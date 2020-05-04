Валиева на шаре и Щербакова-птица. 10 лучших постановок года 

Международная федерация планировала наградить лауреатов года во время чемпионата мира в Монреале, который в последний момент пришлось отменить из-за коронавируса. И пока неясно, будут ли эти призы вручены позже, когда эпидемия спадет. Скажем, определять сильнейших фигуристов и тренеров сезона, в котором не состоялось главное соревнование, - затея довольно спорная. Хотя некоторые номинации вполне жизнеспособны и без ЧМ. Ведь все программы мы с вами видели, причем не однажды. Почему бы не выбрать из них «самые-самые»?

Сразу оговорюсь: этот хит-парад категорически субъективен и не претендует на статус экспертного. Если кое-какое музыкальное образование у меня есть, то в хореографии я смыслю очень мало, так что не судите строго. Еще замечу, что старался выделять те постановки, которые либо раскрывали исполнителей с неожиданной, новой стороны, либо наоборот, идеально подходили им по образу и темпераменту.

Готовы? Тогда поехали!

10-е МЕСТО: «БОЛЕРО» ИЗ АМЕРИКИ

Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия). Короткая программа

Музыка: Морис Равель – «Болеро»

Хореограф: Массимо Скали

После прошлогоднего переезда из Москвы в США к тренеру Марине Зуевой, стиль Евгении Тарасовой и Владимира Морозова заметно изменился. Их катание стало более зрелым, изысканным, чему во многом способствовали новые программы. Под царственное «Болеро» Равеля, овеянное легендами о гениальных фигуристах прошлых лет, не больно-то попляшешь. Тут надо завораживать, надо скользить, надо колдовать.

Тарасова с Морозовым освоились в постановке не сразу, где-то к середине сезона. Но на декабрьском чемпионате выдали отменный прокат и с запасом выиграли короткую программу у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского - будущих победителей ЧЕ-2020.

9-е МЕСТО: КАМИЛА С КАРТИНЫ ПИКАССО

Камила Валиева (Россия). Короткая программа

Музыка: Арво Пярт - «Зеркало в зеркале», Фернандо Веласкес - «Багровый пик»

Хореограф: Даниил Глейхенгауз

Вообще-то эта программа - не новая, ее оставили с прошлого сезона. Но выход Камилы Валиевой на международную арену, а значит и мировая премьера «Девочки на шаре», состоялся только сейчас, так что формальности соблюдены.

Обычно постановщики отталкиваются от музыкальных или кинематографических образов. Здесь же за основу взята живопись – одноименная картина Пабло Пикассо. Внучка знаменитого художника, посмотрев на катание Валиевой, пришла в полный восторг и пригласила юную россиянку в парижский музей своего деда. Даже «железная леди» Этери Тутберидзе неровно дышит к этой программе, особо выделяя ее среди постановок хореографа ее школы Даниила Глейхенгауза.

8-е МЕСТО: АЭРОБИКА ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция). Короткая программа

Музыка: Майкл Гор, Дин Питчфорд – саундтрек к фильму «Слава»

Хореографы: Роман Хагенауэр, Сэмюэль Шуинар

Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, видимо, надоело, что их критикуют за однообразный, плавно-лирический стиль постановок. Четырехкратные чемпионы мира решили кардинально «сменить пластинку» и доказать, что зажигательные ритмы им тоже по плечу. Французы облачились в трико для аэробики и затанцевали под мелодии в стиле диско из фильма Алана Паркера 80-х годов ХХ столетия.

Публика и судьи новинку приняли «на ура» - в ноябре Пападакис и Сизерон дважды улучшали с ней мировые рекорды. Европейский чемпионат они потом, правда, проиграли нашим Виктории Синициной и Никите Кацалапову. Но там фаворитов подвела не короткая, а произвольная программа, так что к аэробике претензий нет.

7-е МЕСТО: «ЖАР-ПТИЦА» С ПЕРЕОДЕВАНИЕМ

Анна Щербакова (Россия). Произвольная программа

Музыка: Игорь Стравинский – балет «Жар-птица», Эрик Сати – «Six Gnossiennes. No. 1. Lent»

Хореограф: Даниил Глейхенгауз

Тутберидзе с Глейхенгаузом все время что-то выдумывают. С недавних пор у них в «Хрустальном» пошла мода на платья-трансформеры, меняющие цвет прямо по ходу проката. Подобный «номер с переодеванием» в минувшем сезоне проделывала, в частности, Александра Трусова, хотя у Анны Щербаковой это получалось особенно эффектно. Отпрыгав сверхсложные четверные в начале произвольной, она раскрепощалась, начинала улыбаться - и тут же звучали мощные аккорды Стравинского, а синий наряд оборачивался ярко красным, как перья жар-птицы.

Получался тройной акцент - артистический, музыкальный и цветовой. И устоять перед такой атакой было нереально. Недаром Щербакова выиграла в этом сезоне произвольную программу на всех турнирах без исключения, а на чемпионате страны получила за нее феноменальные 181,94 балла - на 15 больше трусовского мирового рекорда!

М-да, на такой высоте если кто и летает, то только сказочные жар-птицы.

6-е МЕСТО: ПАРНАЯ КЛАССИКА ОТ МОСКВИНОЙ

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия). Короткая программа

Музыка: Фрэнк Синатра – «My Way»

Хореографы: Наталья Бестемьянова, Игорь Бобрин

Чтобы сделать блестящую программу, вовсе не обязательно влезать в гимнастическое трико или шить навороченное платье-хамелеон. Иногда достаточно просто идеального вкуса вместе с таким же профессионализмом.

Супружеская чета знаменитых чемпионов прошлых лет Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина, приглашенная в качестве постановщиков, гениально угадала с вроде бы затертой до дыр песней Фрэнка Синатры. А не менее знаменитый тренер Тамара Москвина рукой мастера подобрала юным Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому технические элементы, расставила акценты – и вуаля. Получите новых рекордсменов мира и чемпионов Европы.

Это тот самый случай, когда программа идеально подходит ее исполнителям. Настоящая, нестареющая классика нашей школы парного катания.

Пятое ме… А вот не скажу! Секрет. Хватит вам пока, для первого раза. Пятерку лучших постановок года я раскрою в следующей статье, через денек-другой. Отчасти она будет, наверное, предсказуемой, хотя кое-какие сюрпризы обещаю наверняка. А победителя большинству из вас вообще не угадать ни в жизнь.