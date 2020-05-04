Валиева на шаре и Щербакова-птица. 10 лучших постановок года  - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 мая 2020 16:37Фигурное катаниеТигай Лев

Валиева на шаре и Щербакова-птица. 10 лучших постановок года 

«Советский спорт» предлагает вам свою версию хит-парада самых ярких программ сезона-2019/20. 

Международная федерация планировала наградить лауреатов года во время чемпионата мира в Монреале, который в последний момент пришлось отменить из-за коронавируса. И пока неясно, будут ли эти призы вручены позже, когда эпидемия спадет. Скажем, определять сильнейших фигуристов и тренеров сезона, в котором не состоялось главное соревнование, - затея довольно спорная. Хотя некоторые номинации вполне жизнеспособны и без ЧМ. Ведь все программы мы с вами видели, причем не однажды. Почему бы не выбрать из них «самые-самые»?

Сразу оговорюсь: этот хит-парад категорически субъективен и не претендует на статус экспертного. Если кое-какое музыкальное образование у меня есть, то в хореографии я смыслю очень мало, так что не судите строго. Еще замечу, что старался выделять те постановки, которые либо раскрывали исполнителей с неожиданной, новой стороны, либо наоборот, идеально подходили им по образу и темпераменту.

Готовы? Тогда поехали!

10-е МЕСТО: «БОЛЕРО» ИЗ АМЕРИКИ

Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия). Короткая программа

Музыка: Морис Равель – «Болеро»

Хореограф: Массимо Скали

После прошлогоднего переезда из Москвы в США к тренеру Марине Зуевой, стиль Евгении Тарасовой и Владимира Морозова заметно изменился. Их катание стало более зрелым, изысканным, чему во многом способствовали новые программы. Под царственное «Болеро» Равеля, овеянное легендами о гениальных фигуристах прошлых лет, не больно-то попляшешь. Тут надо завораживать, надо скользить, надо колдовать.

Тарасова с Морозовым освоились в постановке не сразу, где-то к середине сезона. Но на декабрьском чемпионате выдали отменный прокат и с запасом выиграли короткую программу у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского - будущих победителей ЧЕ-2020.

9-е МЕСТО: КАМИЛА С КАРТИНЫ ПИКАССО

Камила Валиева (Россия). Короткая программа

Музыка: Арво Пярт - «Зеркало в зеркале», Фернандо Веласкес - «Багровый пик»

Хореограф: Даниил Глейхенгауз

Вообще-то эта программа - не новая, ее оставили с прошлого сезона. Но выход Камилы Валиевой на международную арену, а значит и мировая премьера «Девочки на шаре», состоялся только сейчас, так что формальности соблюдены.

Обычно постановщики отталкиваются от музыкальных или кинематографических образов. Здесь же за основу взята живопись – одноименная картина Пабло Пикассо. Внучка знаменитого художника, посмотрев на катание Валиевой, пришла в полный восторг и пригласила юную россиянку в парижский музей своего деда. Даже «железная леди» Этери Тутберидзе неровно дышит к этой программе, особо выделяя ее среди постановок хореографа ее школы Даниила Глейхенгауза.

8-е МЕСТО: АЭРОБИКА ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция). Короткая программа

Музыка: Майкл Гор, Дин Питчфорд – саундтрек к фильму «Слава»

Хореографы: Роман Хагенауэр, Сэмюэль Шуинар

Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, видимо, надоело, что их критикуют за однообразный, плавно-лирический стиль постановок. Четырехкратные чемпионы мира решили кардинально «сменить пластинку» и доказать, что зажигательные ритмы им тоже по плечу. Французы облачились в трико для аэробики и затанцевали под мелодии в стиле диско из фильма Алана Паркера 80-х годов ХХ столетия.

Публика и судьи новинку приняли «на ура» - в ноябре Пападакис и Сизерон дважды улучшали с ней мировые рекорды. Европейский чемпионат они потом, правда, проиграли нашим Виктории Синициной и Никите Кацалапову. Но там фаворитов подвела не короткая, а произвольная программа, так что к аэробике претензий нет.

7-е МЕСТО: «ЖАР-ПТИЦА» С ПЕРЕОДЕВАНИЕМ

Анна Щербакова (Россия). Произвольная программа

Музыка: Игорь Стравинский – балет «Жар-птица», Эрик Сати – «Six Gnossiennes. No. 1. Lent»

Хореограф: Даниил Глейхенгауз

Тутберидзе с Глейхенгаузом все время что-то выдумывают. С недавних пор у них в «Хрустальном» пошла мода на платья-трансформеры, меняющие цвет прямо по ходу проката. Подобный «номер с переодеванием» в минувшем сезоне проделывала, в частности, Александра Трусова, хотя у Анны Щербаковой это получалось особенно эффектно. Отпрыгав сверхсложные четверные в начале произвольной, она раскрепощалась, начинала улыбаться - и тут же звучали мощные аккорды Стравинского, а синий наряд оборачивался ярко красным, как перья жар-птицы.

Получался тройной акцент - артистический, музыкальный и цветовой. И устоять перед такой атакой было нереально. Недаром Щербакова выиграла в этом сезоне произвольную программу на всех турнирах без исключения, а на чемпионате страны получила за нее феноменальные 181,94 балла - на 15 больше трусовского мирового рекорда!

М-да, на такой высоте если кто и летает, то только сказочные жар-птицы.

6-е МЕСТО: ПАРНАЯ КЛАССИКА ОТ МОСКВИНОЙ

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия). Короткая программа

Музыка: Фрэнк Синатра – «My Way»

Хореографы: Наталья Бестемьянова, Игорь Бобрин

Чтобы сделать блестящую программу, вовсе не обязательно влезать в гимнастическое трико или шить навороченное платье-хамелеон. Иногда достаточно просто идеального вкуса вместе с таким же профессионализмом.

Супружеская чета знаменитых чемпионов прошлых лет Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина, приглашенная в качестве постановщиков, гениально угадала с вроде бы затертой до дыр песней Фрэнка Синатры. А не менее знаменитый тренер Тамара Москвина рукой мастера подобрала юным Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому технические элементы, расставила акценты – и вуаля. Получите новых рекордсменов мира и чемпионов Европы.

Это тот самый случай, когда программа идеально подходит ее исполнителям. Настоящая, нестареющая классика нашей школы парного катания.

Пятое ме… А вот не скажу! Секрет. Хватит вам пока, для первого раза. Пятерку лучших постановок года я раскрою в следующей статье, через денек-другой. Отчасти она будет, наверное, предсказуемой, хотя кое-какие сюрпризы обещаю наверняка. А победителя большинству из вас вообще не угадать ни в жизнь.

Валиева на шаре и Щербакова-птица. 10 лучших постановок года  «Советский спорт» предлагает вам свою версию хит-парада самых ярких программ сезона-2019/20.  04.05.2020 16:37 Фигурное катание Тигай Лев
ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий материал, посвященный первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, ставших лучшими в России и мире. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
«Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
ТЩК-2020. Чего ждать дальше от Косторной, Щербаковой и Трусовой? Закрываем серию статей, посвященных первому «взрослому» сезону трех вчерашних юниорок, с ходу ставших лучшими в России и мире. 30.04.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
ISU примет решение о проведении Гран-при не позднее 1 августа Тарасова попросила руководство страны разрешить фигуристам тренироваться на льду Татьяна Тарасова: Тутберидзе не издевается над учениками, они у нее работают больше, чем другие
Бой Федора Емельяненко в России перенесен. Главное в ММА за неделю «Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире ММА за прошедшую неделю. 04.05.2020 08:49 ММА Ващенко Сергей
Блин комом. Великие чемпионы, проигравшие дебютный бой (видео) Вспоминаем легендарных боксеров, которых не сломили поражения в дебютных поединках. 28.04.2020 21:00 Бокс Усачев Владислав
Красно-белые обменяли своего на армейца. В «Спартак» перешел олимпийский чемпион «Авангард» и «Спартак» объявили об обмене форвардами – Александр Хохлачев переезжает в Балашиху, а Сергей Широков – в «Парк легенд». 03.05.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
Шалимов и Безус – Эллы-людоеды футбола России и Украины Российский главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов и украинский полузащитник «Гента» Роман Безус выдали спичи, которым позавидовала бы Эллочка-людоедка. 03.05.2020 23:00 Футбол Сергеев Иван
Новости
17:31 Футбол Владимир Федотов: Главное, чтобы ситуация позволила доиграть чемпионат
17:15 Хоккей Нападающий Петерссон подписал двухлетний контракт с «Локомотивом»
16:59 Плавание Владимир Сальников: Считаю, что решение о переносе ЧМ по водным видам спорта на 2022 год оправдано
16:42 Футбол Владимир Федотов: На данный момент колено мешает Рами полноценно заниматься
16:27 Футбол «Амьен» просит увеличить число команд в Лиге 1 на следующий сезон
16:13 Хоккей Дмитрий Вишневский: У «Спартака» были хорошие шансы, чтобы выступить лучше в прошлом сезоне
15:55 ММА Серроне – о реванше с Петтисом: Хочу вернуть должок, это будет веселый бой
15:43 Футбол Бышовец – о словах Шалимова: Такая категоричность имеет право на существование
15:27 Футбол Отец Черышева – о желании «Валенсии» расстаться с игроком: Это касается не только Дениса
15:13 Футбол Андрей Червиченко: Из моих знакомых еще никто не получил реальной помощи от государства
15:05 Футбол Червиченко – о возможном увольнении Шалимова из «Ахмата»: Я уже ничего не исключаю
14:57 Хоккей Экс-игрок СКА Земченок перебрался в «Металлург»
14:36 ММА Фергюсон – о выступлении Гэтжи: Он очень хорош
14:22 Футбол Защитник «Динамо» Рыков оказал помощь врачам Новосибирска
14:06 Хоккей Геноуэй и Протопович подписали контракты с «Автомобилистом»
13:39 Биатлон Губерниев провел субботник в условиях самоизоляции (фото)
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
18 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии
На 85 человек увеличилось число заболевших коронавирусом в Ростовской области
В Белгородской области за сутки добавился ещё 31 заболевший Covid-19
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика