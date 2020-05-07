Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 мая 2020 15:45Фигурное катаниеСергеев Иван

Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко

15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди.

«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ, ПОРАБОТАЕМ»

За обменом колкостями Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко потерялась, возможно, главная причина самого громкого внутрироссийского «трансфера» 2020 года. Многие болельщики восприняли переход талантливой фигуристки излишне прямолинейно. Будто один тренер (Тутберидзе) передал спортсменку в руки другому (Плющенко). Некоторые все-таки обратили внимание на то, что вместе с Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона перешел такой сильный специалист, как Сергей Розанов. И совсем немногие вспомнили о присутствии в этой самой академии Александра Волкова.

А ведь именно в фигуре Волкова, скорее всего, заключается главная подоплека случившейся сенсации. Если Розанов отвечал за Трусову (равно как и за двух других наших суперюниорок – Алену Косторную и Анну Щербакову) у Тутберидзе, то Волков работал с Александрой еще до того, как та попала в руки Этери Георгиевны. Именно он отстоял девочку из Рязани, когда ее не хотели брать в «Хрустальный». И, вполне возможно, продолжал бы работать с ней, если бы не родители Трусовой, настоявшие на ее переходе к другим тренерам.

О родителях Трусовой много говорится и сейчас. Дескать, они позарились на более выгодные условия, которые предлагаются в академии Плющенко. Но почему многие сразу подумали о финансах? Что, если под условиями, в том числе, подразумевались и тренерские кадры? Не в лице Плющенко, разумеется. А таких людей, как Розанов и Волков.

«К переходу Трусовой отношусь замечательно, - приводит слова Волкова Metaratings. –Каждый спортсмен имеет право на свое решение. Трусовой дано природой прыгать, но взрослое катание отличается от юниорского. Оно должно быть более женственным. Надо улучшать чистоту, качество скольжения, красоту. Думаю, Трусова будет первым номером в нашей академии. Хочу ли я снова c ней работать? Я закончил ее тренировать четыре года назад. С тех пор мы не общались. Но, конечно, мне было бы интересно. Время покажет, поработаем».

В этих словах легко читается скрытый подтекст: Волков работать с Трусовой будет. А Александра, очевидно, выступит «локомотивом» академии Плющенко, в которой до нее уже присутствовали более старшие Станислава Константинова и Екатерина Рябова и теперь добавились еще несколько совсем юных фигуристок, включая 11-летнюю Веронику Жилину, которая также покинула Тутберидзе. На глазах формируется новая сила в женском фигурном катании. И сводить все к личным разборкам Тутберидзе с Плющенко, которого, безусловно, легко попрекать отсутствием тренерского опыта, точно не стоит.

трусоватутберидзе

«КОГДА ДЕВОЧКАМ СТАНОВИТСЯ 15-16 ЛЕТ, ВСЕ ПРОПАДАЕТ»

Нет, переход Трусовой – это скорее победа именно Волкова, а не Плющенко. Люди, внимательно следящие за фигурным катанием, наверняка помнят довольно резкие высказывания этого специалиста об академии Тутберидзе, сделанные им в феврале 2019 года.

«Полагаю, дело в отношении между ней и спортсменами, - говорил тогда Волков в интервью «Р-Спорт». - В ее группе есть тренер Сережа Дудаков, который в прямом смысле слова учит. Он - технарь. А Тутберидзе, мне кажется, просто давит… Своих маленьких девочек она держит под колоссальным давлением, делает с ними все, что хочет, а они делают все, что она говорит. Скажи им сделать пятерной прыжок, они пойдут… Но когда ребенок начинает взрослеть, то с ним так нельзя. Если ты на него раз наорал, два, унизил, оскорбил, то на третий он пошлет тебя… Посмотрите, ее маленькие девочки все делают, но когда им становится 15-16 лет, то все пропадает... От нее мастера уходят. Она выжимает из ребенка все в 13-14-15 лет. А дальше? Полина Шелепень, Юлия Липницкая, Полина Цурская, Евгения Медведева, Дарья Паненкова… Раз все они ушли, значит, причина какая-то есть. А взрослых спортсменов у нее нет».

И вот теперь ушла Трусова. Девочка, которой в июне исполнится 16. Ушла в академию Плющенко, где Волков на ведущих ролях. Что это как не моральная победа специалиста над оппонентом? Кто знает, не повлияли ли те высказывания Волкова (за которые Плющенко потом пришлось отдуваться перед федерацией) и на позицию родителей Трусовой в отношении будущего их дочери в академии Тутберидзе…

«ДЕРЕВЯННАЯ. ДЕРГАНАЯ. РЕЗКАЯ. ОНА ВСЕ СМОЖЕТ»

Вот что говорил Волков уже о самой Трусовой времен, когда та впервые попала в его руки:

«Техники у нее особо не было. Но она была как пластилин. Знаете, бывает жесткий пластилин, бывает мягкий. Она была мягким, а с такими тренер всегда рискует – ты можешь такого рода людей обучить как хорошо, так и испортить их.

Год мы промучились с ее двойными прыжками, потом я понял, что все-таки у нас получилось хорошо. Пластилин не подвел… Год готовили ее технику под тройные прыжки, а потом в течение трех-четырех месяцев она собрала все тройные и каскады. Конечно, и она со своими тараканами. Очень не любила кататься. И не умела.

Деревянная. Дерганая. Резкая. С одной стороны, для прыжков это хорошо, с другой – это мешало, так как Саша не могла попасть в ритм».

А вот его оценки перспектив Трусовой образца 2019 года:

«Взрослое катание у Саши - в 2020 году, и я думаю, если не сломается сейчас, она «доживет» в спортивном плане до следующего сезона. Что касается перспектив Олимпиады, то у нее еще три с половиной года, и говорить о них сложнее. Сложно предугадать будущее. Но Саша – очень сильная личность. Если не подведет здоровье, я очень надеюсь, что она все сможет».

Что ж, это будущее, пусть и с поправкой на коронавирус, наступило. И в него Волков и Трусова вступают вместе.

Бой Федора Емельяненко в России перенесен. Главное в ММА за неделю «Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире ММА за прошедшую неделю. 04.05.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Александр Шлеменко: Тайсону выгоднее подраться с бойцами ММА Цзю не верит, что бой Емельяненко и Тайсона возможен Джигурда вызвал Емельяненко на бой
UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить «Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США. 01.05.2020 13:30 ММА Усачев Владислав
«Овечкин сказал: Не переживай, мы все сделаем». Илья Самсонов – о выступлениях за «Вашингтон» Голкипер «Вашингтона» – о жизни в столице США, соперничестве с Холтби и помощи Овечкина с Ковальчуком. 04.05.2020 21:30 Хоккей Дехтярев Владимир
…И Ови их в бой поведет. Составляем российскую дрим-тим на Олимпиаду-2022 Вариант «Советского спорта». 06.05.2020 12:30 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
За частный урок Овечкина заплатили на аукционе 38 тысяч долларов Алексей Жамнов: «Спартак» стал сильнее, постараемся побороться за Кубок Гагарина Алексей Жамнов: «Спартак» и 900 миллионов заполнять не собирается, у нас нет таких денег
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко 15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди. 07.05.2020 15:45 Фигурное катание Сергеев Иван
Александр Привалов: Не навязывайте Польховскому компромиссов Патриарх отечественного биатлона Александр Привалов – о новом тренерском штабе сборной. 22.04.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег
И Овечкин назвал бы Знарка. Любимые тренеры звезд Анонимный опрос игроков КХЛ на тему «Тренер, у которого хотелось бы играть» выявил безоговорочного победителя – Олега Знарка, ныне возглавляющего «Спартак». Обозреватель «Советского спорта» развил тему. 07.05.2020 11:26 Хоккей Домрачев Владислав
«В 2006-м «Локо» уже менял главного тренера за 8 туров до конца. Закончилось плохо для всех» Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников, рассуждая о возможной отставке Семина, вспомнил, как 14 лет Муслина в похожей ситуации сменил Долматов. 06.05.2020 18:00 Футбол Григорьевская Юлия
«Остановить чемпионат России сейчас – это верх несправедливости» Бывшие футболисты «Динамо» Андрей Воронин и Александр Самедов стали гостями клубного ТВ бело-голубых и среди прочих затронули тему досрочного завершения сезона в РПЛ-2019/20. 06.05.2020 22:30 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
15:51 Футбол Официально: Чемпионат Германии будет возобновлен 16 мая
15:44 Шахматы «Матч ТВ» покажет благотворительный турнир «Сборная – России»
15:44 Футбол Александр Медведев: Хотелось, чтобы мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат
15:25 Футбол Вратарь «Аталанты» Спортьелло вылечился от коронавируса
15:08 Футбол Нападающий «Спартака» Соболев рассказал о срыве перехода в итальянский «Лечче»
14:54 Футбол Источник: Чемпионат Германии возобновится 16 мая
14:42 ММА Александр Шлеменко: Тайсону выгоднее подраться с бойцами ММА
14:32 Бокс Цзю не верит, что бой Емельяненко и Тайсона возможен
14:10 Футбол Ибрагимович на выходных вернется в Милан
14:04 Бокс Братья Байсангуровы могут провести бой в июле
13:55 Футбол Глушаков вспомнил чемпионство «Спартака»: Банки с самогоном и гитара на заборе
13:35 ММА Джигурда вызвал Емельяненко на бой
13:15 Хоккей Антипин перешел из «Металлурга» в СКА
13:01 ММА Опубликован официальный постер турнира UFC 249 (фото)
12:39 Хоккей НХЛ осудила форварда «Вашингтона» Лейпсика за женоненавистническое высказывание
12:20 Футбол Федун госпитализирован с коронавирусом
12:13 Биатлон Владимир Драчев: Пообещал министру спорта не выступать и больших заявлений не делать
12:03 Фигурное катание Туктамышева готова к съемкам в откровенной фотосессии
11:51 Футбол Алдонин – об отсуженном 21 миллионе: Процесс еще идет
11:42 Хоккей Защитник «Салавата Юлаева» Пашнин перешел в «Металлург»
Американцы смоделировали термоядерный удар по Москве
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
10 пациентов скончались от коронавируса в Приморье, названы причины
Скончалась пятая жертва коронавируса из посёлка Акбулак
Коечный фонд «ковидных» госпиталей в Ростовской области заполнен на 10%
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика