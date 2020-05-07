Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко

«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ, ПОРАБОТАЕМ»

За обменом колкостями Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко потерялась, возможно, главная причина самого громкого внутрироссийского «трансфера» 2020 года. Многие болельщики восприняли переход талантливой фигуристки излишне прямолинейно. Будто один тренер (Тутберидзе) передал спортсменку в руки другому (Плющенко). Некоторые все-таки обратили внимание на то, что вместе с Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона перешел такой сильный специалист, как Сергей Розанов. И совсем немногие вспомнили о присутствии в этой самой академии Александра Волкова.

А ведь именно в фигуре Волкова, скорее всего, заключается главная подоплека случившейся сенсации. Если Розанов отвечал за Трусову (равно как и за двух других наших суперюниорок – Алену Косторную и Анну Щербакову) у Тутберидзе, то Волков работал с Александрой еще до того, как та попала в руки Этери Георгиевны. Именно он отстоял девочку из Рязани, когда ее не хотели брать в «Хрустальный». И, вполне возможно, продолжал бы работать с ней, если бы не родители Трусовой, настоявшие на ее переходе к другим тренерам.

О родителях Трусовой много говорится и сейчас. Дескать, они позарились на более выгодные условия, которые предлагаются в академии Плющенко. Но почему многие сразу подумали о финансах? Что, если под условиями, в том числе, подразумевались и тренерские кадры? Не в лице Плющенко, разумеется. А таких людей, как Розанов и Волков.

«К переходу Трусовой отношусь замечательно, - приводит слова Волкова Metaratings. –Каждый спортсмен имеет право на свое решение. Трусовой дано природой прыгать, но взрослое катание отличается от юниорского. Оно должно быть более женственным. Надо улучшать чистоту, качество скольжения, красоту. Думаю, Трусова будет первым номером в нашей академии. Хочу ли я снова c ней работать? Я закончил ее тренировать четыре года назад. С тех пор мы не общались. Но, конечно, мне было бы интересно. Время покажет, поработаем».

В этих словах легко читается скрытый подтекст: Волков работать с Трусовой будет. А Александра, очевидно, выступит «локомотивом» академии Плющенко, в которой до нее уже присутствовали более старшие Станислава Константинова и Екатерина Рябова и теперь добавились еще несколько совсем юных фигуристок, включая 11-летнюю Веронику Жилину, которая также покинула Тутберидзе. На глазах формируется новая сила в женском фигурном катании. И сводить все к личным разборкам Тутберидзе с Плющенко, которого, безусловно, легко попрекать отсутствием тренерского опыта, точно не стоит.

«КОГДА ДЕВОЧКАМ СТАНОВИТСЯ 15-16 ЛЕТ, ВСЕ ПРОПАДАЕТ»

Нет, переход Трусовой – это скорее победа именно Волкова, а не Плющенко. Люди, внимательно следящие за фигурным катанием, наверняка помнят довольно резкие высказывания этого специалиста об академии Тутберидзе, сделанные им в феврале 2019 года.

«Полагаю, дело в отношении между ней и спортсменами, - говорил тогда Волков в интервью «Р-Спорт». - В ее группе есть тренер Сережа Дудаков, который в прямом смысле слова учит. Он - технарь. А Тутберидзе, мне кажется, просто давит… Своих маленьких девочек она держит под колоссальным давлением, делает с ними все, что хочет, а они делают все, что она говорит. Скажи им сделать пятерной прыжок, они пойдут… Но когда ребенок начинает взрослеть, то с ним так нельзя. Если ты на него раз наорал, два, унизил, оскорбил, то на третий он пошлет тебя… Посмотрите, ее маленькие девочки все делают, но когда им становится 15-16 лет, то все пропадает... От нее мастера уходят. Она выжимает из ребенка все в 13-14-15 лет. А дальше? Полина Шелепень, Юлия Липницкая, Полина Цурская, Евгения Медведева, Дарья Паненкова… Раз все они ушли, значит, причина какая-то есть. А взрослых спортсменов у нее нет».

И вот теперь ушла Трусова. Девочка, которой в июне исполнится 16. Ушла в академию Плющенко, где Волков на ведущих ролях. Что это как не моральная победа специалиста над оппонентом? Кто знает, не повлияли ли те высказывания Волкова (за которые Плющенко потом пришлось отдуваться перед федерацией) и на позицию родителей Трусовой в отношении будущего их дочери в академии Тутберидзе…

«ДЕРЕВЯННАЯ. ДЕРГАНАЯ. РЕЗКАЯ. ОНА ВСЕ СМОЖЕТ»

Вот что говорил Волков уже о самой Трусовой времен, когда та впервые попала в его руки:

«Техники у нее особо не было. Но она была как пластилин. Знаете, бывает жесткий пластилин, бывает мягкий. Она была мягким, а с такими тренер всегда рискует – ты можешь такого рода людей обучить как хорошо, так и испортить их.

Год мы промучились с ее двойными прыжками, потом я понял, что все-таки у нас получилось хорошо. Пластилин не подвел… Год готовили ее технику под тройные прыжки, а потом в течение трех-четырех месяцев она собрала все тройные и каскады. Конечно, и она со своими тараканами. Очень не любила кататься. И не умела.

Деревянная. Дерганая. Резкая. С одной стороны, для прыжков это хорошо, с другой – это мешало, так как Саша не могла попасть в ритм».

А вот его оценки перспектив Трусовой образца 2019 года:

«Взрослое катание у Саши - в 2020 году, и я думаю, если не сломается сейчас, она «доживет» в спортивном плане до следующего сезона. Что касается перспектив Олимпиады, то у нее еще три с половиной года, и говорить о них сложнее. Сложно предугадать будущее. Но Саша – очень сильная личность. Если не подведет здоровье, я очень надеюсь, что она все сможет».

Что ж, это будущее, пусть и с поправкой на коронавирус, наступило. И в него Волков и Трусова вступают вместе.