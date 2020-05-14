Массовое бегство от Тутберидзе – миф. У нее и по шесть человек уходило

ПСИХИЧЕСКАЯ АТАКА

Только за 12 мая таинственные нагнетатели психоза организовали псевдобегства из «Хрустального» двух известных одиночниц – Анны Щербаковой и Аделии Петросян. Кто такая Щербакова всем прекрасно известно и без меня, Петросян же входит в число лучших фигуристок страны 2007 года рождения и в ближайшем сезоне должна выйти на юниорскую международную арену. Многооборотными прыжками она не владеет и пока находится в тени двух тезок – Софьи Самоделкиной из ЦСКА и Софьи Акатьевой из того же «Хрустального».

Методы дезинформации поражали разнообразием: у Щербаковой взломали ее страницу «В контакте», а выдумка про Петросян появилась в «Твиттере» и якобы исходила от зарубежных СМИ. Обе спортсменки довольно быстро опровергли эти сообщения. Подтвердился только уход Егора Рухина, о котором «Советский спорт» писал еще в воскресенье, но и этот 16-летний парень, как выяснилось, будет тренироваться не у Плющенко, а в ЦСКА. И о том, что он покидает Тутберидзе, Рухин договорился еще в феврале, так что и здесь вместо сенсации получился пшик.

Но атака-то – явно налицо. Подобных совпадений просто не бывает.

Многим наверняка захочется порассуждать: откуда взялась эта волна и кто за ней стоит? Вынужден разочаровать любителей конспирологии: здесь вы не найдете ни одной буквы на данную тему. Во-первых, это в любом случае будет гадание на кофейной гуще, а, во-вторых, не все ли вам равно? Ну, гадит кто-то Тутберидзе в сети по мере сил – и что? В первый раз, что ли? За будущее ее школы я бы на вашем месте особо не беспокоился.

Почему? Сейчас объясню.

«ВОЛНА МЕДВЕДЕВОЙ» ДВУХЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

Если отбросить всю хакерско-фейковую шелуху последних дней, то в сухом остатке мы имеем следующие факты: в межсезонье-2020 из группы Тутберидзе ушли три фигуриста – Рухин, Трусова и Вероника Жилина. Да, последние две весьма талантливы и их потеря, безусловно, болезненна, но на этом – все. Никаким «массовым исходом» тут не пахнет.

Я вам больше скажу: два года назад, в 2018-м, школу Тутберидзе покинули шесть человек. Шесть! А теперь посмотрите, чего они добились в дальнейшем.

Фигуристы, ушедшие от Тутберидзе в 2018 году

1. Евгения Медведева. Ушла в 18 лет к канадцу Брайану Орсеру. С тех пор вице-чемпионка Олимпиады в Пхенчхане ни разу не попала в финал Гран-при и не выиграла ни одного крупного международного турнира, включая этапы не только этой серии, но и «челленджеры». В сборную России однажды все-таки пробилась – через дополнительный отбор перед ЧМ-2019, где выступила, надо признать, успешно, завоевав бронзу.

2. Полина Цурская. Ушла в 16 лет к Елене Буяновой в ЦСКА. Чемпионка юниорского Гран-при-2015 считалась едва ли не самой талантливой в своем возрасте, но ее замучили травмы, причем это началось еще у Тутберидзе. В итоге Цурская так и не выиграла ни одного «взрослого» международного турнира и год назад объявила о завершении карьеры.

3. Анастасия Тараканова. Ушла в 14 лет к Евгению Плющенко. Тренировалась у Тутберидзе и неплохо соперничала на юниорских турнирах с ровесницами Трусовой, Щербаковой и Аленой Косторной. В 2017-м Тараканова была третьей в финале юниорского Гран-при, а через год – четвертой, но впереди Щербаковой. С Плющенко провела лишь два провальных турнира, после чего они расстались со скандалом, и фигуристка вернулась к своей прежней наставнице Светлане Пановой. В этом году Тараканова каталась только в финале Кубка России: в короткой программе заняла последнее место, а с произвольной снялась.

4. Дарья Паненкова. Ушла в 15 лет в другое отделение школы «Самбо-70» к Анне Царевой. Считалась очень одаренной, но с началом периода взросления стала резко сдавать. В провальном сезоне-2018/19 ни на внутренних, ни на международных соревнованиях ни разу не смогла набрать даже 175 баллов за две программы. После 18-го места на ЧР-2018 не выступала нигде, хотя об уходе из большого спорта тоже не объявляла.

5. Илья Скирда. Ушел в 15 лет. Финалист юниорского Гран-при-2016 после «Хрустального» толком нигде не выступал. Сейчас Скирда уже завершил карьеру, пробует себя в роли тренера.

6. Полина Попова. Ушла в 11 лет к Евгению Плющенко, у которого остается до сих пор. Чего-либо серьезного пока не добилась: ни одного призового места на внутренних соревнованиях, личный рекорд – меньше 170 баллов.

СЛОНУ ДРОБИНА И ФАКТОР САМСОНОВА

Прекрасно помню, что в 2018-м на просторах рунета стоял примерно такой же (разве что без взломов) вой, как сейчас. Что было дальше – общеизвестно.

Дальше Загитова выиграла ЧМ-2019, а за ней пришло трио «ТЩК», которое похоронило все прежнее женское катание «не от Тутберидзе». Про исход-2018 никто даже не вспоминал.

Резюмируем. Первое: количество ушедших не говорит ни о чем. Главное – их качество, и с этой точки зрения все просто: два года назад слиняла Медведева, сейчас – Трусова, остальное – чушь, ноль, пустой звук. В лучшем случае «варианты на будущее», в худшем – подпорчено-списанный материал. Даже Жилиной, при всем ее таланте, еще долго предстоит пробиваться наверх, лидерство в 11 лет – далеко не гарантия. Скажем, Загитова в этом возрасте была «никто и звать никак».

Второе: для школы Тутберидзе все эти точечные укусы – что слону дробина. Сегодняшняя волна нервов-криков обязательно пройдет, эпидемия – тоже, а потом Мадам Этери очухается – и возьмет свое. Уверен, она уже сейчас планирует, как это сделать.

Так что берегись, наглец Плющенко. Хотя лично я и ему желаю всяческих удач в работе с Трусовой-Жилиной. Новый сильный тренер России точно не помешает.

Единственное «но» – это слухи об еще одном возможном переходе: Даниила Самсонова. Если они окажутся правдой, и Тутберидзе вдобавок потеряет своего самого талантливого одиночника, тогда дело другое. Многовато будет в плане того самого «ушедшего качества».