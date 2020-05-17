Словаки отказались от осенних турниров. Следующий сезон под угрозой?

Что подобная опасность существует, было понятно и до этого сообщения. Особенно для турниров в Северной Америке и России, где вирус до сих пор бушует всерьез и до победы над ним еще далеко. Но Словакия?! Страна, где на пять с лишним миллионов жителей осталось три сотни больных (это 104-е место в мире), и эпидемия, считай, закончилась, толком не начавшись.
По последним данным среднесуточное количество заражений там упало до семи. Не семи тысяч, а семи человек, понимаете?! И ведь речь идет не о завтрашнем дне, а о сентябре. Еще три с половиной месяца - больше, чем прошло с начала пандемии. Которая в центре Европы – не только у словаков, но и во всех соседних государствах – уже затихла совсем или отступает с нарастающей скоростью. С ума они там в Кошице с Братиславой посходили, что ли?..
ISU подробных разъяснений на сей счет не дает. Мне же в голову приходят две версии: либо речь идет о неадекватности местных властей (мол, вдруг осенью придет вторая волна и бла-бла-бла), которым «фигурка», естественно, до лампочки, либо о банальных деньгах. Может, они не хотят проводить турниры без зрителей (хотя какая билетная выручка в Европе от юниорского Гран-при – чай не Япония и не Россия?), может, тратиться на организацию карантина для участников, а может, просто спонсоров потеряли. Вирус – он ведь еще и кризис. С безработицей, банкротствами и прочими прелестями.
Кстати, календарь серии «челленджер» был опубликован совсем недавно, в конце апреля. И тогда против фигурного катания в сентябре Словакия не возражала. Видимо, что-то там у них успело стрястись, причем не на эпидемиологическом фронте.
В целом же ничего страшного не произошло. «Челленджером» больше, «челленджером» меньше - какая, в конце концов, разница? Плюс есть время чтобы попробовать перенести турниры в другое место. Хотя варианты с Россией я бы в данном случае не предлагал. У нас нынче не триста больных, а за двести тысяч, - справиться бы к ноябрю, на который запланирован московский Гран-при.
Вопрос в другом: не станет ли «словацкая причуда» сигналом для массовой волны отказов от осенней «фигурки»? Ведь из зимних видов спорта сезон в ней начинается раньше всех, а по марту мы помним, что эпидемия страха - штука позаразнее любого вируса. Даже несмотря на то, что в подавляющем большинстве стран, значащихся в календаре ISU, ситуация с пандемией улучшается с каждым днем (см. статистику ниже). Думаю, очень многое будет зависеть от крупных ледовых держав, которые пока плетутся в хвосте борьбы с коронавирусом: США, Канады и, безусловно, России.
Да не ругайтесь вы, ради бога! Я тоже в курсе, что мы не виноваты и у нас все просто позже началось. Но календарь сезона, так или иначе, составлен, а значит часы тикают. И если вы хотите, чтобы «фигурка» вернулась к нам в срок, то воленс-неволенс придется потерпеть правила карантина, будь он неладен. С перчатками, намордниками - и, увы, без шашлыков.
А что? Я же терплю...
26-29 августа. Юниорский Гран-при. Этап 1. Ричмонд (Канада)
2-5 сентября. Юниорский Гран-при. Этап 2. Кошице (Словакия). Турнир отменен
9-12 сентября. Юниорский Гран-при. Этап 3. Будапешт (Венгрия)
9-13 сентября. Челленджер. Этап 1. Пекин (Китай)
16-19 сентября. Юниорский Гран-при. Этап 4. Йокогама (Япония)
16-19 сентября. Челленджер. Этап 2. Братислава (Словакия). Турнир отменен
17-19 сентября. Челленджер. Этап 3. Оуквилл (Канада)
23-26 сентября. Юниорский Гран-при. Этап 5. Острава (Чехия)
23-26 сентября. Челленджер. Этап 4. Оберстдорф (Германия)
30 сентября – 3 октября. Юниорский Гран-при. Этап 6. Ташкент (Узбекистан)
7-10 октября. Юниорский Гран-при. Этап 7. Любляна (Словения)
8-11 октября. Челленджер. Этап 5. Эспо (Финляндия)
15-17 октября. Челленджер. Этап 6. Будапешт (Венгрия)
23-25 октября. Гран-при. Этап 1. США*
29 октября – 1 ноября. Челленджер. Этап 7. Алма-Ата (Казахстан)
30 октября – 1 ноября. Гран-при. Этап 2. Канада*
6-8 ноября. Гран-при. Этап 3. Китай*
12-15 ноября. Челленджер. Этап 8. Варшава (Польша)
13-15 ноября. Гран-при. Этап 4. Франция*
20-22 ноября. Гран-при. Этап 5. Россия*
23-30 ноября. Челленджер. Этап 9. Инсбрук (Австрия)
27-29 ноября. Гран-при. Этап 6. Япония*
2-5 декабря. Челленджер. Этап 10. Загреб (Хорватия)
10-13 декабря. Гран-при. Финал. Пекин (Китай)
22-27 декабря. Чемпионат России. Челябинск
25-31 января. Чемпионат Европы. Загреб (Хорватия)
8-14 февраля. Чемпионат четырех континентов. Сидней (Австралия)
1-7 марта. Чемпионат мира среди юниоров. Харбин (Китай)
22-28 марта. Чемпионат мира. Стокгольм (Швеция)
* Города, в которых пройдут этапы Гран-при, определятся позднее.
Приведены суммарные показатели на 16 мая и их ежедневный прирост в среднем за период с 11 по 16 мая. В скобках – место в мире.
Заражения
Болеют сейчас
Стадия
США
Всего
«+/-» в день
1 456 841 (1)
+23 240
1 117 864 (1)
+14 665
рост
Россия
Всего
«+/-» в день
272 043 (2)
+10 140
206 341 (2)
+5361
рост
Франция
Всего
«+/-» в день
179 630 (7)
+417
91 536 (5)
-506
плато
Канада
Всего
«+/-» в день
76 930 (15)
+1189
33 436 (12)
+43
плато
Швеция
Всего
«+/-» в день
29 667 (24)
+601
21 032 (20)
+518
рост
Германия
Всего
«+/-» в день
175 752 (8)
+691
15 214 (25)
-774
спад
Польша
Всего
«+/-» в день
18 257 (31)
+386
10 167 (31)
+94
плато
Япония
Всего
«+/-» в день
16 203 (36)
+85
5152 (41)
-375
спад
Казахстан
Всего
«+/-» в день
5850 (57)
+129
2836 (50)
-53
плато
Чехия
Всего
«+/-» в день
8436 (48)
+56
2718 (55)
-93
спад
Венгрия
Всего
«+/-» в день
3473 (65)
+38
1654 (59)
-50
спад
Словения
Всего
«+/-» в день
1465 (88)
+1
1090 (73)
-2
конец
Австрия
Всего
«+/-» в день
16 201 (37)
+64
1048 (76)
-31
конец
Финляндия
Всего
«+/-» в день
6286 (56)
+62
989 (79)
-145
спад
Австралия
Всего
«+/-» в день
7036 (51)
+18
575 (86)
-19
конец
Узбекистан
Всего
«+/-» в день
2719 (71)
+47
513 (89)
+5
конец
Словакия
Всего
«+/-» в день
1493 (87)
+7
314 (104)
-32
конец
Хорватия
Всего
«+/-» в день
2224 (77)
+6
216 (119)
-21
конец
Китай
Всего
«+/-» в день
84 038 (14)
+6
119 (135)
-17
конец