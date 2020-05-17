Словаки отказались от осенних турниров. Следующий сезон под угрозой? - Советский спорт
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17 мая 2020 15:40Фигурное катаниеТигай Лев

Словаки отказались от осенних турниров. Следующий сезон под угрозой?

ISU объявил, что Словакия не будет проводить в сентябре юниорский этап Гран-при в Кошице и «челленджер» в Братиславе. Причина – коронавирус.

НИКАКОЙ ЭПИДЕМИИ У НИХ УЖЕ НЕТ

Что подобная опасность существует, было понятно и до этого сообщения. Особенно для турниров в Северной Америке и России, где вирус до сих пор бушует всерьез и до победы над ним еще далеко. Но Словакия?! Страна, где на пять с лишним миллионов жителей осталось три сотни больных (это 104-е место в мире), и эпидемия, считай, закончилась, толком не начавшись.

По последним данным среднесуточное количество заражений там упало до семи. Не семи тысяч, а семи человек, понимаете?! И ведь речь идет не о завтрашнем дне, а о сентябре. Еще три с половиной месяца - больше, чем прошло с начала пандемии. Которая в центре Европы – не только у словаков, но и во всех соседних государствах – уже затихла совсем или отступает с нарастающей скоростью. С ума они там в Кошице с Братиславой посходили, что ли?..

ISU подробных разъяснений на сей счет не дает. Мне же в голову приходят две версии: либо речь идет о неадекватности местных властей (мол, вдруг осенью придет вторая волна и бла-бла-бла), которым «фигурка», естественно, до лампочки, либо о банальных деньгах. Может, они не хотят проводить турниры без зрителей (хотя какая билетная выручка в Европе от юниорского Гран-при – чай не Япония и не Россия?), может, тратиться на организацию карантина для участников, а может, просто спонсоров потеряли. Вирус – он ведь еще и кризис. С безработицей, банкротствами и прочими прелестями.

Кстати, календарь серии «челленджер» был опубликован совсем недавно, в конце апреля. И тогда против фигурного катания в сентябре Словакия не возражала. Видимо, что-то там у них успело стрястись, причем не на эпидемиологическом фронте.

В РОССИЮ ЭТИ ТУРНИРЫ БРАТЬ НЕ НАДО

В целом же ничего страшного не произошло. «Челленджером» больше, «челленджером» меньше - какая, в конце концов, разница? Плюс есть время чтобы попробовать перенести турниры в другое место. Хотя варианты с Россией я бы в данном случае не предлагал. У нас нынче не триста больных, а за двести тысяч, - справиться бы к ноябрю, на который запланирован московский Гран-при.

Вопрос в другом: не станет ли «словацкая причуда» сигналом для массовой волны отказов от осенней «фигурки»? Ведь из зимних видов спорта сезон в ней начинается раньше всех, а по марту мы помним, что эпидемия страха - штука позаразнее любого вируса. Даже несмотря на то, что в подавляющем большинстве стран, значащихся в календаре ISU, ситуация с пандемией улучшается с каждым днем (см. статистику ниже). Думаю, очень многое будет зависеть от крупных ледовых держав, которые пока плетутся в хвосте борьбы с коронавирусом: США, Канады и, безусловно, России.

Да не ругайтесь вы, ради бога! Я тоже в курсе, что мы не виноваты и у нас все просто позже началось. Но календарь сезона, так или иначе, составлен, а значит часы тикают. И если вы хотите, чтобы «фигурка» вернулась к нам в срок, то воленс-неволенс придется потерпеть правила карантина, будь он неладен. С перчатками, намордниками - и, увы, без шашлыков.

А что? Я же терплю...

КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2020/21

26-29 августа. Юниорский Гран-при. Этап 1. Ричмонд (Канада)
2-5 сентября. Юниорский Гран-при. Этап 2. Кошице (Словакия). Турнир отменен
9-12 сентября. Юниорский Гран-при. Этап 3. Будапешт (Венгрия)
9-13 сентября. Челленджер. Этап 1. Пекин (Китай)
16-19 сентября. Юниорский Гран-при. Этап 4. Йокогама (Япония)
16-19 сентября. Челленджер. Этап 2. Братислава (Словакия). Турнир отменен
17-19 сентября. Челленджер. Этап 3. Оуквилл (Канада)
23-26 сентября. Юниорский Гран-при. Этап 5. Острава (Чехия)
23-26 сентября. Челленджер. Этап 4. Оберстдорф (Германия)
30 сентября – 3 октября. Юниорский Гран-при. Этап 6. Ташкент (Узбекистан)
7-10 октября. Юниорский Гран-при. Этап 7. Любляна (Словения)
8-11 октября. Челленджер. Этап 5. Эспо (Финляндия)
15-17 октября. Челленджер. Этап 6. Будапешт (Венгрия)
23-25 октября. Гран-при. Этап 1. США*
29 октября – 1 ноября. Челленджер. Этап 7. Алма-Ата (Казахстан)
30 октября – 1 ноября. Гран-при. Этап 2. Канада*
6-8 ноября. Гран-при. Этап 3. Китай*
12-15 ноября. Челленджер. Этап 8. Варшава (Польша)
13-15 ноября. Гран-при. Этап 4. Франция*
20-22 ноября. Гран-при. Этап 5. Россия*
23-30 ноября. Челленджер. Этап 9. Инсбрук (Австрия)
27-29 ноября. Гран-при. Этап 6. Япония*
2-5 декабря. Челленджер. Этап 10. Загреб (Хорватия)
10-13 декабря. Гран-при. Финал. Пекин (Китай)
22-27 декабря. Чемпионат России. Челябинск
25-31 января. Чемпионат Европы. Загреб (Хорватия)
8-14 февраля. Чемпионат четырех континентов. Сидней (Австралия)
1-7 марта. Чемпионат мира среди юниоров. Харбин (Китай)
22-28 марта. Чемпионат мира. Стокгольм (Швеция)

* Города, в которых пройдут этапы Гран-при, определятся позднее.

СТАТИСТИКА ЭПИДЕМИИ В 19 СТРАНАХ, ГДЕ ПЛАНИРОВАЛИСЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ СЕЗОНА-2020/21

Приведены суммарные показатели на 16 мая и их ежедневный прирост в среднем за период с 11 по 16 мая. В скобках – место в мире.

Заражения

Болеют сейчас

Стадия

США

Всего

«+/-» в день

1 456 841 (1)

+23 240

1 117 864 (1)

+14 665

рост

Россия

Всего

«+/-» в день

272 043 (2)

+10 140

206 341 (2)

+5361

рост

Франция

Всего

«+/-» в день

179 630 (7)

+417

91 536 (5)

-506

плато

Канада

Всего

«+/-» в день

76 930 (15)

+1189

33 436 (12)

+43

плато

Швеция

Всего

«+/-» в день

29 667 (24)

+601

21 032 (20)

+518

рост

Германия

Всего

«+/-» в день

175 752 (8)

+691

15 214 (25)

-774

спад

Польша

Всего

«+/-» в день

18 257 (31)

+386

10 167 (31)

+94

плато

Япония

Всего

«+/-» в день

16 203 (36)

+85

5152 (41)

-375

спад

Казахстан

Всего

«+/-» в день

5850 (57)

+129

2836 (50)

-53

плато

Чехия

Всего

«+/-» в день

8436 (48)

+56

2718 (55)

-93

спад

Венгрия

Всего

«+/-» в день

3473 (65)

+38

1654 (59)

-50

спад

Словения

Всего

«+/-» в день

1465 (88)

+1

1090 (73)

-2

конец

Австрия

Всего

«+/-» в день

16 201 (37)

+64

1048 (76)

-31

конец

Финляндия

Всего

«+/-» в день

6286 (56)

+62

989 (79)

-145

спад

Австралия

Всего

«+/-» в день

7036 (51)

+18

575 (86)

-19

конец

Узбекистан

Всего

«+/-» в день

2719 (71)

+47

513 (89)

+5

конец

Словакия

Всего

«+/-» в день

1493 (87)

+7

314 (104)

-32

конец

Хорватия

Всего

«+/-» в день

2224 (77)

+6

216 (119)

-21

конец

Китай

Всего

«+/-» в день

84 038 (14)

+6

119 (135)

-17

конец

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