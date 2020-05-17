Словаки отказались от осенних турниров. Следующий сезон под угрозой?

НИКАКОЙ ЭПИДЕМИИ У НИХ УЖЕ НЕТ

Что подобная опасность существует, было понятно и до этого сообщения. Особенно для турниров в Северной Америке и России, где вирус до сих пор бушует всерьез и до победы над ним еще далеко. Но Словакия?! Страна, где на пять с лишним миллионов жителей осталось три сотни больных (это 104-е место в мире), и эпидемия, считай, закончилась, толком не начавшись.

По последним данным среднесуточное количество заражений там упало до семи. Не семи тысяч, а семи человек, понимаете?! И ведь речь идет не о завтрашнем дне, а о сентябре. Еще три с половиной месяца - больше, чем прошло с начала пандемии. Которая в центре Европы – не только у словаков, но и во всех соседних государствах – уже затихла совсем или отступает с нарастающей скоростью. С ума они там в Кошице с Братиславой посходили, что ли?..

ISU подробных разъяснений на сей счет не дает. Мне же в голову приходят две версии: либо речь идет о неадекватности местных властей (мол, вдруг осенью придет вторая волна и бла-бла-бла), которым «фигурка», естественно, до лампочки, либо о банальных деньгах. Может, они не хотят проводить турниры без зрителей (хотя какая билетная выручка в Европе от юниорского Гран-при – чай не Япония и не Россия?), может, тратиться на организацию карантина для участников, а может, просто спонсоров потеряли. Вирус – он ведь еще и кризис. С безработицей, банкротствами и прочими прелестями.

Кстати, календарь серии «челленджер» был опубликован совсем недавно, в конце апреля. И тогда против фигурного катания в сентябре Словакия не возражала. Видимо, что-то там у них успело стрястись, причем не на эпидемиологическом фронте.

В РОССИЮ ЭТИ ТУРНИРЫ БРАТЬ НЕ НАДО

В целом же ничего страшного не произошло. «Челленджером» больше, «челленджером» меньше - какая, в конце концов, разница? Плюс есть время чтобы попробовать перенести турниры в другое место. Хотя варианты с Россией я бы в данном случае не предлагал. У нас нынче не триста больных, а за двести тысяч, - справиться бы к ноябрю, на который запланирован московский Гран-при.

Вопрос в другом: не станет ли «словацкая причуда» сигналом для массовой волны отказов от осенней «фигурки»? Ведь из зимних видов спорта сезон в ней начинается раньше всех, а по марту мы помним, что эпидемия страха - штука позаразнее любого вируса. Даже несмотря на то, что в подавляющем большинстве стран, значащихся в календаре ISU, ситуация с пандемией улучшается с каждым днем (см. статистику ниже). Думаю, очень многое будет зависеть от крупных ледовых держав, которые пока плетутся в хвосте борьбы с коронавирусом: США, Канады и, безусловно, России.

Да не ругайтесь вы, ради бога! Я тоже в курсе, что мы не виноваты и у нас все просто позже началось. Но календарь сезона, так или иначе, составлен, а значит часы тикают. И если вы хотите, чтобы «фигурка» вернулась к нам в срок, то воленс-неволенс придется потерпеть правила карантина, будь он неладен. С перчатками, намордниками - и, увы, без шашлыков.

А что? Я же терплю...

КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2020/21

26-29 августа. Юниорский Гран-при. Этап 1. Ричмонд (Канада)

2-5 сентября. Юниорский Гран-при. Этап 2. Кошице (Словакия). Турнир отменен

9-12 сентября. Юниорский Гран-при. Этап 3. Будапешт (Венгрия)

9-13 сентября. Челленджер. Этап 1. Пекин (Китай)

16-19 сентября. Юниорский Гран-при. Этап 4. Йокогама (Япония)

16-19 сентября. Челленджер. Этап 2. Братислава (Словакия). Турнир отменен

17-19 сентября. Челленджер. Этап 3. Оуквилл (Канада)

23-26 сентября. Юниорский Гран-при. Этап 5. Острава (Чехия)

23-26 сентября. Челленджер. Этап 4. Оберстдорф (Германия)

30 сентября – 3 октября. Юниорский Гран-при. Этап 6. Ташкент (Узбекистан)

7-10 октября. Юниорский Гран-при. Этап 7. Любляна (Словения)

8-11 октября. Челленджер. Этап 5. Эспо (Финляндия)

15-17 октября. Челленджер. Этап 6. Будапешт (Венгрия)

23-25 октября. Гран-при. Этап 1. США*

29 октября – 1 ноября. Челленджер. Этап 7. Алма-Ата (Казахстан)

30 октября – 1 ноября. Гран-при. Этап 2. Канада*

6-8 ноября. Гран-при. Этап 3. Китай*

12-15 ноября. Челленджер. Этап 8. Варшава (Польша)

13-15 ноября. Гран-при. Этап 4. Франция*

20-22 ноября. Гран-при. Этап 5. Россия*

23-30 ноября. Челленджер. Этап 9. Инсбрук (Австрия)

27-29 ноября. Гран-при. Этап 6. Япония*

2-5 декабря. Челленджер. Этап 10. Загреб (Хорватия)

10-13 декабря. Гран-при. Финал. Пекин (Китай)

22-27 декабря. Чемпионат России. Челябинск

25-31 января. Чемпионат Европы. Загреб (Хорватия)

8-14 февраля. Чемпионат четырех континентов. Сидней (Австралия)

1-7 марта. Чемпионат мира среди юниоров. Харбин (Китай)

22-28 марта. Чемпионат мира. Стокгольм (Швеция)

* Города, в которых пройдут этапы Гран-при, определятся позднее.

СТАТИСТИКА ЭПИДЕМИИ В 19 СТРАНАХ, ГДЕ ПЛАНИРОВАЛИСЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ СЕЗОНА-2020/21

Приведены суммарные показатели на 16 мая и их ежедневный прирост в среднем за период с 11 по 16 мая. В скобках – место в мире.