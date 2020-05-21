Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? - Советский спорт
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21 мая 2020 16:00Фигурное катаниеТигай Лев

Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»?

Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году?

Если вы думаете, что ответить на этот вопрос проще простого, и достаточно отобрать тех, кому исполняется 15 между 1 июля прошлого и нынешнего годов, то ошибаетесь. Перерасти возрастной ценз – необходимое, но отнюдь не достаточное условие. Оно открывает дорогу только на самые слабые турниры: неофициальные либо входящие в серию «челленджер». Заработать там имя и нормальные деньги толком нельзя.

Можно еще засветиться на чемпионате континента, мира или Олимпиаде. Но для этого надо сначала пройти внутренний отбор в сборную своей страны. И потом, ЧЕ и ЧМ бывают только раз в год а где кататься все остальное время? Тренировки тренировками, но настоящих соревнований они не заменят, тут нужна практика. Которую лучше всего получать на этапах Гран-при.

Вот мы и подошли к главному, основополагающему вопросу: что это вообще означает на самом деле «перейти во «взрослые»?

Возрастные ограничения ISU для участия в юниорских и «взрослых» международных турнирах

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* Разрешено участие в юниорских турнирах только для партнеров в парных видах катания.

ДЕТИ И ПЕРЕРОСТКИ

Как видно из таблицы, правила позволяют целых пять, а то и семь лет выступать на юниорских соревнованиях. Скажем, Алина Загитова, к только что исполнившимся ей 18 годам успевшая выиграть все мыслимые титулы, включая олимпийское золото, и прервать затем свою карьеру, при желании запросто могла бы заявиться на юниорский Гран-при-2020/21. Понятно, что чемпионке Пхенчхана подобное даже в голову не приходит. Однако многие фигуристы рангом пониже без всякого стеснения задерживаются в младшей возрастной категории. Там можно встретить «деточек» с такими телесами, что сигареты и спиртное им точно продают, не заглядывая в паспорт.

Зачем они продолжают оставаться в юниорах? Да просто не проходят во «взрослый» Гран-при! А одними внутренними турнирами (даже такими сильными, как в России) сыт не будешь, в рейтингах ISU они не учитываются. Вот и колесят переростки вполне студенческого вида по этапам младшей серии да по «челленджерам». Накатывая программы и накапливая по мере сил международный авторитет.

Еще учтите, что добиться чего-то серьезного уже в 15, как наши школьницы из трио «ТЩК», можно только в женском катании. В трех остальных видах это совершенно нереально, особенно в парных. Да и мужчины раскрываются заметно позже. Даже Юдзуру Ханю свою первую медаль ЧМ завоевал в 17 лет.

Отсюда мораль: для полноценного «взросления» в «фигурке» нужны две вещи дорасти до 15 и попасть в «старший» Гран-при. Причем выполнить второе условие куда как труднее. В элитную серию коммерческих турниров кого попало не пускают, отбор там жесткий.

Давайте разбираться в его системе. Тогда и поймем, кто из вчерашних юниоров перестанет им быть в нынешнем году.

2Ксения Синицына

КАК ПОПАДАЮТ ВО «ВЗРОСЛЫЕ»

Вот перечень результатов, которые по регламенту ISU дававших фигуристам право участвовать в Гран-при минувшего сезона:

место не ниже 12-го на ЧМ-2019 в одиночном катании и не ниже десятого – в парном и в танцах,
место не ниже 24-го в рейтинге ISU, который рассчитывается по результатам трех последних сезонов,
место не ниже 24-го в мире по лучшей сумме баллов за две программы на официальных международных турнирах сезона-2018/19, включая юниорские,
место не ниже третьего на юниорском ЧМ-2019,
первое место в финале юниорского Гран-при.

Также предусмотрены исключения для звезд, не выступавших какое-то время из-за травм или перерывов в карьере. Чтобы стать таким «возвращенцем», надо иметь в активе хотя бы одно место в топ-6 на ЧМ за последние десять лет, или в топ-12 за три года. И если, к примеру, Каролина Костнер, которая пока не объявляла о завершении карьеры, вдруг вздумает вернуться, ее сразу же допустят в Гран-при.

Новая версия правил для этого года еще не опубликована. Понятно почему: мартовский чемпионат мира пришлось отменить из-за эпидемии, которая вдобавок грозит исковеркать начало следующего сезона. Но старт «взрослого» Гран-при запланирован на конец октября, и за пять оставшихся месяцев человечество, надеюсь, как-нибудь справится с коронавирусом. Если не до конца, то хотя бы в основном – к этому все идет. Необходимые рейтинги у нас в наличии, а от того, будет ISU использовать для отбора вместо ЧМ результаты других турниров (скажем, чемпионатов Европы и четырех континентов либо того же Гран-при) или не будет, мало что изменится. Так что уже сейчас можно прикинуть: кто из фигуристов будет представлять Россию в Гран-при-2020/21.

3Виктория Васильева (слева)

КСЮША – ТОЧНО, ВИКА – ПОД ВОПРОСОМ

Начнем, как всегда, с женского катания. Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева попадают в серию, что называется, со всех сторон. Хоть тушкой, хоть чучелом. То же самое относится к Загитовой, если та решит возобновить карьеру. Софья Самодурова, несмотря на сложный последний сезон, остается в первой десятке мирового рейтинга – на нее еще работает золото ЧЕ-2019. А вот Станислава Константинова с Марией Сотсковой, участвовавшие в прошлогоднем Гран-при, новый, видимо, пропустят. Хотя Константинова в рейтинге занимает обидное 25-е место – может, ей и отстегнут один этап.

Зато повезло Виктории Васильевой: ее сумма «под 200» с сентябрьского этапа юниорского Гран-при в Челябинске – 23-я в мире за год. Всего на пяток баллов меньше – и у подопечной Сергея Давыдова из ЦСКА это дело не выгорело бы, но, к счастью, обошлось. Один этап, думаю, должны дать. Кстати, Васильевой осенью исполняется 17 – вот вам еще одна иллюстрация, как спортсмены «сидят» в юниорах и ждут прорыва во «взрослый» Гран-при.

У Ксении Синицыной таких проблем нет. Пусть многооборотными прыжками она пока не владеет, 215 – оценки очень серьезные, 11-е в мире, что сразу за Загитовой. Плюс пятое место на чемпионате России-2019, что не менее круто. Правда, в сборную на днях все-таки включили Алину, а не Ксюшу, но там в команде было только шесть мест – в Гран-при у нас побольше обычно народу бывает. Прошлой осенью, например, там каталось десять россиянок, включая Константинову, Сотскову и даже, прости господи, Серафиму Саханович.

Тут, правда, есть еще один лимит: не больше трех человек от страны на каждом отборочном этапе, которых всего шесть. То бишь, 18 мест в сумме, причем все серьезные личности забирают по два, чтобы бороться за финал. «ТЩК», Медведева, Туктамышева, Самодурова, Синицына это уже 7х2 = 14. А если плюс Загитова то 16. Что ж, место для Васильевой, похоже, остается все равно. Хотя она в этом году вообще не выступала, даже зимой, так что варианты возможны.

Но вернемся к исходной теме: кто приходит из юниорок? Вне зависимости от возраста.

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Есть еще несколько вариантов, прежде всего из Японии и Кореи, но это уж как пойдет – и ни к каким быстрым революциям точно не приведет. Ничего похожего на «ТЩК» предстоящей осенью не ожидается. Хотя за Синицыной я на вашем месте все-таки последил бы, она классно катается. А ежели осилит какой-нибудь суперпрыжок, то это будет «совсем всерьез».

Здорово, да? Но как же другие виды? Ведь там у нас тоже масса интересного, вплоть до потенциальных чемпионов…

Будет, все будет, не душите. Через несколько дней. А на сегодня думаю, достаточно.

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