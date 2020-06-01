Александра Трусова: На высоком каблуке хожу только на банкет

О ПРИБЫТИИ В КИСЛОВОДСК

- Приехали в три утра. Добирались очень долго. Тренировки? Нет, пока не начались. Ждем результатов тестов на коронавирус. Сборы продлятся месяц. А может, и больше. Тренеры еще не сказали. Если честно, уже скучаю по маме. Родители меня привезли – и сразу уехали. Мама – моя лучшая подруга. Первые впечатления от Кисловодска? Мне нравится. Красиво, горный воздух. Когда поедем обратно, будет легко. Так всегда, если спускаешься с высоты.

О САМОИЗОЛЯЦИИ

- Находилась с семьей в загородном доме. У меня есть собачки. Сейчас вот еще одна появилась - хаски, теперь их три. И еще кошка. Одну собачку взяла с собой на сборы в Кисловодск. Готовилась к ОГЭ, читала книги, учу английский. Расстроилась, что экзамены перенесли. Учителя говорили, что я точно сдала бы. А теперь придется многое вспоминать заново.

Просыпалась в 7.30. Я жаворонок – всегда рано встаю. Тренировалась дважды в день. Утром – бег, всего по чуть-чуть, подкачка спины. Вечером – прыжки на полу. Суммарно – три часа на две тренировки получалось. Форму, конечно, растеряла. Трудно безо льда. После такого перерыва всегда тяжело кататься, надо возвращать привычные ощущения.

ОБ «ИГРЕ ПРЕСТОЛОВ»

- Да, это мой любимый сериал. Жалко, что Дейнерис в последнем сезоне убили.

О ПРЫЖКАХ В НОВОМ СЕЗОНЕ

- Тройной аксель будет. Четверной риттбергер вставлю в программу, если выучу его.

О НОВЫХ ОБРАЗАХ

- Хочу разные программы. Медленную - точно. Но пока не знаю, что именно, много вариантов есть. Тайну не раскрою, не спрашивайте. Скажу только, что один образ будет лирический. Будем вместе выбирать с Евгением Викторовичем Плющенко.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ 23 ИЮНЯ ДНЕ РОЖДЕНИЯ

- Думаю, будет весело. Насчет подарка, который хотела бы получить, пока не думала.



ОБ ОТНОШЕНИЯХ С МЕДВЕДЕВОЙ

- На соревнованиях общаюсь с Женей, когда мы видимся. В этом сезоне такое было много раз. Но в жизни, по телефону – нет. Не созваниваемся и не списываемся.

О ЛЮБИМОМ ЧЕТВЕРНОМ

- Тулуп.

О САМЫХ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ ТУРНИРАХ

- Мой первый чемпионат мира среди юниоров. Вспоминаю, как мы долго готовились. Все тренеры уехали на Олимпиаду, кроме одного. Мы два четверных готовили к чемпионату мира… Еще был запоминающийся Кубок России, где я попробовала два четверных, сделала сальхов и упала. Со стороны падение показалось страшным, и все испугались. А после произвольной программы я заболела. Возможно, от стресса…

ОБ ОТМЕНЕ ВЗРОСЛОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА

- Сначала не могла поверить, что что-то может отменить соревнования по фигурному катанию. Даже коронавирус. Конечно, было разочарование – я же хорошо подготовилась. Но быстро успокоилась. Все-таки чемпионаты мира проводятся каждый год.

О РОСТЕ

- За сезон точно подросла, но давно не мерилась. Последний раз было 157 сантиметров. Сейчас наверняка стала выше.

О ЛЮБИМЫХ ВИДАХ СПОРТА

- Художественная гимнастика, синхронное плавание. Еще - балет. Но это не спорт. Сама хотела попробовать прыгнуть с шестом. Думаю, у меня не получится. Однако все равно интересно, что ощущаешь во время прыжка.



О ФУТБОЛЕ

- Во дворе дома могу сыграть с папой, братьями, иногда мама присоединяется. Играю нормально, но по сравнению с папой и Егором, которые занимались футболом, у меня не очень получается. Голы забивала только случайно.

О ЛЮБИМОЙ ОДЕЖДЕ

- Удобнее всего в спортивном костюме. Но люблю и платья с туфлями на высоком каблуке. Правда, хожу в них редко. Только на банкет. Поэтому у меня их мало.

О ЛЮБИМЫХ КОСТЮМАХ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ

- Самое удобное было в программе на музыку Вивальди. Самое красивое – бордовое платье с произвольной этого сезона.

О ДИЕТЕ

- Просто не ем на ночь вредную пищу. Много чего не люблю: торты, фастфуд… Сладкое и мучное ем редко. Поэтому мне проще держать форму. Самое любимое блюдо – пельмени, приготовленные мамой и бабушкой.

О ПОДТЯГИВАНИЯХ

- На турнике могу подтянуться раз десять. Но не так ровно, конечно, как мальчики.

ОБ ОТЖИМАНИЯХ

- Пятьдесят раз - точно могу. А больше не пробовала. Это был максимум, который просил тренер.

О ПОБЕДЕ НА ОЛИМПИАДЕ

- Пока не представляю себя олимпийской чемпионкой. Просто хочу это пережить.

О САМОМ СЧАСТЛИВОМ МОМЕНТЕ В ЖИЗНИ

- Когда купили собаку. Я очень хотела пуделя, и он полностью оправдал мои ожидания. Ездили за ним в Великий Новгород.