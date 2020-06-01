Александра Трусова: На высоком каблуке хожу только на банкет

О ПРИБЫТИИ В КИСЛОВОДСК
- Приехали в три утра. Добирались очень долго. Тренировки? Нет, пока не начались. Ждем результатов тестов на коронавирус. Сборы продлятся месяц. А может, и больше. Тренеры еще не сказали. Если честно, уже скучаю по маме. Родители меня привезли – и сразу уехали. Мама – моя лучшая подруга. Первые впечатления от Кисловодска? Мне нравится. Красиво, горный воздух. Когда поедем обратно, будет легко. Так всегда, если спускаешься с высоты.
О САМОИЗОЛЯЦИИ
- Находилась с семьей в загородном доме. У меня есть собачки. Сейчас вот еще одна появилась - хаски, теперь их три. И еще кошка. Одну собачку взяла с собой на сборы в Кисловодск. Готовилась к ОГЭ, читала книги, учу английский. Расстроилась, что экзамены перенесли. Учителя говорили, что я точно сдала бы. А теперь придется многое вспоминать заново.
Просыпалась в 7.30. Я жаворонок – всегда рано встаю. Тренировалась дважды в день. Утром – бег, всего по чуть-чуть, подкачка спины. Вечером – прыжки на полу. Суммарно – три часа на две тренировки получалось. Форму, конечно, растеряла. Трудно безо льда. После такого перерыва всегда тяжело кататься, надо возвращать привычные ощущения.
ОБ «ИГРЕ ПРЕСТОЛОВ»
- Да, это мой любимый сериал. Жалко, что Дейнерис в последнем сезоне убили.
О ПРЫЖКАХ В НОВОМ СЕЗОНЕ
- Тройной аксель будет. Четверной риттбергер вставлю в программу, если выучу его.
О НОВЫХ ОБРАЗАХ
- Хочу разные программы. Медленную - точно. Но пока не знаю, что именно, много вариантов есть. Тайну не раскрою, не спрашивайте. Скажу только, что один образ будет лирический. Будем вместе выбирать с Евгением Викторовичем Плющенко.
О ПРЕДСТОЯЩЕМ 23 ИЮНЯ ДНЕ РОЖДЕНИЯ
- Думаю, будет весело. Насчет подарка, который хотела бы получить, пока не думала.
ОБ ОТНОШЕНИЯХ С МЕДВЕДЕВОЙ
- На соревнованиях общаюсь с Женей, когда мы видимся. В этом сезоне такое было много раз. Но в жизни, по телефону – нет. Не созваниваемся и не списываемся.
О ЛЮБИМОМ ЧЕТВЕРНОМ
- Тулуп.
О САМЫХ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ ТУРНИРАХ
- Мой первый чемпионат мира среди юниоров. Вспоминаю, как мы долго готовились. Все тренеры уехали на Олимпиаду, кроме одного. Мы два четверных готовили к чемпионату мира… Еще был запоминающийся Кубок России, где я попробовала два четверных, сделала сальхов и упала. Со стороны падение показалось страшным, и все испугались. А после произвольной программы я заболела. Возможно, от стресса…
ОБ ОТМЕНЕ ВЗРОСЛОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА
- Сначала не могла поверить, что что-то может отменить соревнования по фигурному катанию. Даже коронавирус. Конечно, было разочарование – я же хорошо подготовилась. Но быстро успокоилась. Все-таки чемпионаты мира проводятся каждый год.
О РОСТЕ
- За сезон точно подросла, но давно не мерилась. Последний раз было 157 сантиметров. Сейчас наверняка стала выше.
О ЛЮБИМЫХ ВИДАХ СПОРТА
- Художественная гимнастика, синхронное плавание. Еще - балет. Но это не спорт. Сама хотела попробовать прыгнуть с шестом. Думаю, у меня не получится. Однако все равно интересно, что ощущаешь во время прыжка.
О ФУТБОЛЕ
- Во дворе дома могу сыграть с папой, братьями, иногда мама присоединяется. Играю нормально, но по сравнению с папой и Егором, которые занимались футболом, у меня не очень получается. Голы забивала только случайно.
О ЛЮБИМОЙ ОДЕЖДЕ
- Удобнее всего в спортивном костюме. Но люблю и платья с туфлями на высоком каблуке. Правда, хожу в них редко. Только на банкет. Поэтому у меня их мало.
О ЛЮБИМЫХ КОСТЮМАХ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ
- Самое удобное было в программе на музыку Вивальди. Самое красивое – бордовое платье с произвольной этого сезона.
О ДИЕТЕ
- Просто не ем на ночь вредную пищу. Много чего не люблю: торты, фастфуд… Сладкое и мучное ем редко. Поэтому мне проще держать форму. Самое любимое блюдо – пельмени, приготовленные мамой и бабушкой.
О ПОДТЯГИВАНИЯХ
- На турнике могу подтянуться раз десять. Но не так ровно, конечно, как мальчики.
ОБ ОТЖИМАНИЯХ
- Пятьдесят раз - точно могу. А больше не пробовала. Это был максимум, который просил тренер.
О ПОБЕДЕ НА ОЛИМПИАДЕ
- Пока не представляю себя олимпийской чемпионкой. Просто хочу это пережить.
О САМОМ СЧАСТЛИВОМ МОМЕНТЕ В ЖИЗНИ
- Когда купили собаку. Я очень хотела пуделя, и он полностью оправдал мои ожидания. Ездили за ним в Великий Новгород.