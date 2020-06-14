«Пенсионер еще в силе». Плющенко прыгнул вместе с Трусовой и получил официальный «статус Тутберидзе»

Двукратный олимпийский чемпион выложил в инстаграме видео, на котором он, Трусова и тренер-хореограф Дмитрий Михайлов параллельно заходят на двойной аксель – и уверенно исполняют прыжок.

Один из пользователей заметил по этому поводу: «Ничего себе. Пенсионер еще в силе. Есть еще порох».

Напомним, что 15-летняя Трусова во время пандемии ушла в группу Плющенко от Этери Тутберидзе, под руководством которой выиграла два юниорских чемпионата мира и громко заявила о себе на взрослом уровне вместе с Аленой Косторной и Анной Щербаковой. Ее бывшие подруги по команде сейчас проводят сборы в Новогорске.

Тем временем Плющенко ранее заявил, что Трусова в Кисловодске освоила очередной, уже пятый ля нее четверной прыжной – риттбергер. Видеоподтверждения слов 37-летнего специалиста пока нет. Зато фамилия Плющенко попала в официальный список тренеров сборной России. Документ опубликован на сайте Минспорта. В нем руководитель академии собственного имени вписан как «тренер спортивной сборной команды России» со специализацией «одиночное катание», основным местом работы «ФГБУ ЦСП» и стажем профессиональной деятельности «3 года».

К слову, Тутберидзе, подготовившая олимпийскую чемпионку Алину Загитову, а также Евгению Медведеву, Трусову, Щербакову и Косторную, имеет тот же статус при 17-летнем стаже работы. А, скажем, Татьяна Тарасова проходит в списке Минспорта в качестве «старшего тренера спортивной сборной команды России».

Таким образом, Плющенко впервые оказался на ставке члена тренерского штаба сборной России. Напомним, что на сезон-2020/21 в женском одиночном катании за национальную команду заявлены Загитова, Медведева, Косторная, Щербакова, Трусова и Елизавета Туктамышева.