Новый «пациент» профессора Мишина. Сможет ли великий тренер реанимировать Коляду?

Остается лишь посочувствовать Валентине Чеботаревой: этим летом питерскую наставницу покинули два самых известных ученика. И если будущее Станиславы Константиновой в академии «Ангелы Плющенко» выглядит туманно – особенно теперь, после появления там такой звезды, как Трусова, то Коляда покинул своего первого и до этих пор единственного тренера не ради начинающего специалиста, а совсем наоборот. Он переходит к знаменитому Алексею Мишину, воспитавшему кучу чемпионов, в том числе – самого Плющенко.

ЕСЛИ ОН ПЕРЕСТАНЕТ ПАДАТЬ, ЭТО БУДЕТ БОМБА

Президент ФФККР Александр Горшков подтвердил в интервью ТАСС, что документы на переход поступили в федерацию, и возражений у нее нет. Коляда уже покинул базу в Новогорске, где в условиях самоизоляции тренировалась его прежняя группа. Напомню, что 25-летний фигурист целиком пропустил минувший сезон из-за болезни, и недавно был включен в состав сборной России-2020/21 только в качестве запасного. В то же время не стоит забывать: именно Коляда последним из российских одиночников забирался на пьедесталы чемпионата мира (2018 год) и финала Гран-при (2017). Также ему до сих пор принадлежит национальный рекорд по сумме балов за две программы – 274,37.

Да, все мы помним его «подвиги» в олимпийском Пхенчхане и на многих других турнирах, где Коляда непредсказуемо чередовал успешные прокаты с провальными. Но кому, как не профессору прыжков Мишину, добиваться стабильности в этих самых прыжках от психологически неустойчивого, но бесспорно талантливого парня? По-моему, эта пара врач-пациент подходит друг другу чуть ли не идеально. Коли даже у такого мэтра не выйдет - значит, не выйдет ни у кого.

Сомневаться в таланте Коляды лично я никаких оснований не вижу. Четверными, включая лутц, он владеет не хуже других наших лидеров – скажем, Александра Самарина или чемпиона Европы-2020 Дмитрия Алиева. Аксель в три с половиной у Коляды вообще лучший в стране, тут вопросов нет. И главное, его любят судьи, им нравится мишино катание, что оборачивается высокими уровнями и компонентами. Даже когда Коляда серийно падает и вытирает полкатка. Если же он начнет, наконец, стабильно прыгать и обретет уверенность в себе, то сразу взлетит к самой верхушке мировой элиты - куда-то сразу за «небожителями» Юдзуру Ханю и Нэйтаном Ченом.