Новый «пациент» профессора Мишина. Сможет ли великий тренер реанимировать Коляду?

Остается лишь посочувствовать Валентине Чеботаревой: этим летом питерскую наставницу покинули два самых известных ученика. И если будущее Станиславы Константиновой в академии «Ангелы Плющенко» выглядит туманно – особенно теперь, после появления там такой звезды, как Трусова, то Коляда покинул своего первого и до этих пор единственного тренера не ради начинающего специалиста, а совсем наоборот. Он переходит к знаменитому Алексею Мишину, воспитавшему кучу чемпионов, в том числе – самого Плющенко.
ЕСЛИ ОН ПЕРЕСТАНЕТ ПАДАТЬ, ЭТО БУДЕТ БОМБА
Президент ФФККР Александр Горшков подтвердил в интервью ТАСС, что документы на переход поступили в федерацию, и возражений у нее нет. Коляда уже покинул базу в Новогорске, где в условиях самоизоляции тренировалась его прежняя группа. Напомню, что 25-летний фигурист целиком пропустил минувший сезон из-за болезни, и недавно был включен в состав сборной России-2020/21 только в качестве запасного. В то же время не стоит забывать: именно Коляда последним из российских одиночников забирался на пьедесталы чемпионата мира (2018 год) и финала Гран-при (2017). Также ему до сих пор принадлежит национальный рекорд по сумме балов за две программы – 274,37.
Да, все мы помним его «подвиги» в олимпийском Пхенчхане и на многих других турнирах, где Коляда непредсказуемо чередовал успешные прокаты с провальными. Но кому, как не профессору прыжков Мишину, добиваться стабильности в этих самых прыжках от психологически неустойчивого, но бесспорно талантливого парня? По-моему, эта пара врач-пациент подходит друг другу чуть ли не идеально. Коли даже у такого мэтра не выйдет - значит, не выйдет ни у кого.
Сомневаться в таланте Коляды лично я никаких оснований не вижу. Четверными, включая лутц, он владеет не хуже других наших лидеров – скажем, Александра Самарина или чемпиона Европы-2020 Дмитрия Алиева. Аксель в три с половиной у Коляды вообще лучший в стране, тут вопросов нет. И главное, его любят судьи, им нравится мишино катание, что оборачивается высокими уровнями и компонентами. Даже когда Коляда серийно падает и вытирает полкатка. Если же он начнет, наконец, стабильно прыгать и обретет уверенность в себе, то сразу взлетит к самой верхушке мировой элиты - куда-то сразу за «небожителями» Юдзуру Ханю и Нэйтаном Ченом.
Между прочим, наших там не бывало со времен Плющенко. И, кстати, ровно столько же у Мишина не было столь сильных подопечных-мужчин - все последние годы звездой №1 его группы являлась Елизавета Туктамышева. Согласитесь, заманчивый новый вызов для мэтра, которому ближайшей весной предстоит 80-летний юбилей. Пожелаем им с Колядой всяческих успехов.
Десять главных переходов этого лета в российском фигурном катании
Мужчины
Михаил Коляда - от Ватентины Чеботаревой к Алексею Мишину
Егор Рухин – от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой
Женщины
Александра Трусова – от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Вероника Жилина – от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Станислава Константинова – от Валентины Чеботаревой к Евгению Плющенко
Софья Муравьева – от Сергея Давыдова к Евгению Плющенко
Пары
Анастасия Мишина/Александр Галлямов – от Людмилы Великовой к Тамаре Москвиной
Танцы
Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов – от Александра Свинина к Денису Самохину
Из одиночного катания в парное
Виктория Васильева – от Сергея Давыдова к Алексею Соколову
Георгий Куница – от Этери Тутберидзе к Тамаре Москвиной
ВАСИЛЬЕВА ТЕПЕРЬ ПАРНИЦА
Из других свежих переходов я выделил бы тот, что почему-то прошел мимо большинства наших СМИ: одиночное катание ради парного покинула финалистка последнего юниорского Гран-при Виктория Васильева. Эта 16-летняя фигуристка с суммой под двести баллов вошла в топ-24 ISU по итогам минувшего сезона, что в новом по идее давало ей право претендовать на участие во «взрослом» Гран-при. Плюс можно вспомнить прошлогодний финал Кубка России, где Васильева уступила только Туктамышевой и Евгении Медведевой. Хорошая, крепкая девочка, с надежными тройными прыжками и вдруг…
С другой стороны, ее понять тоже можно. При жуткой, из года в год растущей конкуренции среди наших женщин, перспективы Васильевой попасть когда-нибудь в сборную были,мягко говоря, сомнительными. Особенно, учитывая проблемы с суставами, из-за которых она не выступала с середины декабря. А жить-то как-то надо. То ли завязывать с «фигуркой», то ли менять гражданство, то ли вот так – осваивать новый вид. Кстати, их новоиспеченный дуэт с Никитой Володиным уже включили в резерв национальной юниорской команды.
КИХИРА И ЛЮ ЕДУТ В ТОРОНТО К МЕДВЕДЕВОЙ
Зарубежное межсезонье тоже не обошлось без сюрпризов. Обе самых опасных конкурентки российских девушек в борьбе за золото Олимпиады-2022, словно сговорившись, объявили о начале сотрудничества с канадскими тренерами, работающими в разных клубах Торонто. Японка Рика Кихира теперь будет кататься у Брайана Орсера вместе с Ханю и Медведевой, а 14-летняя американка Алиса Лю выбрала Ли Баркела. Причем основным наставником Кихиры по-прежнему останется Мие Хамада, и пока не вполне понятно, как часто и плотно фигуристка будет работать с Орсером. Возможно, дело ограничится неким периодом стажировки или, допустим, точечными консультациями. А вот Лю окончательно рассталась с Лаурой Липецки, у которой тренировалась с шести лет.
Баркелне столь знаменит, как Орсер, под началом которого он работал до прошлого лета, пока не сменил клуб. После победы Джеффри Баттла на ЧМ-2008 ученики Баркелане добивались таких крупных успехов, но за последние несколько месяцев к нему перешли несколько звезд первой величины: Сатоко Мияхара, Винсент Чжоу и вот теперь - Лю. Напомню, что американка, еще не преодолевшая возрастной ценз, - первая и пока единственная фигуристка в истории, приземлявшая в одной программе на официальных международных соревнованиях и четверной прыжок, и тройной аксель. В минувшем сезоне Лю дебютировала на юниорской мировой арене, однако проиграла нашим сверстницам и «младший» чемпионат мира, и финал Гран-при. Золото обеих турниров досталось Камиле Валиевой.