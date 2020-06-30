ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Новый «пациент» профессора Мишина. Сможет ли великий тренер реанимировать Коляду?
30 июня 15:34
автор: Лев Тигай

Новый «пациент» профессора Мишина. Сможет ли великий тренер реанимировать Коляду?

На переходе Александры Трусовой к Евгению Плющенко межсезонье не закончилось. В июне тренеров сменили еще несколько фигуристов, включая призера ЧМ и ЧЕ Михаила Коляду.

Остается лишь посочувствовать Валентине Чеботаревой: этим летом питерскую наставницу покинули два самых известных ученика. И если будущее Станиславы Константиновой в академии «Ангелы Плющенко» выглядит туманно – особенно теперь, после появления там такой звезды, как Трусова, то Коляда покинул своего первого и до этих пор единственного тренера не ради начинающего специалиста, а совсем наоборот. Он переходит к знаменитому Алексею Мишину, воспитавшему кучу чемпионов, в том числе – самого Плющенко.

ЕСЛИ ОН ПЕРЕСТАНЕТ ПАДАТЬ, ЭТО БУДЕТ БОМБА

Президент ФФККР Александр Горшков подтвердил в интервью ТАСС, что документы на переход поступили в федерацию, и возражений у нее нет. Коляда уже покинул базу в Новогорске, где в условиях самоизоляции тренировалась его прежняя группа. Напомню, что 25-летний фигурист целиком пропустил минувший сезон из-за болезни, и недавно был включен в состав сборной России-2020/21 только в качестве запасного. В то же время не стоит забывать: именно Коляда последним из российских одиночников забирался на пьедесталы чемпионата мира (2018 год) и финала Гран-при (2017). Также ему до сих пор принадлежит национальный рекорд по сумме балов за две программы – 274,37.

Да, все мы помним его «подвиги» в олимпийском Пхенчхане и на многих других турнирах, где Коляда непредсказуемо чередовал успешные прокаты с провальными. Но кому, как не профессору прыжков Мишину, добиваться стабильности в этих самых прыжках от психологически неустойчивого, но бесспорно талантливого парня? По-моему, эта пара врач-пациент подходит друг другу чуть ли не идеально. Коли даже у такого мэтра не выйдет - значит, не выйдет ни у кого.

Сомневаться в таланте Коляды лично я никаких оснований не вижу. Четверными, включая лутц, он владеет не хуже других наших лидеров – скажем, Александра Самарина или чемпиона Европы-2020 Дмитрия Алиева. Аксель в три с половиной у Коляды вообще лучший в стране, тут вопросов нет. И главное, его любят судьи, им нравится мишино катание, что оборачивается высокими уровнями и компонентами. Даже когда Коляда серийно падает и вытирает полкатка. Если же он начнет, наконец, стабильно прыгать и обретет уверенность в себе, то сразу взлетит к самой верхушке мировой элиты - куда-то сразу за «небожителями» Юдзуру Ханю и Нэйтаном Ченом.

Между прочим, наших там не бывало со времен Плющенко. И, кстати, ровно столько же у Мишина не было столь сильных подопечных-мужчин - все последние годы звездой №1 его группы являлась Елизавета Туктамышева. Согласитесь, заманчивый новый вызов для мэтра, которому ближайшей весной предстоит 80-летний юбилей. Пожелаем им с Колядой всяческих успехов.

Десять главных переходов этого лета в российском фигурном катании

Мужчины

Михаил Коляда - от Ватентины Чеботаревой к Алексею Мишину

Егор Рухин – от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой

Женщины

Александра Трусова – от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Вероника Жилина – от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Станислава Константинова – от Валентины Чеботаревой к Евгению Плющенко

Софья Муравьева – от Сергея Давыдова к Евгению Плющенко

Пары

Анастасия Мишина/Александр Галлямов – от Людмилы Великовой к Тамаре Москвиной

Танцы

Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов – от Александра Свинина к Денису Самохину

Из одиночного катания в парное

Виктория Васильева – от Сергея Давыдова к Алексею Соколову

Георгий Куница – от Этери Тутберидзе к Тамаре Москвиной

ВАСИЛЬЕВА ТЕПЕРЬ ПАРНИЦА

Из других свежих переходов я выделил бы тот, что почему-то прошел мимо большинства наших СМИ: одиночное катание ради парного покинула финалистка последнего юниорского Гран-при Виктория Васильева. Эта 16-летняя фигуристка с суммой под двести баллов вошла в топ-24 ISU по итогам минувшего сезона, что в новом по идее давало ей право претендовать на участие во «взрослом» Гран-при. Плюс можно вспомнить прошлогодний финал Кубка России, где Васильева уступила только Туктамышевой и Евгении Медведевой. Хорошая, крепкая девочка, с надежными тройными прыжками и вдруг…

С другой стороны, ее понять тоже можно. При жуткой, из года в год растущей конкуренции среди наших женщин, перспективы Васильевой попасть когда-нибудь в сборную были,мягко говоря, сомнительными. Особенно, учитывая проблемы с суставами, из-за которых она не выступала с середины декабря. А жить-то как-то надо. То ли завязывать с «фигуркой», то ли менять гражданство, то ли вот так – осваивать новый вид. Кстати, их новоиспеченный дуэт с Никитой Володиным уже включили в резерв национальной юниорской команды.

КИХИРА И ЛЮ ЕДУТ В ТОРОНТО К МЕДВЕДЕВОЙ

Зарубежное межсезонье тоже не обошлось без сюрпризов. Обе самых опасных конкурентки российских девушек в борьбе за золото Олимпиады-2022, словно сговорившись, объявили о начале сотрудничества с канадскими тренерами, работающими в разных клубах Торонто. Японка Рика Кихира теперь будет кататься у Брайана Орсера вместе с Ханю и Медведевой, а 14-летняя американка Алиса Лю выбрала Ли Баркела. Причем основным наставником Кихиры по-прежнему останется Мие Хамада, и пока не вполне понятно, как часто и плотно фигуристка будет работать с Орсером. Возможно, дело ограничится неким периодом стажировки или, допустим, точечными консультациями. А вот Лю окончательно рассталась с Лаурой Липецки, у которой тренировалась с шести лет.

Баркелне столь знаменит, как Орсер, под началом которого он работал до прошлого лета, пока не сменил клуб. После победы Джеффри Баттла на ЧМ-2008 ученики Баркелане добивались таких крупных успехов, но за последние несколько месяцев к нему перешли несколько звезд первой величины: Сатоко Мияхара, Винсент Чжоу и вот теперь - Лю. Напомню, что американка, еще не преодолевшая возрастной ценз, - первая и пока единственная фигуристка в истории, приземлявшая в одной программе на официальных международных соревнованиях и четверной прыжок, и тройной аксель. В минувшем сезоне Лю дебютировала на юниорской мировой арене, однако проиграла нашим сверстницам и «младший» чемпионат мира, и финал Гран-при. Золото обеих турниров досталось Камиле Валиевой.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Виктор Васин о матче со «Спартаком»: будет полноценное дербиГолосов и Маркитесов стали рекордсменами «Спартака»Озвучена новая дата боя Поветкина против УайтаЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниРумынка, о которой мечтает весь мир
Новый «пациент» профессора Мишина. Сможет ли великий тренер реанимировать Коляду?
Новый «пациент» профессора Мишина. Сможет ли великий тренер реанимировать Коляду?
На переходе Александры Трусовой к Евгению Плющенко межсезонье не закончилось. В июне тренеров сменили еще несколько фигуристов, включая призера ЧМ и ЧЕ Михаила Коляду.
30.06.2020 15:34
Фигурное катание
автор: Лев Тигай
Рейтинг наездов. Бабки Трусовой, тотальный допинг в ММА, черная революция в НБА
Рейтинг наездов. Бабки Трусовой, тотальный допинг в ММА, черная революция в НБА
Наш хит-парад становится международным. А его участники от бытовых конфликтов переходят к глобальным темам.
17.06.2020 19:00
Фигурное катание
автор: Дмитрий Кузнецов
Липницкая беременна, Сотникова голодает, Хабиб интригует, «Бавария» – чемпион
Липницкая беременна, Сотникова голодает, Хабиб интригует, «Бавария» – чемпион
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
17.06.2020 08:00
Фигурное катание
автор: Олег Чикирис
«Пенсионер еще в силе». Плющенко прыгнул вместе с Трусовой и получил официальный «статус Тутберидзе»
«Пенсионер еще в силе». Плющенко прыгнул вместе с Трусовой и получил официальный «статус Тутберидзе»
Евгений Плющенко во время сборов своей команды в Кисловодске исполнил двойной аксель совместно с Александрой Трусовой.
14.06.2020 15:00
Фигурное катание
автор: Иван Сергеев
«Изначальный вариант сценария напоминал фантастику». Интервью с главным консультантом фильма «Лед»
«Изначальный вариант сценария напоминал фантастику». Интервью с главным консультантом фильма «Лед»
Почему российская спортивная драма «Лед» – хорошее кино, «Советскому спорту» рассказала главный консультант картины Елена Масленникова.
09.06.2020 21:00
Фигурное катание
«8 минут будет прыгать! Почему так неустойчиво?» Плющенко и Тутберидзе провели «дуэль взглядов»
«8 минут будет прыгать! Почему так неустойчиво?» Плющенко и Тутберидзе провели «дуэль взглядов»
В течение суток группы Тутберидзе и Плющенко показали, как после карантина возобновили тренировки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.
06.06.2020 21:30
Фигурное катание
автор: Иван Сергеев
«То, что я не попала на Игры в Сочи, помогло мне сделать карьеру». Откровения Елизаветы Туктамышевой
«То, что я не попала на Игры в Сочи, помогло мне сделать карьеру». Откровения Елизаветы Туктамышевой
Чемпионка мира и Европы – о потерях из-за карантина, пути к успеху и нашумевшем показательном выступлении в Канаде.
03.06.2020 21:30
Фигурное катание
автор: Юлия Григорьевская
Александра Трусова: На высоком каблуке хожу только на банкет
Александра Трусова: На высоком каблуке хожу только на банкет
Двукратная победительница юниорских чемпионатов мира по фигурному катанию вышла в прямой эфир инстаграма Марии Командной со сборов в Кисловодске.
01.06.2020 22:00
Фигурное катание
автор: Юлия Григорьевская
Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой
Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой
Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство.
25.05.2020 17:30
Фигурное катание
автор: Дмитрий Кузнецов
Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым
Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым
Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах.
24.05.2020 17:00
Фигурное катание
автор: Лев Тигай
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика