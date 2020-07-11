Косторная получит «Оскар», хотя не тот. Тутберидзе, Щербакова и Медведева – под вопросом

Две недели назад были объявлены тройки финалистов в шести номинациях (лауреата в седьмой - «За достижения» - назовут непосредственно на церемонии). Их отобрали из расширенных кандидатских списков, сформированных еще в декабре. При выборе ISU руководствовался результатами турниров серии Гран-при и континентальных чемпионатов сезона-2020/21, а также итогами голосования, состоявшего из трех частей - опрашивали и национальные федерации, и журналистов, и простых болельщиков.

Эта церемония состоится впервые. Ее хотели устроить весной в Монреале, сразу по окончании чемпионата мира, но турнир пришлось отменить из-за эпидемии коронавируса. Тем не менее, ISU решил все-таки провести шоу в видеоформате 11 июля.

Новичок года

Алена Косторная, Александра Трусова (обе – Россия), Ю Юн (Корея)

Среди претендентов: Анна Щербакова, Макар Игнатов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Тренер года

Этери Тутберидзе (Россия), Брайан Орсер (Канада), Рафаэль Арутюнян (Армения)

Среди претендентов: Тамара Москвина

Хореограф года

Ше-Линн Бурн, Мари-Франс Дюбрей, Лори Никол (все – Канада)

Среди претендентов: Даниил Глейхенгауз

Программа года

Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, Кевин Аймоз (все – Франция) – короткие программы, Евгения Медведева (Россия) – произвольная программа

Среди претендентов: Алена Косторная, Ксения Столбова/Андрей Новоселов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Бетина Попова/Сергей Мозгов - короткие программы, Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Степанова/Иван Букин – произвольные программы

Костюм года

Анна Щербакова (Россия), Юдзуру Ханю (Япония), Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) – произвольные программы

Среди претендентов: Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова, Антон Шулепов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Андрей Новоселов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Софья Шевченко/Игорь Еременко - короткие программы, Алина Загитова, Евгения Медведева, Александр Самарин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Александра Степанова/Иван Букин - произвольные программы

ПСЕВДОСТРАСТИ ПО ЗАГИТОВОЙ

Ярость российских поклонников Алины Загитовой, которые, не обнаружив среди финалистов свою любимицу, подняли жуткий интернет-хай, разумных оснований под собой не имеет. Наша олимпийская чемпионка не выиграла в этом сезоне ни одного официального турнира, а с середины декабря не выступала вообще. То есть, могла претендовать на что-либо только в субъективных, костюмно-постановочных категориях. Видимо, болельщиков рассердило то, что «Гейша» Евгении Медведевой попала в шорт-лист лучших программ, а «Клеопатра» Загитовой – нет.

Справедливо ли это, лично я не имею ни малейшего понятия. Напомню лишь, что в топ-10 постановок года по версии «Советского спорта» из этих двух произвольных не было ни той, ни другой. Ну, а судить о девичьих платьях мне по штату уж точно не полагается. Хотя выход в финал Анны Щербаковой с ее «Жар-птицей», «переодевающейся» по ходу проката из синего в красное, приветствую всячески и желаю удачи – как и медведевскому кимоно.

Немного жаль, что в тройку лучших хореографов не включили Даниила Глейхенгауза. И все же давайте оставим вкусовщину признанным экспертам, а сами лучше сосредоточимся на более понятных, «спортивных» номинациях. Их всего три – тренер, новичок и MVS (самый ценный фигурист, по аналогии с званием MVP в игровых видах), - и там действительно есть о чем порассуждать-поспорить. Даже без Загитовой.

У тренеров борьбу за «Оскар», думаю, поведут выходцы из бывшего СССР: грузинка из Москвы Этери Тутберидзе и армянин Рафаэль Арутюнян, родившийся в Тбилиси и давно переехавший в США. Его подопечный Нэйтан Чен не знал поражений в минувшем сезоне, а воспитанницы Тутберидзе выиграли все этапы Гран-при в женском одиночном катании, после чего полностью оккупировали пьедестал как в финале этой серии, так и на ЧЕ в Граце.

Одной из трех юных учениц Тутберидзе, сокращенно именуемых ТЩК, явно достанется и звание Новичка года. То, что вместе с Аленой Косторной и Александрой Трусовой в финальную тройку вошла не Щербакова, а кореянка Ю Юн - какая-то чисто политическая история, но на итоговый результат она повлиять не должна. Этот «Оскар», считайте, уже в кармане у Косторной – чемпионки Европы и победительницы финала Гран-при.

ПОЧЕМУ НАС «ПРОКАТИЛИ» С ГЛАВНЫМ «ОСКАРОМ»

А вот то, что Косторную заранее отсекли от титула MVS смущает по-настоящему. Я, конечно, понимаю, что Юдзуру Ханю есть Юдзуру Ханю, но при этом не забыл, как в декабрьском Турине Чен разгромил легендарного японца с унизительной разницей в 44 балла. А Габриэлла Пападакис с Гийомом Сизероном впервые за шесть лет уступили континентальное золото Виктории Синициной и Никите Кацалапову. Косторная же не проигрывала нигде и никому, кроме чемпионата России, который тут не в счет, а попутно прибрала к рукам два из трех мировых рекордов. Мы ж выбираем Фигуриста года, а не десятилетия, ведь так? И что в этом году может быть круче революции у одиночниц, учиненной российским ТЩК?..

В общем, неприятно. Хотя главный изъян здесь, по-моему, кроется в самой процедуре определения MVS. Если в категориях костюмов и постановок первый, большой список состоял из полусотни кандидатов, то для самого престижного трофея их круг почему-то ограничили двадцатью, всего по пять одиночников и дуэтов в каждом из видов катания. И отбирали этот лонг-лист еще к первому декабря, когда прошли лишь отборочные этапы Гран-при. Вот и не попали в двадцатку ни Трусова, ни Щербакова - в отличие от Загитовой, Медведевой и даже непонятно откуда там взявшейся американки Мэрайи Белл. Интересно, что запели бы в ISU, выиграй Саша или Аня несостоявшийся ЧМ с небывало-рекордными оценками?

Кстати, до эпидемии они тоже планировали называть финалистов еще до старта чемпионата мира. То есть, сами загнали себя в ловушку, где главным было бы не отсеять ненароком кого-нибудь из реально возможных триумфаторов ЧМ - чтобы не оказаться потом в идиотском положении. Для такой задачи три номинанта – точно недостаточно, особенно в случае с главным «Оскаром» MVS. Тут минимум пять претендентов надо оставлять, а то и все десять. Плюс перед этим - раза в два увеличивать лонг-лист. Вот тогда все будет чин-чинарем, никто не придерется. Кроме сумасшедших загитовских фанатов, которым все равно не угодишь.

Впрочем, не будем слишком уж придираться. Идея в любом случае здравая, перспективная - и реализуется вдобавок впервые. Потом они еще двести раз успеют подправить свои стартовые «косяки». А пока дождемся субботних пяти вечера по московскому времени и посмотрим на окончательный выбор жюри из шести знаменитых фигуристов прошлого, включая Татьяну Навку. Мой прогноз: два-три российских «Оскара», MVS - Нэйтан Чен.