Этери Тутберидзе: Без обид, но настоящую радость мне приносят медали Дианы Дэвис

После торжественной церемонии объявления победителей, транслировавшейся в режиме видеосвязи, Тутберидзе прокомментировала присуждение ей награды работникам пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России Ольге Ермолиной и Татьяне Фладе.

– Этери Георгиевна, поздравляем! Что значит для вас завоевать эту награду в номинации «Лучший тренер»?

– Ну, конечно же, для меня, как, наверное, и для каждого тренера - это признание уже проделанного пути, проделанной работы. Тем более, что соперники у меня были очень достойные. И оказаться в номинантах было уже честью.

– В чем секрет успеха вашей работы?

– Мы просто стараемся каждый день сделать хоть что-то полезное из предложенных обстоятельств. А секрет нашей работы очень прост - мы работаем с любовью к своему делу, и ничего другого нет.

– Следуя известному фильму «В джазе только девушки», вы тоже предпочитаете работать с девушками?

– Нет, конечно! У нас был Воронов Сергей, Питкеев Адьян и другие парни - разве это девушки? Уже долгое время у нас катается Морис Квителашвили. Но ассоциируемся мы с девушками, потому что с ними у нас получается немного лучше.

– Какой момент в этом сезоне вы можете выделить?

– Вы знаете, для меня каждый старт, подиум - это часть пути. Одни соревнования заканчиваются, и я уже мыслями о том, над чем нужно поработать, как улучшить или удержать спортивную форму или исправить ошибки.

А вот морально, конечно же, настоящую радость мне приносят медали моей дочери Дианы Дэвис, которая катается в танцах на льду с Глебом Смолкиным у Игоря Шпильбанда. И пусть на меня никто не обижается за это.