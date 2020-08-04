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У нас все-таки будет Гран-при-2020. Правда, пока непонятно какой
04 августа 21:00
автор: Лев Тигай

У нас все-таки будет Гран-при-2020. Правда, пока непонятно какой

Совет ISU решил, что серия турниров Гран-при сезона-2020/2021 пройдет в запланированном формате из шести этапов: в США, Канаде, Китае, Франции, России и Японии.

Эта информация содержится в только что опубликованном пресс-релизе по итогам заседания Совета ISU, которое прошло 3 августа в удаленном формате. Новости о том, что Гран-при все-таки не стали отменять, просочилась в зарубежные СМИ сегодня с утра, хотя там высказывались версии оригинальней некуда – о якобы национальном характере этапов (типа чемпионаты отдельных стран?) и даже о виртуальном формате турниров.

На самом деле все оказалось куда разумнее и прозаичнее. Несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса и повсеместное закрытие границ, ISU решил настоять на полноценном варианте своей главной серии коммерческих турниров. Только состав участников каждого из них будет определяться не так, как обычно.

Итак, на этапах Гран-при-2020 смогут выступить:

  1. фигуристы страны-организатора
  2. фигуристы, постоянно тренирующиеся на территории страны-организатора
  3. фигуристы, которые смогут прибыть в эту страну с соблюдением всех действующих там ограничений и правил безопасности

Под второй пункт, в частности, подпадают Евгения Медведева с ее канадским наставником Брайаном Орсером, а также дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов, чье постоянное место дислокации находится в США у Марины Зуевой. Правда, Медведева сейчас вообще-то тренируется на московском катке ЦСКА – под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Х-м, ну и как прикажете решать эту головоломку?..

Видимо, так: Медведева по идее должна кататься в Канаде и России, а Тарасова с Морозовым – в США и России. Ведь мы привыкли, что фигуристы выступают на двух отборочных этапах, разве нет? А уж каким убойным в такой ситуации может выйти состав участников этапа московского, мне даже сложно представить. Просто «Матч всех звезд»!

Впрочем, кто знает… И кого при нынешнем форс-мажоре волнует то, к чему мы привыкли. Пока в коммюнике ISU нет никакой конкретики про число участников и систему их отбора как на предварительные турниры Гран-при, так и в финал. Все это лишь предстоит разработать специальной рабочей группе.

А нам пока что делать? Ну, давайте, например, освежим в памяти расписание серии. На данный момент (тьфу-тьфу) в нем не изменилось ничего.

Календарь Гран-при-2020

  • 23-25 октября. Этап 1. Лас-Вегас (США)
  • 30 октября – 1 ноября. Этап 2. Оттава (Канада)
  • 6-8 ноября. Этап 3. Чунцин (Китай)
  • 13-15 ноября. Этап 4. Гренобль (Франция)
  • 20-22 ноября. Этап 5. Москва (Россия)
  • 27-29 ноября. Этап 6. Осака (Япония)
  • 10-13 декабря. Финал. Пекин (Китай)

Сроки (но не место) финала тоже находятся в подвешенном состоянии. Говорят, его могут перенести на начало следующего года. В общем, вопросы, вопросы, вопросы…

Да ладно, хватит вам кукситься! Главное-то – в другом: после беспросветной череды новостей про отмену того, другого, пятого и десятого мы, наконец, увидели реальный свет в конце тоннеля. Мы хотели Гран-при – и у нас будет Гран-при! Со всеми этапами или все-таки нет (кстати, напомню, что «Советский спорт» предлагал вариант «три спаренных турнира вместо шести» для сокращения переездов), со всеми сильнейшими или без некоторых, но он, черт возьми, будет! Разве это не здорово?

Кстати, сколько там осталось дней до 23 октября? 80? О’кей, мне нравится, красивое число. Вы как хотите, а я запускаю обратный отсчет. До Лас-Вегаса.

источник: «Советский спорт»
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