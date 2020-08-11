Савченко, Коляда и Загитова под вопросом. Топ-5 возвращений нового сезона

Однако сейчас - после того, как группу Этери Тутберидзе покинули Алена Косторная и Александра Трусова, - Турсынбаеву вполне можно назвать одиночницей №2 в сильнейшей школе мира. Так что 20-летнюю казашкупока рано сбрасывать со счетов. Лишь бы старые болячки досаждать, наконец, перестали.

Лишь однажды, в октябре, она засветилась на неофициальном турнире в Шанхае, где с двумя падениями и весьма скромными оценками стала второй после Евгении Медведевой. Со всех остальных турниров, включая оба этапа Гран-при, Лизе пришлось сняться, а с декабря ее и заявлять перестали – стало ясно, что сезон пропал.

За 15 месяцев, прошедших с тех пор, как эта москвичка, выступающая за Казахстан, первой в истории приземлила на «взрослых» женских соревнованиях докрученный прыжок в четыре оборота, успело столько всего случиться, что о Турсынбаевой элементарно подзабыли. А ведь она, как ни крути, остается действующей вице-чемпионкой мира. Пусть и благодаря коронавирусу – если бы ЧМ-2020 в Монреале состоялся, он прошел бы без участия Турсынбаевой, которая из-за травм пропустила минувший сезон почти целиком.

После блестящего сезона-2018/19, когда французы впервые выиграли чемпионат Европы и финал Гран-при, они решили взять передышку и прошлой осенью не выступали. А в декабре разразился скандал: американские СМИ обвинили Сипре в сексуальных домогательствах - якобы он отправлял непристойные фотографии несовершеннолетней фигуристке, тренировавшейся с ним на одном катке у Джона Циммермана. Впрочем, внятных доказательств так и не было найдено, и месяц назад федерация фигурного катания Франции, заслушав «дело Сипре», постановила: никаких санкций к нему применено не будет, хочет кататься – пусть катается дальше.

Правда, пока неясно, воспользуются ли Морган с Ванессой этой возможностью. Темнокожей партнерше в сентябре исполняется 33, а в таком возрасте годичные перерывы в карьере даром не проходят. С другой стороны, если Джеймс и Сипре все-таки хотят дотянуть до Олимпиады-2022, то возвращаться им надо именно сейчас, потом будет уже поздно.

3. МИХАИЛ КОЛЯДА

Как и Турсынбаева, пропустил сезон по состоянию здоровья. Начиналось все с несложной вроде бы операции по поводу синусита, после которой Коляда планировал вернуться на лед зимой, но в итоге так и не вернулся. Что-то там с организмом пошло не так, а по весне и возвращаться парню стало некуда - всех накрыл коронавирус.

В июне 25-летний фигурист объявил о смене тренера: он перешел от Валентины Чеботаревой к знаменитому Профессору Алексею Мишину. Посмотрим, сумеет ли многоопытный мэтр, воспитавший кучу чемпионов, включая Евгения Плющенко, справиться с хронической нестабильностью Коляды. Если дело выгорит, российское мужское катание получит звезду такого масштаба, какой у нас не было уже давно.

2. АЛЕНА САВЧЕНКО И БРУНО МАССО

Олимпийские чемпионы Пхенчхана в парном катании не выступали с весны 2018-го, а в сентябре прошлого года Савченко родила дочь. Казалось, после этого ей точно будет не до большого спорта. Но вскоре неугомонную Алену вновь потянуло на лед. Она тренируется уже несколько месяцев и, судя по видео в соцсетях, не испытывает недостатка в энтузиазме. Шутка ли, 36-летняя фигуристка отрабатывает на «удочке» тройной аксель и даже четверной тулуп!

Понятно, что это делается «для общего развития» - подобные суперпрыжки в парно-параллельном варианте мы увидим еще очень нескоро. Однаков том, что Савченко действительно хочет вернуться, теперь никаких сомнений нет. Она нацелилась на свою четвертую (!) Олимпиаду. А коли так, то возвращаться им с Массо надо только сейчас, как и Джеймс с Сипре.

Кстати, появление на мировой арене сразу двух пар столь высокого уровня и авторитета может сильно перекроить текущий расклад в этом виде катания. Последние пару лет наши дуэты (особенно молодые) успешно теснили китайцев, но сейчас и тем, и другим грозит мощная «третья сила».

1. АЛИНА ЗАГИТОВА

Еще одна чемпионка последней зимней Олимпиады. Загитова приостановила карьеру восемь месяцев назад, после провала в декабрьском финале Гран-при, и с тех пор чем только не занималась. Каталась в шоу, снималась в рекламе, сдавала ЕГЭ, агитировала за поправки в конституцию… А вот насколько активным было ее участие в первом после эпидемии сборе группы Тутберидзе в Новогорске, который завершился на днях, понятно не вполне. Известно лишь, что окончание сбора Алина точно пропустила - из-за болезни.

Тем не менее, ФФККР уже включила ее в основной состав сборной России на предстоящий сезон. Это означает, что надежда на возвращение Загитовой по-прежнему реальна – иначе какой смысл оставлять ее «на зарплате»? Хотя внятных подтверждений данной версии пока тоже нет.

Впрочем, ждать осталось недолго. Если Алина не выйдет на лед в качестве соревнующейся фигуристки до конца текущего года (точнее, до чемпионата страны, который, как всегда, запланирован на конец декабря), больше такого шанса ей, думаю, уже не дадут, это будет конец. Дальше – олимпийский сезон, где заниматься «благотворительностью» никто не станет даже ради Загитовой. Следующей осенью на «взрослую» мировую арену выйдет Камила Валиева и конкуренция в женской сборной резко возрастет.

Получается опять же «сейчас или никогда». Давай, Алина, решайся…