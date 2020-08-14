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Сезон пошел! Контрольные прокаты уже идут, когда ждать первых турниров?
14 августа 16:19
автор: Лев Тигай
автор фото: Александра Трусова

Сезон пошел! Контрольные прокаты уже идут, когда ждать первых турниров?

Новый сезон фигуристов наконец-то открыт. В подмосковном Новогорске начались контрольные прокаты юниорской сборной России.

Из-за эпидемии эти прокаты проходят за закрытыми дверями, без зрителей и журналистов. В зал не пустили даже телевизионщиков Первого канала, транслирующего все выступления впрямую на своем сайте. Он получает уже готовую картинку с камер операторов ФФККР.

Кроме того, прокаты растянули на десять дней, чтобы блюсти безопасную дистанцию и не создавать вокруг льда лишней толчеи. Первыми на базу заехали и откатали свое танцоры, в среду их сменили представители парного катания, а в ближайший понедельник придет черед одиночников с одиночницами. Каждая «смена» начинается с поголовных тестов на коронавирус, потом – тренировки, консультации с судьями и, наконец, прокаты обеих программ.

Поскольку юниорская серия Гран-при отменена, спешить фигуристам стало особо некуда и после длительного карантина не все успели подготовить к Новогорску свежие постановки. В частности, короткий ритм-танец многие исполняли из прошлого сезона. Зато на следующий, «произвольный» день дело пошло поживее и новинок хватало - насколько это вообще возможно при всего десяти участвующих дуэтах.

В парном катании этих дуэтов набралось еще меньше - шесть. И все же такая«фигурка» – сырая, без оценок и,за редким исключением, без костюмов – в любом случае лучше никакой. Унылая пятимесячная пауза, слава богу, закончилась.

ПРЕМЬЕРА ВАЛИЕВОЙ ОТЛОЖЕНА, ТРУСОВА ГОТОВИТ «ДЖУЛЬЕТТУ»

Сегодня пары представили собравшимся специалистам короткие программы. Но об этом виде катания мы с вами подробнее поговорим в субботу, после произвольных. Самое же интересное -на десерт: 18-19 августа, когда фигуристы начнут выходить на лед не вдвоем, а поодиночке. Там уже появятся фигурымирового масштаба: Даниил Самсонов, Дарья Усачева, Майя Хромых, Софья Самоделкина…

Ожидалась в Новогорске и Камила Валиева, но ее премьеру перенесли из Подмосковья в столичный «Мегаспорт» - на 12-13 сентября, когда там пройдут прокаты «взрослой» сборной.В начале недели такой вариант озвучивал президент ФФККР Александр Горшков, а теперь его официально подтвердил в интервью ТАСС и гендиректор федерации Александр Коган.

Что ж, в досрочном переводе Валиевой к «старшим» есть своя логика. Пусть ей всего 14, и на «взрослую» международную арену Камила выйдет лишь через год, по внутрироссийским правилам она уже сейчас может кататься с сильнейшими на национальных турнирах, включая чемпионат страны. И не только кататься, но и всерьез бороться: по лучшей сумме баллов минувшего сезона Валиева занимает пятое место в мире и четвертое в России - впереди Евгении Медведевой, Елизаветы Туктамышевой и Алины Загитовой. Больше получали только Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова - знаменитое и недавно распавшееся трио ТЩК.

Впервые посмотреть на Валиеву в такой компании на одном катке – это должно быть крайне интересно. Одна беда: придется ждать еще почти целый месяц. А так хочется поскорей узнать, какой образ Этери Тутберидзе с Даниилом Глейхенгаузом придумали на замену великолепной «Девочке на шаре»...

Тем временем Трусова с Евгением Плющенко рассекретили кусочек своей произвольной программы. «Королева четверных» и ее новый тренер замахнулись на самого «Вильяма нашего Шекспира», собрав букет из музыки к разным (прежде всего, кинематографическим) версиям «Ромео и Джульетты». На коротком видео, которое Плющенко опубликовал в соцсетях, Трусова чисто исполняет самый дорогостоящий элемент современной «фигурки» - каскад из четверного лутца и тройного тулупа.

ГРАН-ПРИ… СЫЗРАНИ

Прокаты прокатами – но когда же ждать первых турниров? В международном календаре ISUпосле череды отмен-переносов первым сейчас значится «челленджер» в немецком Оберстдорфе. Он до сих порзапланирован на изначальные 23-26 сентября, хотяставить на то, что именно так все в итоге и будет, лично я бы поостерегся. И российские соревнования в любом случае начнутся раньше: 1-4 сентября ожидается юниорское первенство Москвы, где возможно появление лучших вундеркиндок мира из школ Плющенко, Тутберидзе и ЦСКА, а в середине того же месяца должен стартовать Кубок России. ФФККР сейчас уточняет последние детали и, по словам того же Когана, опубликует календарь КР в ближайшие дни, однако мне удалось раскопать в интернете его неофициальную версию.

Предварительное расписание Кубка России-2020/21

Этап 1. 18-22 сентября. Сызрань

Этап 2. 10-13 октября. Москва

Этап 3. 23-27 октября. Сочи

Этап 4. 8-12 ноября. Казань

Этап 5. 5-8 декабря. Москва

«Фишка» тут в том, что при жутком дефиците международных соревнований (напомню, что даже «взрослый» Гран-при-2020 пройдет в неполноценном формате, и его этапы будут сильно смахивать на национальные турниры), российский Кубок становится чуть ли не единственным способом отобраться на декабрьский чемпионат страны - а значит и в первую сборную на последующие ЧЕ и ЧМ. То есть, для всех наших звезд настоящий Гран-при этого года начнется не в октябрьских США и Канаде, а 18 сентября в Сызрани. Да-да, именно так и никак иначе!

Любопытно будет посмотреть на распределение по этапам этого КР, которых только пять - на один меньше, чем в Гран-при. Похоже, развести тех же ТЩК по разным турнирам тут не удастся, скорыхдуэлей не избежать. Ничего себе сюжетик!

В общем, назревает меню для гурманов.Вам что больше по вкусу: Косторная против Трусовой в Москве, Трусова против Щербаковой в Сочи или Щербакова с Косторной в Казани? Лично я за вариант «три в одном». И желательно побыстрее,через пять недель в Сызрани. Давайте, разогревайте…

источник: «Советский спорт»
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