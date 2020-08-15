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У пар в Новогорске случился конфуз. Эти прокаты может спасти только Тутберидзе?
15 августа 15:35
автор: Лев Тигай

У пар в Новогорске случился конфуз. Эти прокаты может спасти только Тутберидзе?

Продолжаются контрольные прокаты юниоров, открывающие новый сезон. Сегодня фигуристы исполняли произвольную программу в парном катании.

За последнее время российская парная школа воспитала столько сильных молодых дуэтов, что ее закрома поневоле стали иссякать. Немудрено, ведь в течение каких-то двух лет во «взрослую» мировую элиту ворвались Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а этой осенью к ним присоединятся Апполинария Панфилова с Дмитрием Рыловым и Полина Пепелева с Романом Плешковым, которые тоже прощаются с юниорским катанием.

И куда нам, спрашивается, девать всю эту толпу? Сборная-то не резиновая…

Тем не менее, кое-кто в младшей возрастной категории все-таки остался. Пусть на новогорские прокаты заявились только шесть дуэтов, среди них были призеры юниорских финала Гран-при и ЧМ минувшего сезона – питерцы Ксения Ахантьева/Валерий Колесов и пермяки Юлия Артемьева/Михаил Назарычев. Не хватало разве что вице-чемпионов юношеской Олимпиады Дианы Мухамедзяновой и Ильи Миронова, в чьем арсенале имеется небывалый в истории «фигурки» набор параллельных прыжков: тройной лутц в каскаде и тройной флип.

О причинах, по которым Мухамедзянова и Миронов не приехали в Новогорск, в интервью (активная ссылка https://www.sovsport.ru/figure/articles/2:952701) «Советскому Спорту» рассказала главный тренер их группы Нина Мозер. Оказывается, после карантина ребятам только-только успели поставить новые программы, и они еще не обкатаны.

Что ж, жаль. Уж больно хотелось поскорей увидеть свежие постановки этого дуэта, которые у него бывают крайне интересными. Но делать нечего, придется потерпеть.

Однако вернемся к сегодняшним прокатам. А заодно и к вчерашним, когда пары представили допущенным на каток специалистам (для зрителей с журналистами вход в зал, увы, закрыт) короткие программы. В пятницу Ахантьева/Колесов и Артемьева/Назарычев, как им и положено, выступили намного уверенней остальных. Питерский дуэт даже предъявил публике впечатляющую новинку - под музыку из фонотеки «Цирка дю Солей».

К сожалению, в субботу все вышло гораздо хуже - как с новыми постановками, так и с исполнением старых. Из четырех прыжковых элементов произвольной (включая оба выброса) никто не сделал чисто больше двух, да и прочего брака тоже хватало. Там был полный набор: испорченные тодесы, вращения, а порой и откровенные «дырки», когда фигуристы просто пропускали элемент-другой.

В общем, парные виды Новогорска особо не впечатлили - сколь жадно-голодным не было бы наше с вами их ожидание. Теперь остается считать часы до главного «блюда», то есть, до одиночного катания. 18 и 19 августа придет черед Даниила Самсонова, Дарьи Усачевой, Майи Хромых… Давай, Тутберидзе! Надеюсь, хоть твои сдюжат.

источник: «Советский спорт»
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