У пар в Новогорске случился конфуз. Эти прокаты может спасти только Тутберидзе?

За последнее время российская парная школа воспитала столько сильных молодых дуэтов, что ее закрома поневоле стали иссякать. Немудрено, ведь в течение каких-то двух лет во «взрослую» мировую элиту ворвались Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а этой осенью к ним присоединятся Апполинария Панфилова с Дмитрием Рыловым и Полина Пепелева с Романом Плешковым, которые тоже прощаются с юниорским катанием.

И куда нам, спрашивается, девать всю эту толпу? Сборная-то не резиновая…

Тем не менее, кое-кто в младшей возрастной категории все-таки остался. Пусть на новогорские прокаты заявились только шесть дуэтов, среди них были призеры юниорских финала Гран-при и ЧМ минувшего сезона – питерцы Ксения Ахантьева/Валерий Колесов и пермяки Юлия Артемьева/Михаил Назарычев. Не хватало разве что вице-чемпионов юношеской Олимпиады Дианы Мухамедзяновой и Ильи Миронова, в чьем арсенале имеется небывалый в истории «фигурки» набор параллельных прыжков: тройной лутц в каскаде и тройной флип.

О причинах, по которым Мухамедзянова и Миронов не приехали в Новогорск, в интервью (активная ссылка https://www.sovsport.ru/figure/articles/2:952701) «Советскому Спорту» рассказала главный тренер их группы Нина Мозер. Оказывается, после карантина ребятам только-только успели поставить новые программы, и они еще не обкатаны.

Что ж, жаль. Уж больно хотелось поскорей увидеть свежие постановки этого дуэта, которые у него бывают крайне интересными. Но делать нечего, придется потерпеть.