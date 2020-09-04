Первый турнир сезона: Акатьева и Тутберидзе – золото, Жилина и Плющенко – прыжок дня

Напомню, что Самоделкина выдала в Новогорске два чистейших тройных акселя, по одному в каждой из программ. Первый, вчерашний ответ Акатьевой в короткой вышел вполне адекватным: теже «3А+3Т», причем на высоченные «+4»!

Правда, ее дуэль с тезкой Самоделкиной на сей раз не состоялась. ДругаяСоня – та, что из ЦСКА, - после блестящего выступления на недавних контрольных прокатах предпочла сняться с турнира в «Мегаспорте», чтобы перевести дух и лучше подготовиться к дальнейшим соревнованиям. Поэтому сравнивать двух сильнейших 13-летних фигуристок мира можно было только заочно.

Кажущаяся скромность по статусу юниорского первенства Москвы на самом деле была обманчивой. В одном из четырех видов катания точно назревало действо самого, что ни на есть, мирового масштаба - и эти ожидания оправдались сполна. Речь, конечно, об одиночницах, где открывала сезон одна из талантливейших фигуристок планеты - Софья Акатьева из школы Этери Тутберидзе.

Почти полгода прошло с тех пор, как наши фигуристы последний раз получали оценки за свои вступления в эпоху «до коронавируса». Тем приятней было вновь увидеть настоящий, свеженький судейский протокол и окунуться в водоворот уровней, надбавок, недокрутов и компонентов. Не знаю, как вы, а лично я успел по всему этому здорово соскучиться.

Кстати, этот элемент теперь стал выгоднее, чем прежде. ХотяISU оставил в силе практически все правила с прошлого сезона, одноизменение в них все-таки произошло: второй (помимо акселя) обязательный отдельный прыжков короткой программе у юниорок и юниоров заменили с ритбергера на лутц. То есть, последний уже нельзя включать в каскад, там можно прыгать только флип, который стоит на шесть десятых меньше. В результате преимущество по «базе» у тех, кто делает триксель, возросло с 1,09 балла до 1,75, что не так уж мало.

Короткую в «Мегаспорте» Акатьева выиграла легко. Но в плане ее противостояния с Самоделкиной главное было впереди. Ведь если армейская Соня пока только учит, пусть и не без успеха, четверные прыжки, то Соня из «Хрустального» уже не раз приземляла их на турнирах. Чтоона покажет в пятничной, произвольной программе?..

Сегодня Акатьева замахнулась и на триксель, и на четверной, что кроме нее подвластно только американке Алисе Лю, однако первый блин сезона получился комковатым. На выезде с квад-тулупа питомица Тутберидзе уперлась в лед рукой, а аксель ей вообще засчитали, как двойной, из-за недокрученной половины оборота. Хотя новая постановка с восточными мотивами смотрелась интересно, как и синее платье.

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРНОЙ В 12 ЛЕТ

Турнир Акатьева все равно выиграла, причем с солидным отрывом. Но на фоне недавней Самоделкиной выглядела, прямо скажем, так себе. Более того, Соня из «Хрустального» чуть не проиграла произвольную программу Веронике Жилиной, которая на год младше и в это межсезонье ушла от Тутберидзе к Евгению Плющенко вместе с Александрой Трусовой.

«Изменница» Жилина свой четверной тулуп скрутила великолепно! И если бы не дурацкий балл штрафа за задержку начала программы, ее оценки за произвольную были бы выше, чем у Акатьевой – разница между ними составила всего 11 сотых. До жилинских 77,48 за технику даже из мужчин-юниоров сегодня в «Мегаспорте»не дотянулся никто.

Елизавета Берестовская из ЦСКА - главная конкурентка Жилиной среди 12-летних – свой четверной тоже сделала, но плохо, с большим недокрутом. Это позволило подопечной Плющенко компенсировать вчерашние потери (в короткой программе Жилина осталась без каскада) и отобрать у Берестовской серебро по сумме. Хотя там получилась практически ничья, между ними - всего 1,4 балла.

Сезон продолжает набирать обороты, вот-вот придет черед признанных звезд. 12-13 сентября в том же «Мегаспорте» состоятся контрольные прокаты «взрослой» сборной России, а уже 18-го в Сызрани стартует Кубок страны.

Открытое первенство Москвы среди юниоров

Сумма двух программ

Женщины

1. Софья Акатьева – 210,21

2. Вероника Жилина – 196,92

3. Елизавета Берестовская–195,52

Мужчины

1. Артем Ковалев – 235,73

2. Марк Кондратюк – 234,33

3. Илья Яблоков – 219,00

Пары

1. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 163,21

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук – 158,14

3. Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев – 156,77

Танцы

1. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий – 170,48

2. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – 167,25

3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин – 157,37