Ничья Тутберидзе с Плющенко и Медведева вверх ногами. Итоги прокатов в «Мегаспорте»

Несмотря на эти падения (начало осени, плохая форма после длинного карантина, сырые программы, бла-бла-бла), в целом трио ТЩК, пусть теперь и разбитое, подтвердило свое лидерство в России и мире. Ничего такого, что всерьез угрожало бы их статусу, мы в «Мегаспорте» не увидели. Это означает, что две из трех лучших одиночниц планеты сейчас находятся в лагере хитреца Плющенко. Однако в апреле Валиева перерастет возрастной ценз ISU, и решающий раунд схватки «Ангелов» с «Хрустальным» - в следующем, олимпийском сезоне - пойдет в том самом формате «2х2», который только что имел место в «Мегаспорте».

Фигуристки Тутберидзе выступили ровно, примерно в одну, хорошую силу. Трусова смотрелась, пожалуй, ярче всех (чистый и непривычно артистичный прокат короткой программы и два приземленных четверных в произвольной), зато Косторная пока далека от лучшей формы – что, впрочем, не означает, что ее можно сбрасывать со счетов. Да, она не вышла на произвольную, но остальные-то трое там по разу упали.

Поскольку оценок на прокатах не ставили, оценивать результат этого противостояния «двое на двое» (или «полтора на полтора» - ведь Косторная снялась с произвольной программы, а Валиева еще не может претендовать на место во «взрослой» сборной по возрасту и была допущена в «Мегаспорт» в виде исключения) можно только на глазок, и самым взвешенным его итогом лично мне представляется ничейный.

В центре внимания находилось противостояние двух женских школ – «Хрустального» Этери Тутберидзе и академии «Ангелы Плющенко». Рекордсменки мира Александра Трусова и Алена Косторная, перешедшие в этом году из первой группы во вторую, впервые выступали на одном катке со своими недавними партнершами Анной Щербаковой и Камилой Валиевой.

За два дня на льду «Мегаспорта» столько всего случилось, что уместить все в четыре статьи было совершенно нереально. Особенно учитывая жуткую плотность событий, без пауз следовавших одно за другим. Теперь, когда эта гонка закончилась, самое время окинуть картину панорамным взглядом и рассортировать происшедшее на несколько основных кучек.

Предсказать ее исход совершенно невозможно. В том числе потому, что все четыре фигуристки сейчас бурно растут, их тела и организмы меняются чуть ли не ежемесячно. Трусова с Валиевой уже вымахали до 157 сантиметров, и даже для Косторной, самой старшей (17 лет) и коренастой в этом квартете, пубертатный период еще не окончен. Мне показалось, что в сохранении прыжковой техники особенно преуспела Трусова, но она ведь и раньше прыгала лучше всех – что не мешало Косторной и Щербаковой ее обыгрывать.

Единственное, что может нарушить баланс между ними, это если кто-то научится стабильно исполнять и четверные, и разрешенный в короткой программе тройной аксель. Та, которой это удастся, сразу резко уйдет вперед. И, судя по завершившимся прокатам, ближе других к подобному прорыву подошла Трусова.

МЕДВЕДЕВУ ПОДВЕЛИ… ПЕРЧАТКИ

Другим «концентратором напряжения» в «Мегаспорте» стал воскресный кошмар Евгении Медведевой. Там было все: и падение, и «бабочка», и вообще не сделанный прыжок (ограничилась заходом), и оборванная дорожка шагов. Уж не знаю, что Женя сказала своему тренеру Брайану Орсеру, находившемуся с ней на постоянной видеосвязи, но прежде, чем схватиться за мобильный телефон, она выезжала с катка, не приветствуя болельщиков, как обычно, а согнувшись в три погибели.

Хотя в истерику от такой горе-произвольной она не бросилась и рук не опустила. Комментировать слухи о травме спины в интервью Первому каналу решительно отказалась. Мол, мне не 15 лет, это обычное дело и обсуждать тут нечего. А потом пояснила, что передумала делать гимнастическое «колесо» в начале дорожки, когда почувствовала: руки, которыми она уперлась в лед, скользят, не дают надежной опоры. Вот и пришлось, уже перевернувшись вверх ногами, как-то сгруппироваться и просто сесть на колени, чтобы не впечататься головой в каток.

На тренировках Медведева делала это «колесо» не раз, но там лед был совсем другим - сильно изрезанным ей самой и другими фигуристами. А здесь, после недавней заливки, женины перчатки сразу «поехали» по покрытию. Такая вот необычная «засада», о которой сама она не догадалась, а подсказать было толком некому. Все-таки мобильный мобильным, а готовиться самостоятельно, в отрыве от тренера и его команды - не шибко сахарная история.

Теперь Медведевой сошьют новые, специальные перчатки из искусственной замши, чтобы как следует цеплялись за лед. И портнихам надо торопиться - уже в ближайшую субботу, 19 сентября, Женя будет кататься в Сызрани. Напомню, что она заявилась на два первых же этапа Кубка России – этот и 10-13 октября в Москве - в надежде успеть потом на Гран-при в Оттаву, где можно было бы, наконец, воссоединиться с Орсером. К сожалению, и этим планам не суждено сбыться. Турнир в Канаде начинается 30 октября, режим карантина для приезжих там по-прежнему действует, а значит шансов вновь набрать внятную форму после двухнедельной «отсидки» в четырех стенах у Медведевой нет. Придется оставаться в Москве, ждать российского этапа Гран-при, что в конце ноября, – а там уже рукой подать и до нашего национального чемпионата в Челябинске.

Хотя хоронить ее сезон я все равно не спешил бы. Новые программы у Жени очень интересные, и если она приведет все в норму, кто знает, докуда может докатиться медведевское «колесо».

КОЛЯДА И МОЗАЛЕВ СМЕШАЛИ ВСЕ КАРТЫ

При всем разнообразии событий, в трех видах катания московские прокаты подтвердили привычный расклад сил. И только у одиночников - опять все вверх дном. В последнее время лидеры сборной здесь меняются чуть ли не ежегодно: то после провала Ковтуна мы начинаем молиться на Коляду, то переключаемся на Самарина, то, разуверившись в очередной надежде, аплодируем Алиеву с Даниеляном, неожиданно взявшим на последнем ЧЕ золото и серебро…

Пришел новый сезон, и на катке «Мегаспорта» мы не увидели ни Дмитрия Алиева, ни Артура Даниеляна - у обоих травмы. Зато на поверхность вынесло новых героев: экс-юниора Андрея Мозалева и идущего «на второй заход» Михаила Коляду, который чудесным образом возродился у Алексея Мишина. Плюс все обсуждают четверные ритбергеры Самарина с Игнатовым - во дают, ребята!

Плавали-знаем - эти «ребята» как дают, так потом и отнимают. Что толку с того, что Александр Самарин первым в Европе и третьим в мире овладел всеми пятью типами прыжков в четыре оборота, если каждый из них получается у него в лучшем случае через раз? Вот Юдзуру Ханю или Нэйтану Чену, вставляющим в произвольную по пять четверных, такой арсенал действительно нужен, чтобы избегать лишних повторов, - а Самарину-то зачем? Что-то я не помню, чтобы он в одной программе приземлял больше двух квадов. Так для этого пять видов не нужно, хватит и одного - только стабильного.

Кстати, Коляда, при всей эффектности его возвращения, на нынешних прокатах один четверной и прыгал. Тулупчик в субботу, тулупчик в воскресенье – и хорош. Это, конечно, лучше, чем раньше, когда он в режиме «без тормозов» пихал в программы все по максимуму, начиная с лутца, и проваливал турнир за турниром, но с минималистской парочкой «дубленок» тоже особо ничего не выиграешь. Чтобы войти в мировую элиту мужского одиночного катания сегодня нужно приземлять минимум четыре четверных: один-два в короткой и два-три в произвольной.

Правда, Мозалев в «Мегаспорте» их как раз четыре штуки и сделал. А Алиев на январском ЧЕ-2020 прыгнул целых пять. Да и Коляда, обретя у Мишина почву под ногами, останавливаться на достигнутом наверняка не станет. Вспомнит лутц и пойдет наращивать - не очертя голову, а уже с умом.

Вообще, именно это трио, как прикидочный вариант состава сборной, выглядит вполне перспективно. И дело тут не только в прыжках: Коляда с Алиевым – самые признанные «катальщики» среди наших, компоненты им всегда ставят хорошо. Кроме того, Алиеву всего 21 год, Мозалеву - на четыре меньше, а там и Даниил Самсонов до «взрослых» следующим летом дорастет. И вовсе не исключено, что ждать прорыва нам осталось не так уж долго. Хватит мужчинам быть «слабым звеном» российского фигурного катания!

Хотя с этими парнями губу заранее раскатывать нельзя. Лучше лишний раз сплюнуть через плечо и свести пальцы крестиком.