Блудная дочь. Почему Медведева решила вернуться к Тутберидзе

Хотя выступила в тот день Медведева просто ужасно. Сорвала несколько прыжков и вместо гимнастического «колеса» просто села на колени с высунутым языком. Позже фигуристка объяснила, что дело было в скользких перчатках: руки, которыми она уперлась в лед (не изрезанный, как на тренировках, где Женя отрабатывала элемент, а гладкий, после недавней заливки), сразу «поехали» в стороны, и чтобы не врезаться в каток головой, от «колеса» пришлось срочно отказаться.

За последние годы ученики Тутберидзе уходили от нее не раз, но именно Медведева первой покинула «Хрустальный», будучи одиночницей экстра-класса и находясь на пике карьеры, а не на спаде. Тогда обошлось без скандалов с взаимными обвинениями, как у Алены Косторной и Александры Трусовой, перешедших к Евгению Плющенко в этом году, но сказать, что Медведева и Тутберидзе расстались по-доброму, тоже было нельзя. Неприятный осадок точно остался, особенно у тренера. Однако время лечит. И когда в воскресенье Тутберидзе осталась у бортика в «Мегаспорте», чтобы посмотреть женину произвольную программу, все заметили, как она аплодировала своей воспитаннице.

Эти слова Евгения Медведева произнесла в интервью Первому каналу всего четыре дня тому назад, в субботу – после того, как исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России во дворце «Мегаспорт». Тем удивительнее прозвучала сегодняшняя новость: знаменитая фигуристка возвращается в отделение «Хрустальный» школы «Самбо-70», где она тренировалась у Этери Тутберидзе в течение 11 лет, пока не ушла к Орсеру. Это произошло после сезона-2017/18, в котором Медведева заняла второе место на Олимпиаде в Пхенчхане. Золото досталось другой воспитаннице Тутберидзе – Алине Загитовой.

«У меня замечательные тренеры. Они со мной на связи днем и ночью. Сегодня на мою тренировку Брайан (Орсер – прим. Л.Т.) встал в пять утра, и завтра будет то же самое. Я очень благодарна за то, что он не бросает меня в такой сложной ситуации. Это не каждый бы выдержал, но Брайан и Трэйси (Уилсон, помощница Орсера, - прим. Л.Т.) выдерживают, и это здорово. Конечно, хорошо быть в Москве, но очень хочется в «Крикет» («Крикет клаб» - название клуба в Торонто, где работает Орсер – прим. Л.Т.), хочется… собиралась сказать «домой». Хочется на мою фигурнокатательную родину, к моим тренерам».

В тот момент смысл аплодисментов Тутберидзе можно было трактовать по-разному – от искреннего желания поддержать фигуристку до едкого сарказма. Все стало понятно лишь теперь, когда возвращение Медведевой подтвердилось. Вот ее свежее заявление с официального сайта ФФККР: «Я очень благодарна Брайану за понимание и проделанную работу. Сегодня мы начинаем тренировки с Этери Георгиевной. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат».

Теперь уже известно, что в роли миротворцев, первыми предложивших возобновить сотрудничество Медведевой с «Хрустальным», выступили руководители школы. Хотя не заручиться перед этим согласием Тутберидзе они, конечно, не могли. После того, как «Самбо-70» покинули Трусова с Косторной, а Загитова снялась с контрольных прокатов ради телешоу «Ледниковый период» и тем самым косвенно подтвердила, что не вернется в большой спорт в ближайшем будущем, уТутберидзе осталось лишь две одиночницы топ-уровня – Анна Щербакова и Камила Валиева. Причем последняя выступать во «взрослых» международных соревнованиях пока не может, ей еще нет 15 лет. Появление же Медведевой, котораясегодня уже провела в «Хрустальном» первую тренировку, позволит заполнить «звездный вакуум», неожиданно образовавшийся в «Хрустальном».

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ

Естественно, возникает вопрос: зачем это самой Медведевой, которая только что рассыпалась в благодарностях Орсеру и называла его клуб в Торонто не иначе, как «фигурнокатательной родиной»?

Думаю, дело тут прежде всего в неудобствах, связанных с самостоятельными тренировками. Последние два месяца Женя занималась на московском катке ЦСКА под присмотром Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой, но ни они, ни постоянная видеосвязь не могут заменить полноценного контакта между тренером и спортсменом. Это лишний раз подтвердилслучай со скользкими перчатками: сама фигуристка о «засаде» не догадалась, а подсказать ей было толком некому.

Вполне возможно, что эта история стала решающим толчком, если хотите – последней каплей. Медведева отчетливо поняла, что «Хрустальный» будет для нее оптимальным вариантом. Особенно после того, как планы Жени воссоединиться с Орсером перед турниром Гран-при в Оттаве, стартующем 30 октября, пошли прахом из-за коронавируса. Карантин для приезжих в Канаде по-прежнему действует, а значит Медведева после двух этапов Кубка России, второй из которых заканчивается 13 октября, никак не успеет прилететь за океан, «отсидеть» там две недели в четырех стенах и еще набрать потом нормальную форму. Хочешь-не хочешь надо оставаться здесь, ждать московского Гран-при в конце ноября, а там и до чемпионата России - всего месяц. Женя явно застряла на родине - не фигурнокатательной, а настоящей – минимум до новогодних праздников, так что предложение из «Хрустального» пришлось очень кстати. Хотя оно было не единственным – по информации «Матч ТВ» Медведеву еще звали в Санкт-Петербург.

ЧУДЕС НЕ ЖДИТЕ

Также не исключено, что определенную роль тут сыграл финансовый фактор. О грядущем сокращении государственной поддержки спорта сейчас говорят на каждом углу, и кто знает, захотела бы Россия дальше оплачивать услуги элитного канадского тренера Орсера. В 2018-м Медведева уезжала в Торонто в ранге олимпийской вице-чемпионки, а сейчас она – то ли четвертый, то ли пятый «номер» сборной. За два «канадских» сезона не выиграла ни одного официального турнира ISU, пропустила оба ЧЕ и оба финала Гран-при… Кроме бронзы ЧМ-2019 и вспомнить толком нечего,а время-то уходит. 19 ноября Жене стукнет 21, и ей кровь из носу надо возвращаться на первые роли до Игр-2022 в Пекине. Если сейчас не получится – дальше мотивация может просто иссякнуть и тогда придется уходить.

Впрочем, нет никакой гарантии, что в «Хрустальном» результаты Медведевой опять пойдут в гору. Пусть все свои победы она одержала именно здесь, это было в далекой «другой жизни»,до 17 лет. Даже если Женя вылечит больную спину и стабилизирует прыжки, конкурировать с четверными Трусовой, Щербаковой и Валиевой ей будет, мягко говоря, непросто. Чудес ведь не бывает. Кстати, Тутберидзетоже не может похвастать крупными успехами в работе с фигуристками старше двадцати. Все, что она выиграла, добыто со школьницами, вчерашними юниорками. А с теми, кто не выигрывает, в «Хрустальном» нянчиться не очень-то принято, такие здесь обычно не задерживаются.

Хотя Медведева вполне может стать исключением из этого правила. «Блудную дочь», вернувшуюся в семью, сам бог велел окружить заботой и любовью. А там, глядишь, и до тренерской работы в «Хрустальном» недалеко. Не удивлюсь, если через год-другой рядом с Этери Георгиевной у бортика появится новая помощница - Евгения Армановна.