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Сергей Шахрай: Медведева сделала правильный выбор: Орсер отличный тренер, Тутберидзе – лучший
17 сентября 15:09
автор: Юрий Волохов

Сергей Шахрай: Медведева сделала правильный выбор: Орсер отличный тренер, Тутберидзе – лучший

Чемпион мира в парном катании Сергей Шахрай – о выборе Евгении Медведевой и благородстве Этери Тутберидзе.

Напомним, Евгения Медведева решила возобновить сотрудничество со своим прежним тренером Этери Тутберидзе. Ранее она тренировалась в Канаде у знаменитого Брайана Орсера.

- Что вы думаете по поводу возвращения Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе?
- Я только могу догадываться, что Медведева и Тутберидзе поговорили и пришли к мнению, что возвращение Евгении к своему тренеру будет в нынешней ситуации логичным для нее шагом.

- Можете аргументировать?
- В Канаду сейчас из-за пандемии Женя попасть не может. Для фигуристки такого уровня важно ежедневно работать с тренером на льду, а не тренироваться по интернету. А такая ситуация тянется уже с марта месяца. Насколько я знаю, Медведева пыталась договориться с японцами, чтобы ей разрешил там тренироваться, но ничего из этого не вышло.

А в Канаде тренироваться негде. У меня в Монреале есть ученики среди русскоязычных жителей. Они говорят, что все катки там закрыты.

Поэтому какой здесь выход? Вернутся к тому специалисту, с которым Женя долго работала, которому доверяет. Восстановился союз тренера и спортсменки, остается только пожелать им успеха.

- Вы знакомы с Брайаном Орсером?
- Да, мы в свое время вместе катались, плюс он в Австралию не раз приезжал. Мы общались. Брайан – хороший парень и отличный специалист. Но Тутберидзе сейчас просто лучший тренер в мире. Поэтому выбор Медведевой вполне логичен: она поменяла хорошего тренера на лучшего.

- Что не получилось у Медведевой с Орсером?
- Она приехала в другую страну, где другой подход к тренировкам. Плюс Женя сложившаяся спортсменка, со сложившейся техникой. Орсер начал все менять. А когда меняешь сложившуюся спортсменку, это всегда сложный процесс.

Но все же, Орсер поставил Медведевой новые программы. Возможно, нынешний сезон получился бы лучше прошлого. Но тут вмешалась пандемия и спутала все планы. На расстоянии тренировать спортсменку такого уровня невозможно.

- В чем может прибавить Медведева, возобновив сотрудничество с Тутберидзе?
- У Евгении были проблемы со спиной. Поэтому важно избежать болячек и начать тренировки, чтобы не навредить здоровью фигуристки. Но думаю, они с этим разберутся. Если Тутберидзе взялась за это дело, значит, верит, что все будет нормально.

- Тутберидзе повела себя в этой ситуации благородно и мудро. Ведь имела полное право и отказать…
- Этери Георгиевна продемонстрировала свои человеческие качества. А ведь она рискует, но
в этой трудной для Медведевой ситуации протянула ей руку. Это вызывает большое уважение.

источник: «Советский спорт»
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