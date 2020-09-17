Сергей Шахрай: Медведева сделала правильный выбор: Орсер отличный тренер, Тутберидзе – лучший

Напомним, Евгения Медведева решила возобновить сотрудничество со своим прежним тренером Этери Тутберидзе. Ранее она тренировалась в Канаде у знаменитого Брайана Орсера.

- Что вы думаете по поводу возвращения Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе?

- Я только могу догадываться, что Медведева и Тутберидзе поговорили и пришли к мнению, что возвращение Евгении к своему тренеру будет в нынешней ситуации логичным для нее шагом.

- Можете аргументировать?

- В Канаду сейчас из-за пандемии Женя попасть не может. Для фигуристки такого уровня важно ежедневно работать с тренером на льду, а не тренироваться по интернету. А такая ситуация тянется уже с марта месяца. Насколько я знаю, Медведева пыталась договориться с японцами, чтобы ей разрешил там тренироваться, но ничего из этого не вышло.

А в Канаде тренироваться негде. У меня в Монреале есть ученики среди русскоязычных жителей. Они говорят, что все катки там закрыты.

Поэтому какой здесь выход? Вернутся к тому специалисту, с которым Женя долго работала, которому доверяет. Восстановился союз тренера и спортсменки, остается только пожелать им успеха.