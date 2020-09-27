В Европе - первый «челленджер», у нас - прокаты с Колядой. Обзор событий недели

СКРОМНОЕ НАЧАЛО

«Небельхорн Трофи» в Оберстдорфе – один из старейших турниров в фигурном катании. Он проводится с 1969 года, то есть, более полувека, и видел немало звезд первой величины. Например, в позапрошлом сезоне Алина Загитова била здесь мировые рекорды. К сожалению, на сей раз состав участников немецкого «челленджера» из-за пандемии получился весьма скромным. Он был ограничен представителями стран Европы и ее ближайших окрестностей вроде Турции, причем это касалось географии не только фигуристов, но и судей. Из россиян до Оберстдорфа не доехал никто.

Серия «Челленджер». 1-й этап. Оберстдорф (Германия)

Мужчины. Сумма двух программ

1. Денис Васильевс (Латвия) – 233,08

2. Габриэле Франгипани (Италия) – 231,65

3. Николай Майоров (Швеция) – 218,07

…5. Маттео Риццо (Италия) – 214,14

Женщины. Сумма двух программ

1. Ева-Лотта Кибус (Эстония) – 173,53

2. Алексия Паганини (Швейцария) – 168,85

3. Йенни Сааринен (Финляндия) – 163,87

Пары. Сумма двух программ

1. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) – 154,61

2. Анника Хоке/Роберт Кюнкель (Германия) – 154,26

3. Клео Хамон/Денис Стрекалин (Франция) – 144,06

Танцы. Сумма двух программ

1. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 163,62

2. Саша Фир/Георг Уоделл (Великобритания) – 151,43

3. Дарья Попова/Владимир Беликов (Украина) – 148,60

По оценкам легко понять, что уровень турнира был, мягко говоря, невысоким. Суммы баллов за две программы в женском и парном катании вышли примерно такими же, как лучшие результаты прошлого сезона в одной произвольной. Кроме латыша Дениса Васильевса, ранее не побеждавшего на соревнованиях такого уровня и впервые в карьере приземлившего четверной прыжок (сальхов), в Оберстдорфе и отметить-то толком некого.

Но так или иначе, международный сезон - стартовал. Серия «челленджер»-2020/21 вместо изначально планировавшихся десяти этапов будет состоять максимум из пяти. Следующий должен пройти с 15 по 17 октября в Будапеште, а дальше - Варшава и Инсбрук в ноябре плюс декабрьский Загреб.

Из других ближайших турниров ISU не отменен только Japan Open в Сайтаме в ближайшую субботу. Традиционного состязания между командами стран и континентов (помните, как в прошлом году Александра Трусова сделала там четыре четверных и они с Загитовой вывели на первое место сборную Европы?) там не будет - только фигуристы из Японии. Ну, и ждем стартового этапа Гран-при. На днях было объявлено, что он пройдет без зрителей, и это, как ни странно, хорошая новость. Она означает, что турнир в Лас-Вегасе действительно состоится 23-25 октября.

ДОМА У КОЛЯДЫ ВЫШЛО ХУЖЕ, ЧЕМ В «МЕГАСПОРТЕ»

У нас в стране сезон взял небольшую паузу – до 10 октября, когда начнется второй, московский этап Кубка России с Трусовой, Медведевой и Валиевой. Болельщики от нечего делать обсуждают очередной раунд интернет-войны между школами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко («Хрустальный» опубликовал в соцсетях фрагмент переписки Загитовой и Яны Рудковской, где последняя зазывала олимпийскую чемпионку в академию своего мужа), а также абсурдную 10-летнюю дисквалификацию Марии Сотсковой (завершив карьеру, она не сообщила об этом в РУСАДА и была неприятно удивлена, когда к ней опять заявились допинг-офицеры). Хотя кое-что любопытное на российских катках все-таки происходит.

Например, стало известно, под какую музыку будет катать новую произвольную Алена Косторная. Они с Плющенко выбрали произведения польского композитора Адама Коженевского из фильмов «Под покровом ночи» и «Мы. Верим в любовь». Напомню, что на контрольных прокатах в середине сентября мы этой программы не видели, тогда она была еще не готова. Дело в том, что хореограф Ше-Линн Бурн находится в Канаде и вынуждена ставить Алене произвольную удаленно, по видеосвязи. Легко догадаться, что ускорению процесса это не способствует.

Тем временем в Петербурге прошли уже вторые за эту осень прокаты лучших фигуристов города. По формату мероприятие больше походило не на тренировку, а на вполне полноценный турнир, пусть и без названия, – были и судейские оценки, и даже награждение победителей медалями. Михаил Коляда не смог повторить свой триумф «Мегаспорта» двухнедельной давности. Короткую программу он вновь исполнил отменно, а вот в произвольной наворотил массу ошибок – совсем как в «прежней жизни», до перехода к Алексею Мишину. В результате Коляда набрал 257,45 балла и стал только третьим, вчистую проиграв не только Андрею Мозалеву (279,85), но и юниору Евгению Семененко (273,15).

У женщин первенствовала Станислава Константинова, которая раньше тренировалась у Валентины Чеботаревой вместе с Колядой и тоже недавно ушла от нее – только не к Мишину, а к Плющенко. Многооборотными прыжками Константинова по-прежнему не владеет, зато все тройные, после сплошных провалов в прошлом сезоне, сделала, наконец, как следует. За что и получила солидные 193,78, опередив на пять с лишним баллов Софью Самодурову. Елизавета Туктамышева, исполнив короткую программу, снялась с произвольной из-за болезни.

В США - МОДА НА ОНЛАЙН-ТУРНИРЫ

Как видите, по оценкам питерские прокаты превзошли немецкий «челленджер» где на двадцать, а где и на все сорок баллов. Хотя в США на уходящей неделе ставили еще больше. Там осваивают формат онлайн-турниров - фигуристы записывают свои программы на видео и присылают судьям. Запись делается одним сплошным дублем, чтобы исключить возможность монтажа. Правда, не вполне понятно, как при таком регламенте можно ограничить количество исполнений. Если участники могут делать по несколько попыток, это трудно назвать настоящим соревнованием.

Впрочем, при сегодняшнем безрыбье американцы и за такой формат хватаются с радостью. Все, включая суперзвезд: в последнем турнире IPS Point Challenge самое активное участие приняли и Нэйтан Чен (1-е место, сумма - 315,32), и Джейсон Браун (2-е, 268,31), и обе лучшие одиночницы страны Мэрайя Белл и Брэйди Теннелл (202,78 и 190,17 соответственно). У спортивных пар впечатляющие 207,27 балла получили Джессика Калаланг с Брайанном Джонсоном, опередившие более опытных конкурентов. Ближе всех к ним был дуэт Алексы Симеки, которая теперь выступает не с мужем Крисом Ниримом (тот завершил карьеру), а с Брэндоном Фрэзером.