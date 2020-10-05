Гран-при-2020: без Загитовой и Ханю, со всеми остальными – и финал под вопросом 

Также нет никакой информации о новых критериях отбора финалистов. К этому вопросу ISU намерен вернуться не раньше декабря, если такая необходимость вообще возникнет. Судейство на осенних этапах тоже будет не полноценно-международным, а региональным. Более того, при необходимости допускается сокращение количества арбитров в бригаде с обычных девяти человек до семи или даже пяти. В общем, сравнивать «домашние» оценки с разных турниров будет, мягко говоря, затруднительно.

Если раньше все выступали на двух этапах из шести, так как иначе нельзя было претендовать на место в финале, то сейчас хватит и одного турнира на каждого. Во-первых, из-за повсеместно закрытых границ, а, во-вторых, проведение финала Гран-при в Пекине находится под большим вопросом. На этой неделе было объявлено, что он точно не состоится 10-13 декабря, как планировалось изначально. Либо турнир все-таки удастся организовать в следующем году, либо его отменят совсем.

Напомню, что из-за пандемии коронавируса ISU вынужден был отказаться от привычного регламента Гран-при. В этом году этапы пройдут в региональном формате - на каждом из них будут преобладать фигуристы страны-организатора. Плюс иностранцы, которые постоянно тренируются в этих государствах или смогут доехать туда, соблюдая действующие правила эпидемиологической безопасности.

1-й этап. 23-24 октября. Лас-Вегас (США)

Женщины: Брэйди Теннелл, Мэрайя Белл, Старр Эндрюс, Карен Чен, Эмбер Гленн, Кейт Ванг, Грэйси Голд (все – США), Эшли Лин (Китай).

Мужчины: Нэйтан Чен, Винсент Чжоу, Алексей Красножон, Кэмден Пулкинен, Томоки Хиваташи, Джимми Ма, Максим Наумов, Илья Малинин (все – США), Киган Мессинг, Стефен Гоголев (оба – Канада, Михал Бржезина (Чехия), Алексей Быченко (Израиль).

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)*, Эшли Кейн/Тимоти Ледюк, Алекса Симека/Брэндон Фрэзер, Тара Кейн/Дэнни О’Ши, Джессика Калаланг/Брайан Джонсон, Одри Лю/Миша Митрофанов (все – США).

Танцы: Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс, Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер, Кристина Каррера/Энтони Пономаренко, Кэролайн Грин/Майкл Парсонс, Лоррэйн Макнамара/Антон Спиридонов (все – США).

2-й этап. 30-31 октября. Оттава (Канада)

Женщины: Сатоко Мияхара (Япония), Екатерина Куракова (Польша), Эмили Босбек, Элисон Шумахер, Алисия Пино (все – Канада).

Мужчины: Джэйсон Браун (США), Чжун Хван Ча (Корея), Нам Нгуен, Роман Садовски, Джозеф Фан, Николас Надо, Конрад Орзел (все – Канада), Марк Городницкий (Израиль).

Пары: Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро, Эвелин Уолш/Трент Мишо, Камилла Руст/Эндрю Вулф (все – Канада), Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония).

Танцы: Пайпер Гилл/Поль Пуарье, Лоранс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен, Марджори Ладжой/Закари Лага, Кэролайн Суссис/Шейн Фиру

(все – Канада), Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания).

3-й этап. 6-8.ноября. Чунцин (Китай)

Женщины: Чен Хониль (Китай).

Мужчины: Боян Цзинь, Хань Янь, Хе Чжан, Чен Юдон (все – Китай).

Пары: Сюй Венцзинь/Хань Цун, Чен Пен/Ян Цзинь, Ван Ючень/Хуан Ихан, Тан Феяо/Ян Йончао (все – Китай).

Танцы: Ван Шиюэ/Лю Синью, Чен Хон/Сунь Чжуомин, Нин Ванжи/Ван Чао, Гуо Ючжу/Чжао Пенкун (все – Китай).

4-й этап. 13-15 ноября. Гренобль (Франция)

Женщины: Рика Кихира (Япония), Алексия Паганини (Швейцария), Ева-Лотта Кибус (Эстония), Николь Шотт (Германия), Алессия Торнаги (Италия), Эмми Пелтонен, Дженни Сааринен (обе - Финляндия), Ма-Беренис Мейте (Франция).

Мужчины: Сема Уно, Косиро Симада (оба – Япония), Кевин Аймоз, Адам Сьяо Им Фа, Роман Понсар (все – Франция), Маттео Риццо, Даниэль Грассль (оба – Италия), Денис Васильевс (Латвия), Брендан Керри (Австралия).

Пары: Николь Делла Моника/Маттео Гаризе, Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (все – Италия), Минерва Хазе/Нолан Зеегерт, Анника Хоке/Роберт Кюнкель (все – Германия), Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия), Клео Хамон/Денис Стрекалин (Франция).

Танцы: Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, Мари-Жаде Лорио/Роман Ле Гак, Аделина Галявиева/Луи Торон, Евгения Лопарева/Джеффри Бриссо (все – Франция), Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия), Элисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва), Дженнифер Янс ван Ренсбург/Беньямин Штефан (Германия), Юка Орихара/Юхо Пиринен (Финляндия).

5-й этап. 20-22 ноября. Москва (Россия)

Женщины: Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова (все – Россия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Виктория Сафонова (Белоруссия), Алина Урушадзе (Грузия).

Мужчины: Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Михаил Коляда, Артур Даниелян, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Роман Савосин (все – Россия), Морис Квителашвили, Ираклий Майсурадзе (оба – Грузия), Владимир Литвинцев (Азербайджан).

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков (все – Россия), Анна Верникова/Евгений Краснопольский (Израиль), Юлия Щетинина/Марк Магьяр (Венгрия).

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Ксения Конкина/Павел Дрозд (все – Россия), Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия), Александра Назарова/Максим Никитин (Украина).

6-й этап. 27-29 ноября. Осака (Япония)

Женщины: Каори Сакамото, Маи Михара, Вакаба Хигути, Марин Хонда, Мако Ямасита, Юхана Йокои, Мана Кавабе, Томое Кавабата, Нана Араки (все – Япония).

Мужчины: Юма Кагияма, Сун Сато, Кейдзи Танака, Кадзуки Томоно, Сота Ямамото (все – Япония).

Танцы: Мисато Комацубара/Тим Колето, Кана Мурамото/Дайсуке Такахаси, Рикако Фукасе/Эльчу Чо (все – Япония).

Соревнования в парном катании на 6-м этапе проводиться не будут. * Участие Тарасовой и Морозова в 1-м этапе находится под вопросом.

МОРОЗОВ ВЫЛЕЧИЛСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Как видите, в списках ISU значатся почти все звезды мирового фигурного катания. По крайней мере, если говорить о звездах действующих, к которым сейчас ни де-юре, ни де-факто не принадлежит Алина Загитова. Олимпийская чемпионка, приостановившая карьеру в декабре прошлого года, пока ее не возобновила. Тренироваться она не прекращает, но в остальном занята другими делами - в субботу по ТВ показали первый выпуск нового сезона шоу «Ледниковый период», где Загитова выступает в качестве ведущей. Напомню, что на она не заявлена не только на Гран-при, но и на этапы Кубка России, где будет проходить отбор на декабрьский чемпионат страны.

Нет в списках ISU и других триумфаторов Пхенчхана Алены Савченко и Бруно Массо, о возвращении которых говорили с начала года. Еще один гранд-дуэт из парного катания Ванесса Джеймс/Морган Сипре возвращаться передумал – на днях французы объявили, что завершают карьеру. Еще Гран-при-2020 пропускают японец Юдзуру Ханю, кореянка Ю Юн, Элизабет Турсынбаева из Казахстана и… Да, пожалуй, и все.

Хотя не совсем: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, заявленные на стартовый этап в США, где они с прошлого сезона тренировались у Марины Зуевой, вот-вот могут отказаться от поездки в Лас-Вегас. У Морозова в середине сентября нашли коронавирус, и о том, что фигурист переболел без существенных осложнений, стало известно лишь в минувший четверг. Теперь им с Тарасовой надо выбирать между американским Гран-при и Кубком России, где они сначала хотели «отстреляться» на самых ранних этапах, да коронавирус, редиска, помешал. Тренер Максим Траньков только что заявил в интервью ТАСС, что пара склоняется к такому варианту: выступить в КР на последних турнирах в Казани (8-12 ноября) и Москве (5-8 декабря), а Гран-при пожертвовать.

Кстати, при таком выборе Тарасова с Морозовым могли бы перезаявиться с заокенского этапа Гран-при на российский, в конце ноября. Там как раз осталась одна вакансия в турнире по парному катанию. А у женщин - применительно к гипотетической Загитовой - таких вакансий даже две.

КИХИРА ИЗ ШВЕЙЦАРИИ ПЕРЕДАЕТ ПРИВЕТ ПЛЮЩЕНКО

Как и ожидалось, состав этапов Гран-при получился очень разным по уровню и географии. Например, среди участников обоих азиатских турниров нет ни одного иностранца, при том, что местные фигуристы хороши отнюдь не во всех видах катания. Так в Китае на соревнования женщин пока заявлена лишь одна малоизвестная спортсменка, а в Японии выступления спортивных пар не планируются вообще. Кстати, в коронных, одиночных дисциплинах Осака тоже недосчитается многих любимцев японской публики, ведь большинство из них тренируется за рубежом. Поэтому Сатоко Мияхара будет кататься в Канаде, а Сема Уно - во Франции. И туда же, на европейский этап, заявилась… Рика Кихира.

Ее случай вообще заслуживает отдельного разговора – после, мягко говоря, странной волны слухов о якобы грядущем переходе японки в московскую школу Евгения Плющенко. Распространявшие данную «информацию» коллеги почему-то не задались элементарным вопросом: на кой суперзвезде калибра Кихиры сдался молодой российский тренер, до этого сезона не тренировавший по большому счету никого?

Наши рекламные контракты Рику вряд ли интересуют, у нее с этим и так в Японии все тип-топ. Видимо, подразумевалось, что раз к Плющенко недавно перешли Александра Трусова и Алена Косторная, то вслед за ними туда же - непонятно с какого бодуна – должен ринуться весь мир. Сам Евгений умело подогревал этот псевдо-ажиотаж туманными, ни к чему не обязывающими комментариями в стиле «не подтверждаю и не опровергаю, скоро все узнаете, новые сенсации обязательно будут».

Однако в заявках Гран-при-2020 Кихира обнаружилась вовсе не на российском или японском этапах, а на европейском. И через сутки, 2 октября, ее свежее интервью на официальном сайте ISU окончательно прояснило ситуацию. Оказывается, Рика теперь тренируется в Швейцарии у двукратного чемпиона мира Стефана Ламбьеля (см. фото), и выбор турнира в Гренобле был для нее самым, что ни на есть, естественным. Как, кстати, и для Уно, перешедшего к Ламбьелю год тому назад.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Showcase🌟 #Showcase #Switzerland #🇨🇭 Публикация от Rika Kihira 紀平梨花 (@rikaskate0721) 2 Авг 2020 в 4:29 PDT

Вот так Кихира, сама того не зная, передала российским любителям слухов горячий швейцарский привет. В воскресенье в сети появилось новое видео из Шампери: японка на тренировке прыгает докрученный четверной сальхов - впридачу к тройному акселю, который входит в ее арсенал уже давно и прочно. Похоже, Плющенко в ближайшее время хватит работы и без Кихиры - с ее соперницами Косторной и Трусовой.