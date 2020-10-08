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Старость - не радость, особенно в 20 лет. Медведева опять снялась с Кубка России
08 октября 15:21
автор: Лев Тигай

Старость - не радость, особенно в 20 лет. Медведева опять снялась с Кубка России

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не выступит и на втором этапе Кубка страны, который пройдет с 10 по 13 октября на льду московской арены «Мегаспорт».

Медведева снялась с турнира из-за обострения старой травмы спины. Три недели назад она по той же причине отказалась от участия в первом этапе КР в Саранске. 20-летней фигуристке, только что вернувшейся к тренеру Этери Тутберидзе после двух сезонов у канадца Брайана Орсера, теперь придется лечь в больницу на подробное обследование, сообщает РИА «Новости» со слов генерального директора нашей федерации фигурного катания Александра Когана.

Напомним, что спина беспокоила Медведеву еще на контрольных прокатах российской сборной в середине сентября, где она впервые представила публике новые программы. Короткую Женя тогда исполнила неплохо, а вот произвольная на следующий день ей совсем не удалась – после чего и было принято решение возобновить сотрудничество с Тутберидзе.

Кубок России в этом сезоне приобрел особое значение из-за отсутствия нормальной серии Гран-при, которая пройдет в усеченно-региональном формате. ФФККР изменила привычный регламент, постановив: отбор на декабрьский чемпионат страны в Челябинске, где определится состав национальной команды на ЧЕ и ЧМ, будет осуществляться именно через КР и нигде больше. Таким образом, чтобы соблюсти все формальности, у Медведевой остается три кубковых этапа – 23-27 октября в Сочи, 8-12 ноября в Казани и 5-8 декабря в Москве. Причем по идее Женя должна выступить не на одном, а на двух из этих турниров.

Конечно, в регламенте существуют лазейки, и такую знаменитость, как Медведева, ФФККР может вообще допустить на ЧР в виде исключения. Ну, или, скажем, по результатам московского Гран-при в конце ноября, на который Медведева пока заявлена. Но это пока – как бы печальная история с кубковыми этапами не повторилась снова. Во всяком случае, сначала Жене надо дождаться вердикта врачей и понять, насколько со спиной все серьезно.

Перенос на неопределенный срок первого после воссоединения с Тутберидзе медведевского турнира может отложить и премьеру Кубка России-2020 на нашем ТВ. В сентябре Первый канал тоже собирался показывать женское одиночное катание со стартового этапа КР в Саранске, но как только Медведева снялась с турнира, прямой эфир сразу отменили, ограничившись трансляциями на сайте телекомпании. Не помогло и участие двукратной чемпионки страны Анны Щербаковой, которая давно обошла Медведеву по судейским оценкам, но - не по интересу публики.

Сейчас планы телевизионщиков были такими же, как тогда, – и, соответственно, могут вновь измениться. То, что сегодня в 15.00 обе прямые трансляции из «Мегаспорта» по-прежнему стояли в телепрограмме на субботу и воскресенье, еще ничего не значит. Ведь имя Медведевой тоже продолжало фигурировать в анонсе турнира на официальном сайте Первого канала. Видимо, там были просто не в курсе последних событий - ну, или в курсе, но руки еще не дошли. Далеко не факт, что наше ТВ рискнет поставить на Александру Трусову и Камилу Валиеву, которые теперь будут главными звездами московского этапа не только со спортивной точки зрения, но и с рейтинговой.

Основные участники и расписание 2-го этапа Кубка России

Женщины: Александра Трусова, Камила Валиева, Станислава Константинова, Анна Фролова, Мария Талалайкина

Мужчины: Александр Самарин, Петр Гуменник, Антон Шулепов, Артем Ковалев, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Алексей Ерохов

Пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Аннабель Морозова/Андрей Багин

10 октября, суббота

13.15-14.05. Танцы. Короткая программа

14.20-15.35. Мужчины. Короткая программа

15.50-17.20. Женщины. Короткая программа

17.40-18.10. Пары. Короткая программа

18.30-19.30. Юниоры. Пары. Короткая программа

11 октября, воскресенье

14.30-15.30. Танцы. Произвольная программа

15.45-17.10. Мужчины. Произвольная программа

17.25-19.10. Женщины. Произвольная программа

19.30-20.00. Пары. Произвольная программа

20.15-21.15. Юниоры. Пары. Произвольная программа

12 октября, понедельник

13.45-16.05. Юниоры. Мужчины. Короткая программа

16.20-18.00. Юниоры. Женщины. Короткая программа

18.15-20.20. Юниоры. Танцы. Короткая программа

13 октября, вторник

13.00-15.45. Юниоры. Мужчины. Произвольная программа

16.00-18.45. Юниоры. Женщины. Произвольная программа

19.00-21.15. Юниоры. Танцы. Произвольная программа

источник: «Советский спорт»
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