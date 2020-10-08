Старость - не радость, особенно в 20 лет. Медведева опять снялась с Кубка России

Медведева снялась с турнира из-за обострения старой травмы спины. Три недели назад она по той же причине отказалась от участия в первом этапе КР в Саранске. 20-летней фигуристке, только что вернувшейся к тренеру Этери Тутберидзе после двух сезонов у канадца Брайана Орсера, теперь придется лечь в больницу на подробное обследование, сообщает РИА «Новости» со слов генерального директора нашей федерации фигурного катания Александра Когана.

Напомним, что спина беспокоила Медведеву еще на контрольных прокатах российской сборной в середине сентября, где она впервые представила публике новые программы. Короткую Женя тогда исполнила неплохо, а вот произвольная на следующий день ей совсем не удалась – после чего и было принято решение возобновить сотрудничество с Тутберидзе.

Кубок России в этом сезоне приобрел особое значение из-за отсутствия нормальной серии Гран-при, которая пройдет в усеченно-региональном формате. ФФККР изменила привычный регламент, постановив: отбор на декабрьский чемпионат страны в Челябинске, где определится состав национальной команды на ЧЕ и ЧМ, будет осуществляться именно через КР и нигде больше. Таким образом, чтобы соблюсти все формальности, у Медведевой остается три кубковых этапа – 23-27 октября в Сочи, 8-12 ноября в Казани и 5-8 декабря в Москве. Причем по идее Женя должна выступить не на одном, а на двух из этих турниров.

Конечно, в регламенте существуют лазейки, и такую знаменитость, как Медведева, ФФККР может вообще допустить на ЧР в виде исключения. Ну, или, скажем, по результатам московского Гран-при в конце ноября, на который Медведева пока заявлена. Но это пока – как бы печальная история с кубковыми этапами не повторилась снова. Во всяком случае, сначала Жене надо дождаться вердикта врачей и понять, насколько со спиной все серьезно.

Перенос на неопределенный срок первого после воссоединения с Тутберидзе медведевского турнира может отложить и премьеру Кубка России-2020 на нашем ТВ. В сентябре Первый канал тоже собирался показывать женское одиночное катание со стартового этапа КР в Саранске, но как только Медведева снялась с турнира, прямой эфир сразу отменили, ограничившись трансляциями на сайте телекомпании. Не помогло и участие двукратной чемпионки страны Анны Щербаковой, которая давно обошла Медведеву по судейским оценкам, но - не по интересу публики.