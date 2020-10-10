Трусова триксель скрутила, но не выехала. И получила от Валиевой«-10»

Из-за двух лет разницы в возрасте они по ходу карьер постоянно соревновались в разных категориях. Да и сейчас Камила Валиева, которой 15 исполнится в апреле следующего года, пока может выступать на «взрослом» уровне только на внутренних турнирах, но не на международных. Тем не менее, их сегодняшняя встреча лицом к лицу с Александрой Трусовой была не первой, а второй - после юношеского первенства Москвы в далеком январе 2015-го. Тогда 10-летняя Саша из-за падения в произвольной программе потеряла лидерство и финишировала второй вслед за Анастасией Таракановой, а 8-летняя кроха Камила, еще не умевшая прыгать три оборота, довольствовалась 21-м местом в компании старших.
С тех пор дистанция между ними заметно сократилась. Среди лидеров по сумме баллов за две программы мирового сезона-2019/20 Трусова и Валиева стоят второй и пятой соответственно. Нынче обе владеют четверными прыжками – и по праву входят в число главных претенденток на медали Олипиады-2022 в Пекине. Любые, вплоть до золота.
АКСЕЛЬ САШИ
После того, как Трусова на утренней тренировке чисто исполнила тройной аксель, стало понятно, что она будет делать его и вечером. Первую попытку покорить этот элемент Саша предприняла в прошлогоднем финале Гран-при, но тот блин получился комом: недокрут и падение. С тех пор Трусова делала ставку на произвольную программу и четверные, которые в короткой, как известно запрещены. Но теперь, перейдя от Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко, предприняла новую атаку на триксель.
Получилось намного лучше: все три с половиной оборота были скручены так, что не придерешься. Правда, для этого Саше пришлось приземляться на сильно согнутую правую ногу и выехать на ней одной, как положено, она уже не могла - только развернув корпус и поставив на лед ногу левую, чтобы окончательно не потерять равновесие. На судейском жаргоне это называется «степ-аут» и карается сбавками, разброс которых в данном случае оказался весьма велик: от «-1» до «-4».
В итоге Трусова получила за этот аксель 5,60, что все равно больше, чем ставят за хороший двойной, но ненамного – всего на балл с лишним. А с учетом «неясного» ребра на флипе и пары помарок на вращениях, никакого преимущества Саша не получила. Только удовлетворение от первого в карьере приземленного трикселя.
ВОЛШЕБСТВО КАМИЛЫ
Камила Валиева / @singled_photo
Обе фигуристки из «Хрустального» катались позже Трусовой - и обе ее обошли. Причем первой это сделала Дарья Усачева, которую дозаявили на турнир в последний момент, вместо снявшейся из-за травмы спины Евгении Медведевой. Валиева же выступала последней и, что называется, «убрала всех». Лирическая мелодия, новое бело-голубое платье Камилы и ее неповторимая пластика настолько слились в столь единое целое, что разбирать его на всякие обороты, ребра и плюс-минусы рука не поднимается и язык не поворачивается. Это было не просто здорово - это было волшебно! Кто не верит – сами смотрите фрагмент из прямой ТВ-трансляции на Первом канале.
Валиевой поставили 85,10. Больше за короткую программу в истории получала только Алена Косторная, чей мировой рекорд равен 85,45. Правда, в сумму Валиевой вошли три балла специальных бонусов, которые применяются только на внутренних российских соревнованиях, на турнирах ISU их нет. И точно такую же надбавку сегодня получила Усачева. Так что их фактическое преимущество над Трусовой надо оценивать не в «+10» и «+5», а в «+7» и «+2» соответственно. И в завтрашней произвольной Саша с ее полным арсеналом четверных вполне может отыграться. Но, так или иначе, первый турнир в качестве оппонентки Тутберидзе начался для Трусовой с того, что она оказалась в роли догоняющей.
Дарья Усачева / @singled_photo
У ТАНЦОРОВ БАЛЛЫ ЕЩЕ ВЫШЕ
Самые высокие оценки сегодня получили танцоры, которым обычно ставят меньше всех. Это открыли сезон действующие чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, не выступавшие в сентябре из-за травмы спины у партнера. Короткая программа у них осталась прежней, что легко объяснимо: расставаться с блестящей постановкой на музыку из фильма «Поющие под дождем», не показав ее на чемпионате мира, было бы форменным расточительством.
Подопечные Александра Жулина выступили прекрасно, получив на восемь десятых больше «международного» личного рекорда и всего на полбалла меньше мирового достижения французской пары Пападакис/Сизерон. В воскресенье ждем от Синициной с Кацалаповым премьеру нового произвольного танца, хотя она находится под вопросом. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Жулина, у партнерши разболелось колено, и пока неясно, сможет ли она кататься завтра.
У мужчин вновь не порадовал Александр Самарин. Он упал с четверного тулупа, сдвоил прыжок в конце каскада «3+3» и улетел на 4-е место. Лидерство же захватили 17-летние Евгений Семененко и Артем Ковалев, тренирующиеся у Алексея Мишина и Плющенко соответственно. Напомним, что Ковалев три недели назад выиграл стартовый этап КР в Сызрани.
Кубок России. 2-й этап. Москва
Женщины. Короткая программ
1. Камила Валиева – 85,10
2. Дарья Усачева – 80,39
3. Александра Трусова – 75,77
4. Анна Фролова – 68,76
5. Станислава Константинова – 67,10
Мужчины. Короткая программа
1. Евгений Семененко – 85,83
2. Артем Ковалев – 83,85
3. Артем Лежеев – 83,32
4. Александр Самарин – 82,77
5. Петр Гуменник – 79,51
Пары. Короткая программа
1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – 71,97
2. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко – 64,69
Танцы. Короткая программа
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов – 89,52
2. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 77,03
3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 60,42
Расписание до конца турнира
11 октября, воскресенье
14.30-15.15(мск). Танцы. Произвольная программа
15.45-17.15. Мужчины. Произвольная программа
17.40-19.10. Женщины. Произвольная программа
19.30-20.00. Пары. Произвольная программа
20.15-21.15. Юниоры. Пары. Произвольная программа
12 октября, понедельник
13.45-16.05. Юниоры. Мужчины. Короткая программа
16.20-18.00. Юниоры. Женщины. Короткая программа
18.15-20.20. Юниоры. Танцы. Короткая программа
13 октября, вторник
13.00-15.45. Юниоры. Мужчины. Произвольная программа
16.00-18.45. Юниоры. Женщины. Произвольная программа
19.00-21.15. Юниоры. Танцы. Произвольная программа