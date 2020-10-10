Трусова триксель скрутила, но не выехала. И получила от Валиевой«-10»

Из-за двух лет разницы в возрасте они по ходу карьер постоянно соревновались в разных категориях. Да и сейчас Камила Валиева, которой 15 исполнится в апреле следующего года, пока может выступать на «взрослом» уровне только на внутренних турнирах, но не на международных. Тем не менее, их сегодняшняя встреча лицом к лицу с Александрой Трусовой была не первой, а второй - после юношеского первенства Москвы в далеком январе 2015-го. Тогда 10-летняя Саша из-за падения в произвольной программе потеряла лидерство и финишировала второй вслед за Анастасией Таракановой, а 8-летняя кроха Камила, еще не умевшая прыгать три оборота, довольствовалась 21-м местом в компании старших.

С тех пор дистанция между ними заметно сократилась. Среди лидеров по сумме баллов за две программы мирового сезона-2019/20 Трусова и Валиева стоят второй и пятой соответственно. Нынче обе владеют четверными прыжками – и по праву входят в число главных претенденток на медали Олипиады-2022 в Пекине. Любые, вплоть до золота.

АКСЕЛЬ САШИ

После того, как Трусова на утренней тренировке чисто исполнила тройной аксель, стало понятно, что она будет делать его и вечером. Первую попытку покорить этот элемент Саша предприняла в прошлогоднем финале Гран-при, но тот блин получился комом: недокрут и падение. С тех пор Трусова делала ставку на произвольную программу и четверные, которые в короткой, как известно запрещены. Но теперь, перейдя от Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко, предприняла новую атаку на триксель.

Получилось намного лучше: все три с половиной оборота были скручены так, что не придерешься. Правда, для этого Саше пришлось приземляться на сильно согнутую правую ногу и выехать на ней одной, как положено, она уже не могла - только развернув корпус и поставив на лед ногу левую, чтобы окончательно не потерять равновесие. На судейском жаргоне это называется «степ-аут» и карается сбавками, разброс которых в данном случае оказался весьма велик: от «-1» до «-4».

В итоге Трусова получила за этот аксель 5,60, что все равно больше, чем ставят за хороший двойной, но ненамного – всего на балл с лишним. А с учетом «неясного» ребра на флипе и пары помарок на вращениях, никакого преимущества Саша не получила. Только удовлетворение от первого в карьере приземленного трикселя.