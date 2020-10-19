Коронавирус доедает серию Гран-при. Обзор событий недели 

Начиная с субботы в шести крупнейших городах, включая Гренобль, людям запрещено выходить на улицу после девяти вечера. Этот режим будет действовать минимум четыре недели, которые не успеют истечь до 13 ноября – даты начала турнира. А без заявленных на французский этап Рики Кихиры, Семы Уно и Габриэллы Пападакис с Гийомом Сизероном - а также без Юдзуру Ханю, отказавшегося от участия в серии ранее, - это уж точно никакой не Гран-при. Вне зависимости от того, как он будет называться.

Правда, среди заявившихся в Оттаву не было суперзвезд в полном смысле этого слова, а остальные пять этапов пока вроде в силе – включая первый в Лас-Вегасе, стартующий уже 23 октября, и пятый-московский, запланированный на месяц позже. Зато организаторы турнира №4 в Гренобле, боюсь, столкнутся с непреодолимыми проблемами. Еще в минувшую среду они гордо заявляли, что намерены пустить на трибуны зрителей, но прошло каких-то три дня, и президент Эммануэль Макрон, убоявшись вирусной статистики последних недель (вторая волна эпидемии во Франции оказалась мощнее первой), ввел в стране… комендантский час.

Напомним, что ранее ISU уже изменил регламент Гран-при-2020, превратив его этапы по сути в региональные соревнования, а также перенес на неопределенный срок финал серии в Пекине. Теперь же шансы провести этот финал в начале будущего года упали практически до нуля. Какой в нем смысл, если программа отборочных турниров будет неполной и не все ведущие фигуристы мира смогут принять в них участие?

Этот турнир должен был пройти в Оттаве с 30 октября по 1 ноября и значился в серии под вторым порядковым номером. О причинах отмены догадаться несложно – все дело опять в эпидемии коронавируса.

Волна отмен и не думает спадать - она уже залезла за новогоднюю черту, в 2021-й. В пятницу ISU официально поставил крест на февральском Чемпионате четырех континентов, который собирались, но передумали проводить в Сиднее. По большому счету, у сезона фигуристов остались лишь два последних форпоста, еще не павшие в неравной борьбе с коронавирусом: чемпионат Европы в Загребе (25-31 января) и чемпионат мира в Стокгольме (22-28 марта).

Тем удивительнее, что на катках до сих пор продолжают идти какие-то турниры. Не только российские, но даже международные.

МОЗАЛЕВ ПРОБУЕТ ФЛИП, НО ПОЛУЧАЕТ МЕНЬШЕ ДИКИДЖИ

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный турнир, носящий имя первого олимпийского чемпиона в истории российского спорта – Николая Панина-Коломенкина. Макар Игнатов снялся с соревнований в последний момент и его дуэль с другим основным фигуристом сборной Андреем Мозалевым не состоялась. Зато Мозалев решил показать новинку – в каждой из программ он пытался исполнить четверной флип. К сожалению, в обоих случаях дело закончилось недокрутом и падением, но в короткой действующий чемпион мира среди юниоров был весьма близок к успеху.

Турнир Мозалев все равно выиграл - благодаря трем приземленным четверным тулупам, которые он исполняет давно и стабильно. А вот по сумме баллов его заочно превзошел земляк Владислав Дикиджи, первенствовавший на Мемориале Панина в соревнованиях юниоров. Этот 16-летний парень из школы «Звездный лед» Алексея Мишина пока широкой публике не знаком, однако в пятницу (признаться, в этот день я впервые узнал о его существовании) сделал в произвольной сразу два сальхова по четыре оборота. Да не просто сделал, а оба на «+3»!

Параллельно с питерским турниром в Будапеште прошел этап второй по значимости международной серии - «Челленджер». Здесь Даниэль Грассль попробовал первым в истории исполнить в одной программе три самых дорогих четверных – лутц, флип и ритбергер. Попытка откровенно не удалась: итальянец недокрутил все три прыжка, а с двух из них еще и упал. То, что золото все равно досталось ему, объясняется отсутствием в венгерской столице серьезных конкурентов.

Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург

Сумма двух программ

Мужчины

1. Андрей Мозалев – 248,61

2. Роман Савосин – 242,38

Женщины

1. Елизавета Нугуманова – 187,16

2. Арина Онищенко – 170,03

Юниоры. Мужчины

1. Владислав Дикиджи – 249,29

2. Андрей Кутовой – 247,61

Юниоры. Женщины

1. Валерия Овчинникова – 197,06

2. Софья Важнова – 194,39

Серия «Челленджер». 2-й этап. Будапешт (Венгрия)

Сумма двух программ

Женщины

1. Лона Хендрикс (Бельгия) – 198,87

2. Ева-Лотта Кибус (Эстония) – 184,27

Мужчины

1. Даниэль Грассль (Италия) – 233,04

2. Бурак Демирбога (Турция) – 213,39

Танцы

1. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) – 178,97

2. Катарина Мюллер/Тим Дик (Германия) – 164,99

Юниоры. Женщины

1. Анастасия Шаботова (Украина) – 153,

КОРОТКО: У КОГО ТРАВМЫ, А У КОГО И ВИРУС

Чемпионы Европы-2020 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, из-за травмы колена у партнерши не доделавшие произвольную программу на недавнем турнире в Москве, вынуждены сняться и со следующего этапа Кубка России, который пройдет с 23 по 27 октября в Сочи. У Синициной обнаружено воспаление сухожилия, ей нужны несколько дней покоя и лечебных процедур. Тренер фигуристов Александр Жулин рассчитывает, что его подопечные возобновят тренировки на этой неделе. Теперь они будут готовиться к московскому Гран-при.

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Сильнейший дуэт России и Европы в другом виде – парном катании - тоже пропустит сочинский этап КР из-за проблем со здоровьем: у Дмитрия Козловского нашли коронавирус. Болезнь, к счастью, протекает в легкой форме, и у партнерши Александры Бойковой тесты отрицательнее, сообщает ТАСС со слов наставницы фигуристов Тамары Москвиной. Это уже третий за последнее время случай заражения в парах сборной России, причем вирус всякий раз поражал мужчин – Владимира Морозова, Александра Галлямова, выступающих с Евгенией Тарасовой и Анастасией Мишиной соответственно, и вот теперь – Козловского.

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Евгения Медведева, за последний месяц дважды снимавшаяся с этапов КР из-за травмы спины, прошла обследование в специализированной московской клинике, где двукратной чемпионке мира поставили диагноз: защемление нерва в позвоночнике. Срочной операции не требуется - врачи рассчитывают обойтись физиотерапией и другими нехирургическими методами. Медведева уже возобновила тренировки. Пока неизвестно, когда она сможет вновь кататься на соревнованиях.