Queen побеждает COVID. Фигуристы справились с болезнью и достойно выступили на Кубке России

Чемпион мира Сергей Шахрай подводит итоги турнира.

«Москвина проявила мужество и профессионализм»

В условиях пандемии приходится учитывать влияние эпидемии на различные спортивные соревнования. Вот и сейчас специалисты ждали соревнования в парном катании на четвертом этапе Кубка России с некоторой осторожностью. Дело в том, что эпидемия не обошла ни одну из трех наших ведущих пар. У всех призеров нынешнего этапа переболели партнеры. К счастью – в легкой форме. Но ребятам пришлось уйти на карантин, поэтому подготовка к Кубку России получилась скомканной.

Но все три пары показали очень хорошее катание. Во вторник, когда они готовились к выступлению в короткой программе, из Санкт-Петербурга пришло печальное известие о смерти Игоря Борисовича Москвина. Напомним, супруга Игоря Борисовича Тамара Москвина работает с двумя парами, которые выступали в Казани, – Анастасией Мишиной/Александром Галлямовым и Александрой Бойковой/Дмитрием Козловским.

Ребята прекрасно знали Игоря Москвина. Пока позволяло здоровье, он частенько приходил на их тренировки – смотрел, что-то подсказывал. Надо отдать должное мужеству и высокому профессионализму Тамары Николаевны – она не оставила своих учеников, и только после произвольной программы уехала из Казани в Санкт-Петербург.

Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга

«Без ошибок – только Мишина и Галлямов»

Уход великого тренера не сказался на качестве выступления – подопечные Тамары Николаевны откатали чисто. Как итог, после короткой они занимали два первых места.