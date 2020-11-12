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Queen побеждает COVID. Фигуристы справились с болезнью и достойно выступили на Кубке России
12 ноября 07:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. На фото: Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Queen побеждает COVID. Фигуристы справились с болезнью и достойно выступили на Кубке России

В соревнованиях в парном катании на 4-м этапе Кубка России партнеры из всех трех пар-призеров переболели COVID-19.

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«Москвина проявила мужество и профессионализм»

В условиях пандемии приходится учитывать влияние эпидемии на различные спортивные соревнования. Вот и сейчас специалисты ждали соревнования в парном катании на четвертом этапе Кубка России с некоторой осторожностью. Дело в том, что эпидемия не обошла ни одну из трех наших ведущих пар. У всех призеров нынешнего этапа переболели партнеры. К счастью – в легкой форме. Но ребятам пришлось уйти на карантин, поэтому подготовка к Кубку России получилась скомканной.

Но все три пары показали очень хорошее катание. Во вторник, когда они готовились к выступлению в короткой программе, из Санкт-Петербурга пришло печальное известие о смерти Игоря Борисовича Москвина. Напомним, супруга Игоря Борисовича Тамара Москвина работает с двумя парами, которые выступали в Казани, – Анастасией Мишиной/Александром Галлямовым и Александрой Бойковой/Дмитрием Козловским.

Ребята прекрасно знали Игоря Москвина. Пока позволяло здоровье, он частенько приходил на их тренировки смотрел, что-то подсказывал. Надо отдать должное мужеству и высокому профессионализму Тамары Николаевны – она не оставила своих учеников, и только после произвольной программы уехала из Казани в Санкт-Петербург.

Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга

«Без ошибок – только Мишина и Галлямов»

Уход великого тренера не сказался на качестве выступления – подопечные Тамары Николаевны откатали чисто. Как итог, после короткой они занимали два первых места.

На третьем расположились ученики Максима ТраньковаЕвгения Тарасова и Владимир Морозов. У партнера была небольшая ошибка на прыжке, но в таблице после короткой было очень плотно.

Теперь о произвольной. Тарасова и Морозов показали новую программу – очень интересную и пронзительную. Но, похоже, из-за скомканной подготовки ребята не смогли откатать ее на 100 процентов. Володя допустил ошибку в тройном прыжке, также не удался один выброс. В конце было видно: оба партнера подустали, что объяснимо. Но важно отметить: несмотря на все проблемы, ребята смогли очень прилично откатать сложную программу.

Бойкова/Козловский выступали со своей прошлогодней программой. Обычно они с ней справляются легко, но, видимо, и на них отразились все вышеперечисленные события – две ошибки на выбросах.

Хочу отметить, что теперь у Бойковой/Козловского новая интересная короткая программа под музыку из фильма «Звезда пленительного счастья». Эту программу им поставил Александр Жулин.

Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. На фото: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Анастасия Мишина/Александр Галлямов только в этом году перешли к Тамаре Москвиной. Ребята с новым тренером полностью обновили свой репертуар обе программы у них новые. Произвольную они исполняют под песню группы Queen. Программа просто замечательная и очень подходит этой паре, их стилю катания. Ребята откатали ее без ошибок и совершенно заслужено заняли первое место.

Казань
Кубок России
4-й этап

Пары
Произвольная программа

  1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 153,43
  2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 148,41
  3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 140,69
  4. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко – 133,12
  5. Карина Акопова/Никита Рахманин – 128,74
  6. Алина Пепелева/Роман Плешков – 127,60
  7. Виктория Васильева/Никита Володин – 116,57

Сумма двух программ

  1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 233,09
  2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 227,13
  3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 220,30
  4. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко – 205,07
  5. Карина Акопова/Никита Рахманин – 196,75
  6. Алина Пепелева/Роман Плешков – 194,10
  7. Виктория Васильева/Никита Володин – 177,14

источник: «Советский спорт»
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