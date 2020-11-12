Queen побеждает COVID. Фигуристы справились с болезнью и достойно выступили на Кубке России

Чемпион мира Сергей Шахрай подводит итоги турнира.
«Москвина проявила мужество и профессионализм»
В условиях пандемии приходится учитывать влияние эпидемии на различные спортивные соревнования. Вот и сейчас специалисты ждали соревнования в парном катании на четвертом этапе Кубка России с некоторой осторожностью. Дело в том, что эпидемия не обошла ни одну из трех наших ведущих пар. У всех призеров нынешнего этапа переболели партнеры. К счастью – в легкой форме. Но ребятам пришлось уйти на карантин, поэтому подготовка к Кубку России получилась скомканной.
Но все три пары показали очень хорошее катание. Во вторник, когда они готовились к выступлению в короткой программе, из Санкт-Петербурга пришло печальное известие о смерти Игоря Борисовича Москвина. Напомним, супруга Игоря Борисовича Тамара Москвина работает с двумя парами, которые выступали в Казани, – Анастасией Мишиной/Александром Галлямовым и Александрой Бойковой/Дмитрием Козловским.
Ребята прекрасно знали Игоря Москвина. Пока позволяло здоровье, он частенько приходил на их тренировки – смотрел, что-то подсказывал. Надо отдать должное мужеству и высокому профессионализму Тамары Николаевны – она не оставила своих учеников, и только после произвольной программы уехала из Казани в Санкт-Петербург.
Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга
«Без ошибок – только Мишина и Галлямов»
Уход великого тренера не сказался на качестве выступления – подопечные Тамары Николаевны откатали чисто. Как итог, после короткой они занимали два первых места.
На третьем расположились ученики Максима Транькова – Евгения Тарасова и Владимир Морозов. У партнера была небольшая ошибка на прыжке, но в таблице после короткой было очень плотно.
Теперь о произвольной. Тарасова и Морозов показали новую программу – очень интересную и пронзительную. Но, похоже, из-за скомканной подготовки ребята не смогли откатать ее на 100 процентов. Володя допустил ошибку в тройном прыжке, также не удался один выброс. В конце было видно: оба партнера подустали, что объяснимо. Но важно отметить: несмотря на все проблемы, ребята смогли очень прилично откатать сложную программу.
Бойкова/Козловский выступали со своей прошлогодней программой. Обычно они с ней справляются легко, но, видимо, и на них отразились все вышеперечисленные события – две ошибки на выбросах.
Хочу отметить, что теперь у Бойковой/Козловского новая интересная короткая программа под музыку из фильма «Звезда пленительного счастья». Эту программу им поставил Александр Жулин.
Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. На фото: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина/Александр Галлямов только в этом году перешли к Тамаре Москвиной. Ребята с новым тренером полностью обновили свой репертуар – обе программы у них новые. Произвольную они исполняют под песню группы Queen. Программа просто замечательная и очень подходит этой паре, их стилю катания. Ребята откатали ее без ошибок и совершенно заслужено заняли первое место.
Казань
Кубок России
4-й этап
Пары
Произвольная программа
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 153,43
- Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 148,41
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 140,69
- Ясмина Кадырова/Иван Бальченко – 133,12
- Карина Акопова/Никита Рахманин – 128,74
- Алина Пепелева/Роман Плешков – 127,60
- Виктория Васильева/Никита Володин – 116,57
Сумма двух программ
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 233,09
- Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 227,13
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 220,30
- Ясмина Кадырова/Иван Бальченко – 205,07
- Карина Акопова/Никита Рахманин – 196,75
- Алина Пепелева/Роман Плешков – 194,10
- Виктория Васильева/Никита Володин – 177,14