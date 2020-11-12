Акатьевой тесно среди юниорок. В Казани она полпрограммы обыгрывала даже Трусову

Правда, вторая половина у Акатьевой вышла похуже. То ли сил не хватило, то ли подрасслабилась слегка. Так бывает, когда самое сложное позади, и остается доделать рядовые вроде бы элементы – вроде тройного лутца, который сегодня обернулся для Сони падением. Потом еще случилась запинка на выезде с заключительного каскада, так что удержаться впереди Трусовой все-таки не удалось.

Трусова три дня назад начинала произвольную программу с трех четверных, но осилила только два из них, а с третьего, тулупа, упала «без вариантов». Прокат Акатьевой тоже открывали три суперпрыжка, и все они были исполнены прекрасно, с надбавками от «+2» до «+4». Оба четверных тулупа – что отдельный, что в каскаде с двойным - 13-летняя Соня сделала с «риппоном», то есть, с поднятыми вверх обеими руками, после чего играючи скрутила и аксель в три с половиной оборота. К середине программы по технической оценке она выигрывала у Трусовой больше пяти баллов!

Если бы Софья Акатьева каталась на казанском этапе не вчера и сегодня, а в воскресенье и понедельник, во «взрослой» возрастной категории, она заняла бы там второе место. Позади Александры Трусовой , но впереди Алены Косторной – сильнейшей фигуристки мира по прошлому сезону, действующей чемпионки Европы и финала Гран-при.

Напомню, что Акатьева – первая в истории российская одиночница, успешно прыгающая как триксель, так и четверные. Кроме нее в мире это делает только Алиса Лю из США. Проблема в том, что американке уже исполнилось 15, и в следующем сезоне Лю сможет выступить на Олимпиаде, а Соне придется долгих четыре года ждать следующей. Пока она не имеет допуска даже на юниорские международные соревнования – воспитанницу Этери Тутберидзе угораздило родиться 7 июля, а по правилам ISU возраст на каждый сезон фиксируется неделей раньше, первого числа.

И заметьте: ничего сверхъестественного она в Казани не сделала - не по общим, конечно, меркам, а по акатьевским, по своим. Что тройные аксели, что четверные тулупы Соня печет, как блины, еще с прошлого сезона. Сегодняшняя победа в Кубке страны - уже четвертая в ее карьере, и сентябрьский этап в Сызрани она выиграла с теми же оценками «за 230». Таковы будни этой гениальной девочки.

ЧЕТЫРЕ ОБОРОТА В 12 ЛЕТ

Вероника Жилина на год младше, но ей с майским днем рождения, напротив, повезло. Де-юре они с Акатьевой относятся к одному поколению, хотя разница в опыте между ними еще очень велика. Для Жилиной казанский турнир стал вообще дебютным в КР, и 12-летняя кроха, летом перешедшая от Тутберидзе к Евгению Плющенко, постаралась, чтобы ее запомнили сразу и надолго. Посмотрите на видео из трансляции Первого канала, с какой пугающей легкостью Жилина исполнила первый четверной тулуп. Если бы не помарка на двойном, этот каскад наверняка потянул бы на«+4».

Второй четверной она, правда, не осилила: падение с недокрутом в пол-оборота. И тройной аксель, уже подвластный ей на тренировках, здесь делать не стала. Но этот прыжок, пусть в двойном варианте, уже стоит в самом начале жилинской произвольной, а значит, новинка, что называется, на мази. Ждать осталось недолго. Пока же они с тренером Сергеем Розановым увозят в Москву серебряную медаль и почти две сотни баллов. Скоро будут покорять этот гроссмейстерский рубеж.

К сожалению, с произвольной программы снялась другая представительница школы Плющенко Софья Муравьева. Накануне она показала очень красивое, артистичное катание и шла третьей, вплотную за Жилиной, но… Сегодня вечером казанский этап завершат юниоры-одиночники. Там лидирует 16-летний Андрей Анисимов из школы «Москвич», который вчера умудрился без бонусов и четверных (в этой возрастной категории они в короткой запрещены и у мужчин) набрать впечатляющие 84 балла.

Кубок России. 4-й этап. Казань

Юниоры. Женщины

Произвольная программа

1. Софья Акатьева –151,32

2. Алина Горбачева – 128,77

3. Вероника Жилина –126,40

Сумма двух программ

1. Софья Акатьева –231,44

2. Вероника Жилина –197,45

3. АлинаГорбачева –193,68