ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Акатьевой тесно среди юниорок. В Казани она полпрограммы обыгрывала даже Трусову
12 ноября 16:38
автор: Лев Тигай

Акатьевой тесно среди юниорок. В Казани она полпрограммы обыгрывала даже Трусову

На 4-м этапе Кубка России золото в юниорском одиночном катании выиграла Софья Акатьева – с двумя четверными, тройным акселем и оценками уровня «взрослой» мировой элиты.

ЧЕТЫРЕ ОБОРОТА С «РИППОНОМ»

Если бы Софья Акатьева каталась на казанском этапе не вчера и сегодня, а в воскресенье и понедельник, во «взрослой» возрастной категории, она заняла бы там второе место. Позади Александры Трусовой, но впереди Алены Косторной – сильнейшей фигуристки мира по прошлому сезону, действующей чемпионки Европы и финала Гран-при.

Трусова три дня назад начинала произвольную программу с трех четверных, но осилила только два из них, а с третьего, тулупа, упала «без вариантов». Прокат Акатьевой тоже открывали три суперпрыжка, и все они были исполнены прекрасно, с надбавками от «+2» до «+4». Оба четверных тулупа – что отдельный, что в каскаде с двойным - 13-летняя Соня сделала с «риппоном», то есть, с поднятыми вверх обеими руками, после чего играючи скрутила и аксель в три с половиной оборота. К середине программы по технической оценке она выигрывала у Трусовой больше пяти баллов!

Правда, вторая половина у Акатьевой вышла похуже. То ли сил не хватило, то ли подрасслабилась слегка. Так бывает, когда самое сложное позади, и остается доделать рядовые вроде бы элементы – вроде тройного лутца, который сегодня обернулся для Сони падением. Потом еще случилась запинка на выезде с заключительного каскада, так что удержаться впереди Трусовой все-таки не удалось.

Напомню, что Акатьева – первая в истории российская одиночница, успешно прыгающая как триксель, так и четверные. Кроме нее в мире это делает только Алиса Лю из США. Проблема в том, что американке уже исполнилось 15, и в следующем сезоне Лю сможет выступить на Олимпиаде, а Соне придется долгих четыре года ждать следующей. Пока она не имеет допуска даже на юниорские международные соревнования – воспитанницу Этери Тутберидзе угораздило родиться 7 июля, а по правилам ISU возраст на каждый сезон фиксируется неделей раньше, первого числа.

И заметьте: ничего сверхъестественного она в Казани не сделала - не по общим, конечно, меркам, а по акатьевским, по своим. Что тройные аксели, что четверные тулупы Соня печет, как блины, еще с прошлого сезона. Сегодняшняя победа в Кубке страны - уже четвертая в ее карьере, и сентябрьский этап в Сызрани она выиграла с теми же оценками «за 230». Таковы будни этой гениальной девочки.

ЧЕТЫРЕ ОБОРОТА В 12 ЛЕТ

Вероника Жилина на год младше, но ей с майским днем рождения, напротив, повезло. Де-юре они с Акатьевой относятся к одному поколению, хотя разница в опыте между ними еще очень велика. Для Жилиной казанский турнир стал вообще дебютным в КР, и 12-летняя кроха, летом перешедшая от Тутберидзе к Евгению Плющенко, постаралась, чтобы ее запомнили сразу и надолго. Посмотрите на видео из трансляции Первого канала, с какой пугающей легкостью Жилина исполнила первый четверной тулуп. Если бы не помарка на двойном, этот каскад наверняка потянул бы на«+4».

Второй четверной она, правда, не осилила: падение с недокрутом в пол-оборота. И тройной аксель, уже подвластный ей на тренировках, здесь делать не стала. Но этот прыжок, пусть в двойном варианте, уже стоит в самом начале жилинской произвольной, а значит, новинка, что называется, на мази. Ждать осталось недолго. Пока же они с тренером Сергеем Розановым увозят в Москву серебряную медаль и почти две сотни баллов. Скоро будут покорять этот гроссмейстерский рубеж.

К сожалению, с произвольной программы снялась другая представительница школы Плющенко Софья Муравьева. Накануне она показала очень красивое, артистичное катание и шла третьей, вплотную за Жилиной, но… Сегодня вечером казанский этап завершат юниоры-одиночники. Там лидирует 16-летний Андрей Анисимов из школы «Москвич», который вчера умудрился без бонусов и четверных (в этой возрастной категории они в короткой запрещены и у мужчин) набрать впечатляющие 84 балла.

Кубок России. 4-й этап. Казань

Юниоры. Женщины

Произвольная программа

1. Софья Акатьева –151,32

2. Алина Горбачева – 128,77

3. Вероника Жилина –126,40

Сумма двух программ

1. Софья Акатьева –231,44

2. Вероника Жилина –197,45

3. АлинаГорбачева –193,68

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
На российских дорогах появятся элементы "Формулы-1"10 ноября Apple проведет свою третью осеннюю онлайн-презентацию «One More Thing»Скончался известный тренер по фигурному катанию Игорь МосквинДогадки: Девушка, которая обнародовала интимное видео с ДзюбойПочему скандальное видео с Дзюбой "слили" в СетьЖена Дзюбы Кристина: что про нее известно и как она выглядит
Способна ли Россия выиграть у Молдавии хотя бы в два мяча?
В четверг в Кишиневе команда Станислава Черчесова проведёт товарищескую встречу перед двумя решающими матчами Лиги наций.
Острая ставка: поквитается ли Испания с Голландией? Да – 2,50!
Главной афишей предстоящих товарищеских матчей станет противостояние Нидерландов с Испанией.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Депутат: Лично помогу Дзюбе в его деле
Речь идет об истории с видеороликом.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Сандро Шварц: Играем в большинстве — и сразу раскелеиваемся
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц — о разгроме «Локомотива», который неожиданно для многих учинили бело-голубые (5:1).
Острая ставка: сможет ли «Спартак» пропустить от ЦСКА менее четырёх шайб? Нет – 2,38!
Наиболее любопытным противостоянием очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ станет столичное дерби. Армейцы подходят к матчу с соседями в ранге безоговорочных фаворитов и должны подтвердить статус самой результативной команды Западной конференции.
Артем Дзюба: Благодарю судьбу за жестокие уроки
Артем Дзюба выложил видео в интернете (нет-нет, не то, о чем вы подумали).
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.
Управляй игрой. Что тренеры делают в перерыве и можно ли на этом заработать?
ЦСКА и «Спартак» ворвались в тройку лидеров РПЛ. И как показывают наши подсчеты, во многом это произошло за счет грамотной работы тренерских штабов в перерыве.
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика