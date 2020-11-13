Им без разницы, Тутберидзе или Плющенко. Трио ТЩК по-прежнему впереди всех

Казанский этап КР стал первым по-настоящему звездным турниром этой осени. Теперь мы видели в деле почти всю нашу элиту, а значит можем окинуть картину общим взглядом. Момент более, чем подходящий: предновогодняя часть сезона вот-вот выйдет на финишную прямую, состоящую из трех турниров один сильней другого. 20-22 ноября - Гран-при в Москве, 5-8 декабря – последний этап Кубка страны там же и, наконец, 23-27 декабря – кульминация, чемпионат России в Челябинске, где определится состав сборной на ЧЕ и ЧМ.

ЛИДЕРЫ СЕЗОНА В РОССИИ ПО ЛУЧШЕЙ СУММЕ БАЛЛОВ ЗА ДВЕ ПРОГРАММЫ

Женщины

2020/21 2019/20 1 Александра Трусова 242,63 241,02 (2) 2 Анна Щербакова 240,40 240,92 (3) 3 Дарья Усачева* 228,20 207,74 (9) 4 Камила Валиева* 225,70 227,30 (4) 5 Алена Косторная 225,31 247,59 (1) 6 Майя Хромых* 211,72 198,24 (11) 7 Елизавета Туктамышева 209,26 221,15 (6) 8 Анна Фролова* 206,01 187,72 (13) 9 Софья Самодурова 197,19 187,16 (14) 10 Станислава Константинова 196,83 162,25 (17) - Евгения Медведева - 225,76 (5) - Алина Загитова - 217,99 (7) - Ксения Синицына - 215,58 (8)

Мужчины

2020/21 2019/20 1 Михаил Коляда 282,44 - 2 Андрей Мозалев 270,44 245,09 (6) 3 Евгений Семененко 264,38 227,52 (9) 4 Артем Ковалев 255,82 222,07 (10) 5 Александр Самарин 253,10 265,10 (2) 6 Дмитрий Алиев 250,71 272,89 (1) 7 Петр Гуменник 249,46 232,39 (8) 8 Илья Яблоков 245,43 213,40 (13) 9 Роман Савосин 241,38 182,16 (18) 10 Макар Игнатов 240,69 252,87 (3) - Даниил Самсонов* - 250,51 (4) - Артур Даниелян - 246,74 (5)

Пары

2020/21 2019/20 1 Анастасия Мишина/Александр Галлямов 233,09 210,18 (3) 2 Евгения Тарасова/Владимир Морозов 227,13 216,77 (2) 3 Александра Бойкова/Дмитрий Козловский 220,30 234,58 (1) 4 Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин 208,39 206,56 (4) 5 Ясмина Кадырова/Иван Бальченко 205,07 - 6 Юлия Артемьева/Михаил Назарычев 204,39 179,83 (10) 7 Карина Акопова/Никита Рахманин 196,75 - 8 Алина Пепелева/Роман Плешков 194,10 188,79 (7) 9 Ксения Ахантьева/Валерий Колесов 190,70 185,05 (8) - Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов - 199,21 (5)

Танцы

2020/21 2019/20 1 Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро 201,02 188,03 (4) 2 Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин 199,56 169,24 (11) 3 Аннабель Морозова/Андрей Багин 198,00 191,71 (3) 4 Елизавета Худайбердиева/Егор Базин 197,00 - 5 Софья Шевченко/Игорь Еременко 181,15 178,08 (6) - Виктория Синицина/Никита Кацалапов - 220,42 (1) - Александра Степанова/Иван Букин - 211,29 (2) - Ксения Конкина/Павел Дрозд - 178,43 (5)

В сезоне-2020/21 приведены результаты «взрослых» соревнований (без учета бонусных баллов, начисляемых на внутренних российских турнирах), в сезоне-2019/20 - результаты международных турниров, включая юниорские (в скобках – место в России).

* Не имеют права участвовать во «взрослых» международных турнирах этого сезона.

ЗВЕЗД-НЕВИДИМОК ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ

Как видите, в женском катании, несмотря на непрерывную череду скандалов, переходов и прочей шумихи, по большому счету ничего не изменилось. Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная сохраняют доминирующие позиции, пусть две последние теперь тренируются не у Этери Тутберидзе, а у Евгения Плющенко. Плюс Косторной надо поднабрать форму и восстановить тройной аксель, позволивший ей возглавить мировые рейтинги прошлой зимой. Три трикселя – это, по сути, и есть те самые 15 баллов, что отделяют сейчас Алену от остального трио ТЩК. Что же до новой волны юниорок из школы Тутберидзе, то они на ЧР кататься будут, но путь на чемпионаты Европы и мира им пока закрыт. Ни Валиевой, ни Усачевой, ни Хромых еще не исполнилось 15-ти.

У мужчин все куда запутанней – там все карты смешали с блеском вернувшийся на лед Михаил Коляда и стремительно прогрессирующий Андрей Мозалев. Прежние лидеры Дмитрий Алиев и Александр Самарин, потерявшие время из-за травм, веских контраргументов пока не предъявили, но явно готовятся к ответному удару. И тем же самым занят перенесший операцию серебряный призер ЧЕ-2020 Артур Даниелян – один из тех, кто до сих пор не имеет в активе ни одного турнира и рискует вообще пролететь мимо чемпионата страны.

В танцах ситуация со «звездами-невидимками» еще хуже: оба сильнейших дуэта страны еще не показали какого-либо результата. Хотя Виктория Синицина и Никита Кацалапов честно пытались - даже выиграли короткую программу на одном из этапов КР прежде, чем сняться в середине произвольной. Сейчас колено партнерши ведет себя намного лучше, и они усиленно готовятся к московскому Гран-при. Там же должны быть Александра Степанова с Иваном Букиным, которым выступить в Казани помешал внезапный карантин в группе Александра Свинина и Ирины Жук. Сами фигуристы ни при чем, у них со здоровьем вроде все нормально.

ГРАН-ПРИ БЕЗ МЕДВЕДЕВОЙ?

Значится в заявке на Гран-при и Евгения Медведева. Хотя хореограф Даниил Глейхенгауз на днях усомнился, что ей удастся залечить стартую травму спины к концу следующей недели, когда состоится этот турнир. Скорее, двукратную чемпионку мира стоит ждать на декабрьском этапе КР. А потом федерации надо будет принимать решение: как допустить на чемпионат страны звезд, не выполнивших требование регламента про два якобы обязательных кубковых этапа.

Обходить это условие точно придется, тут сомнений нет. Думаю, для фигуристов, которые никак не начнут сезон, но могут реально претендовать на место в сборной, сейчас главное - показаться хоть где-нибудь, на любом турнире. Ну, и достойно там выступить - если не в свою полную силу, то на медаль или рядом с пьедесталом. Например, если Медведева действительно выберет не Гран-при, а Кубок, то там ей придется иметь дело с Косторной, Валиевой и Туктамышевой.