Гран-при выиграет Трусова или Щербакова. У Косторной без трикселя шансов нет

МИНУС МЕДВЕДЕВА, САМАРИН И СТЕПАНОВА С БУКИНЫМ
В предварительной заявке турнира значились все звезды российской «фигурки» без всяких «почти». Единственным исключением были Евгения Тарасова и Владимир Морозов, заранее сделавшие выбор в пользу московского же этапа Кубка России. Но, как водится в смутные времена пандемии, за последние несколько дней состав участников Гран-при понес существенные потери. Снялись 11 человек - три представителя одиночного катания и четыре дуэта: Евгения Медведева, Александр Самарин, Артур Даниелян, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Алина Пепелева/Роман Плешков.
Причиной в основном стали недолеченные травмы. Хотя у танцоров дело было в другом: оказалось, что в группе Александра Свинина и Ирины Жук коронавирусом заразился не «один из тренеров», как сообщалось раньше, а почти все, включая спортсменов. Таким образом, открытие сезона для трехкратных призеров ЧЕ Степановой и Букина вновь отложено. И то же самое относится к Даниеляну с Медведевой, которой сегодня исполнился 21 год. Теперь у этой четверки осталась лишь одна, последняя возможность показаться публике и судьям перед чемпионатом страны – уже упоминавшийся кубковый этап в начале декабря.
Впрочем, если кто-то из них не успеет выздороветь, его все равно могут допустить на ЧР. Во вторник президент ФФККР Александр Горшков пояснил на пресс-конференции, что правила, разработанные федерацией перед началом сезона (по два обязательных этапа КР для отбора на национальный чемпионат), - это «не догма», с тех пор «жизнь внесла коррективы» и окончательное решение будет принято позже. «В интересах спортсменов» и с таким расчетом, чтобы «не навредить сборной».
Парочка премьер в «Мегаспорте» все-таки состоится. Виктория Синицина и Никита Кацалапов должны, наконец, докатать свой новый произвольный танец, который прервали на октябрьском этапе КР из-за сильной боли в колене у партнерши. Плюс мы впервые за эту осень увидим на льду Аполлинарию Панфилову с Дмитрием Рыловым. Победители всех юниорских турниров, перебравшиеся во «взрослую» возрастную категорию, вместе со всеми прошли сегодня в «Мегаспорте» жеребьевку и подали заявку с перечнем планирующихся элементов.
МАКСИМАЛИСТЫ И МАСКИРОВЩИЦЫ
Кстати, о заявках. Судя по ним, Алена Косторная все еще не готова вернуться к тройному акселю – что в короткой, что в произвольной программе у нее записано по два с половиной оборота. Если так оно и будет (предварительная заявка в принципе ни к чему не обязывает), то борьба за победу у одиночниц, скорее всего, пойдет без участия Косторной - между Александрой Трусовой и Анной Щербаковой, выигравших по два кубковых этапа и еще не встречавшихся в этом сезоне лицом к лицу. Заявки у обеих - то ли сдержанные, то ли маскировочные: Щербакова ограничилась одним четверным (флипом), а Трусова вписала себе три - вместо четырех на предыдущем турнире. Кроме того, в короткой у Саши нет трикселя, который она уже дважды, пусть и с ошибками, приземляла на Кубке страны.
Помимо трио ТЩК, приковывающего к себе основное внимание, не стоит забывать о Елизавете Туктамышевой. Экс-чемпионка мира заявила максимальные «три раза по 3А», но четверной тулуп, только что успешно исполненный на тренировке, пока предпочитает держать в резерве. В пятницу Туктамышева начнет короткую программу в 20.25 по московскому времени, Косторная – в 20.38, а сразу за ней на каток выйдут Трусова (20.45) и Щербакова (20.51), вытащившая последний стартовый номер.
Призеры этапов КР-2020 Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых на Гран-при не проходят по возрасту, им еще не исполнилось 15. Оба дня женщины будут кататься последними, а открывать программу выпало мужчинам, чья борьба обещает стать самой непредсказуемой на турнире. Перед стартом сразу пять фигуристов замахнулись на пять прыжков в четыре оборота – Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Роман Савосин и грузин Морис Квителашвили. Михаил Коляда в пику юным конкурентам-максималистам выбрал надежный вариант с тремя тулупами.
Поскольку финал Гран-при в этом сезоне отменен, спортивно-отборочной интриги в «Мегаспорте» не будет. Зато будут солидные призовые, которыми не могут похвастать внутренние соревнования. Поменьше, чем обычно – 100 тысяч долларов фонда вместо прошлогодних 180 и 12 тысяч за первое место вместо 18, но сейчас и такие деньги - большая редкость. Билеты идут нарасхват: что на субботние произвольные программы, что на воскресные показательные выступления (с Валиевой и самой Алиной Загитовой!) все уже продано.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И РАСПИСАНИЕ ГРАН-ПРИ РОССИИ-2020
Женщины: Александра Трусова (личный рекорд сезона – 242,63), Анна Щербакова (240,40), Алена Косторная (225,31), Елизавета Туктамышева (209,26), Софья Самодурова (197,19), Елизавета Нугуманова (189,05), Анастасия Гулякова (все – Россия, 186,44), Виктория Сафонова (Белоруссия, 200,66), Екатерина Рябова (Азербайджан, 184,49), Ева-Лотта Кибус (Эстония, 184,27), Алина Урушадзе (Грузия), Анастасия Галустян (Армения).
Мужчины: Михаил Коляда (282,44), Андрей Мозалев (270,44), Евгений Семененко (264,38), Артем Ковалев (255,82), Дмитрий Алиев (250,71), Петр Гуменник (249,46), Илья Яблоков (245,43), Роман Савосин (241,38), Макар Игнатов, (все – Россия, 240,69), Владимир Литвинцев (Азербайджан, 223,42), Александр Лебедев (Белоруссия, 204,76), Морис Квителашвили (Грузия).
Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов (233,09), Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (220,30), Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (205,07), Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (204,39), Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (190,70), Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (все – Россия), Юлия Щетинина/Марк Магьяр (Венгрия).
Танцы: Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (201,02), Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (199,56), Аннабель Морозова/Андрей Багин (198,00), Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (197,00), Екатерина Миронова/Евгений Устенко (149,56), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (все – Россия), Александра Назарова/Максим Никитин (Украина, 178,97), Элисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва), Виктория Семенюк/Илья Юхимук (Белоруссия), Анна Яновская/Адам Лукаш (Венгрия).
20 ноября, пятница
13.30-15.03. Мужчины. Короткая программа
15.30-16.49. Танцы. Короткая программа
18.00-19.07. Пары. Короткая программа
19.25-20.58. Женщины. Короткая программа
21 ноября, суббота
13.30-15.19. Мужчины. Произвольная программа
15.40-17.11. Танцы. Произвольная программа
17.30-18.47. Пары. Произвольная программа
19.10-20.59. Женщины. Произвольная программа
В пятницу Первый канал покажет в прямом ТВ-эфире женскую короткую программу, в субботу - мужскую произвольную программу. Также все соревнования турнира будут транслироваться на сайте Первого канала.