Гран-при выиграет Трусова или Щербакова. У Косторной без трикселя шансов нет

МИНУС МЕДВЕДЕВА, САМАРИН И СТЕПАНОВА С БУКИНЫМ

В предварительной заявке турнира значились все звезды российской «фигурки» без всяких «почти». Единственным исключением были Евгения Тарасова и Владимир Морозов, заранее сделавшие выбор в пользу московского же этапа Кубка России. Но, как водится в смутные времена пандемии, за последние несколько дней состав участников Гран-при понес существенные потери. Снялись 11 человек - три представителя одиночного катания и четыре дуэта: Евгения Медведева, Александр Самарин, Артур Даниелян, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Алина Пепелева/Роман Плешков.

Причиной в основном стали недолеченные травмы. Хотя у танцоров дело было в другом: оказалось, что в группе Александра Свинина и Ирины Жук коронавирусом заразился не «один из тренеров», как сообщалось раньше, а почти все, включая спортсменов. Таким образом, открытие сезона для трехкратных призеров ЧЕ Степановой и Букина вновь отложено. И то же самое относится к Даниеляну с Медведевой, которой сегодня исполнился 21 год. Теперь у этой четверки осталась лишь одна, последняя возможность показаться публике и судьям перед чемпионатом страны – уже упоминавшийся кубковый этап в начале декабря.

Впрочем, если кто-то из них не успеет выздороветь, его все равно могут допустить на ЧР. Во вторник президент ФФККР Александр Горшков пояснил на пресс-конференции, что правила, разработанные федерацией перед началом сезона (по два обязательных этапа КР для отбора на национальный чемпионат), - это «не догма», с тех пор «жизнь внесла коррективы» и окончательное решение будет принято позже. «В интересах спортсменов» и с таким расчетом, чтобы «не навредить сборной».

Парочка премьер в «Мегаспорте» все-таки состоится. Виктория Синицина и Никита Кацалапов должны, наконец, докатать свой новый произвольный танец, который прервали на октябрьском этапе КР из-за сильной боли в колене у партнерши. Плюс мы впервые за эту осень увидим на льду Аполлинарию Панфилову с Дмитрием Рыловым. Победители всех юниорских турниров, перебравшиеся во «взрослую» возрастную категорию, вместе со всеми прошли сегодня в «Мегаспорте» жеребьевку и подали заявку с перечнем планирующихся элементов.

МАКСИМАЛИСТЫ И МАСКИРОВЩИЦЫ

Кстати, о заявках. Судя по ним, Алена Косторная все еще не готова вернуться к тройному акселю – что в короткой, что в произвольной программе у нее записано по два с половиной оборота. Если так оно и будет (предварительная заявка в принципе ни к чему не обязывает), то борьба за победу у одиночниц, скорее всего, пойдет без участия Косторной - между Александрой Трусовой и Анной Щербаковой, выигравших по два кубковых этапа и еще не встречавшихся в этом сезоне лицом к лицу. Заявки у обеих - то ли сдержанные, то ли маскировочные: Щербакова ограничилась одним четверным (флипом), а Трусова вписала себе три - вместо четырех на предыдущем турнире. Кроме того, в короткой у Саши нет трикселя, который она уже дважды, пусть и с ошибками, приземляла на Кубке страны.