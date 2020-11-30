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Вместо Кихиры и Ханю - танцующий Такахаси. В Японии финишировала серия Гран-при
30 ноября 21:54
автор: Лев Тигай

Вместо Кихиры и Ханю - танцующий Такахаси. В Японии финишировала серия Гран-при

В Осаке состоялся четвертый и последний этап Гран-при-2020.В этом году из-за пандемии серия проходила в усеченно-региональном формате.

Как и предыдущий, московский этап, турнир в Осаке прошел со зрителями и даже, можно сказать, при аншлаге. Правда, своеобразном: японцы, которые не только обожают фигурное катание, но и свято чтут правила дистанцирования, строго заполнили на трибунах все разрешенные места - через одно, в шахматном порядке. И пусть их главные звезды, тренирующиеся за рубежом, - Юдзуру Ханю, Сема Уно, Рика Кихира и Сатоко Мияхара – до родины на сей раз не доехали, атмосфера в зале вполне соответствовала довирусным стандартам.

НЕОБЫЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА-2010

Особенно подогрело ажиотаж участие Дайсукэ Такахаси. Легендарный 34-летний фигурист, в конце «нулевых» - начале «десятых» блиставший в одиночном катании и в 2010-м принесший Японии первое в истории мужское золото ЧМ, покинул большой спорт шесть лет тому назад, но в позапрошлом году решил вернуться. Такахаси даже стал тогда серебряным призером чемпионата страны, однако от места в сборной, в принципе, полагавшегося за такой результат, предпочел отказаться. Видимо, из-за 50 баллов, которые он проиграл Уно (Ханю не участвовал, остальные получили еще меньше) – медаль медалью, но такие оценки доказывали, что время ветерана безвозвратно ушло.

И тем не менее, Такахаси вернулся. Сейчас, в Осаке и… в танцах на льду. Да-да! Вместе с Каной Мурамото они дважды поднимались на пьедестал - за второе место в короткой программе и за третье в произвольной. Правда, остаться без медалей Такахаси не мог физически – на турнир заявилось лишь три дуэта и уровень здешних танцоров,понятно, совсем не тот, что у одиночников с одиночницами. Но публика все равно встретила любимца прежних лет бурными овациями. Настолько бурными, насколько это вообще возможно в Японии. На падение Такахаси в произвольном танце, когда он, исполняя твиззлы, зацепился за одну ногу коньком другой, никто не обратил внимания. И правильно: представьте, что творилось бы у нас, заявись на реальные соревнования Евгений Плющенко или Алексей Ягудин?

Ю ЮН БУКСУЕТ, САКАМОТО БЛИСТАЕТ

Кроме японцев в Осаке выступала только Ю Юн, но лично меня именно она интересовала больше всего. 16-летняя фигуристка из Кореи в минувшем сезоне так дебютировала на «взрослой» международной арене, что сейчас по праву считается одной из немногих, кто способен составить нашим реальную конкуренцию в олимпийском Пекине-2022. При росте 165 см Ю Юн прекрасно владеет тройным акселем и на тренировках вовсю осваивает четверные, включая самый редкий из них – ритбергер. На январском чемпионате четырех континентов она была второй, сразу после Кихиры.

К новому сезону кореянка оказалась готова не на все сто. Короткую программу она провалила, после падений и с трикселя, и с тройного лутца улетев на последнее, 12-е место. Однако на следующий день Ю Юн каталась намного лучше, почти безошибочно. Японские судьи, правда, влепили ей три недокрута вместо одного, но на этом турнире они придирались почти ко всем, уж не знаю почему. По мне эта произвольная под музыку из «Властелина колец» тянет не на 126 баллов, а на добрый десяток больше.

Выиграла же турнир Каори Сакамото, причем в рифму – в одни ворота. Арбитры прониклись ее чистым катанием и в виде исключения даже поставили компоненты выше девятки. По сумме двух программ у Сакамото вышло под 230 – ощутимо выше личного рекорда и больше, чем все прочие одиночницы этого Гран-при, включая победительницу московского этапа Елизавету Туктамышеву. Хотя другие россиянки что в прошлом сезоне, что в нынешнем не раз набирали за 240, а это уже другая планета.

ПЯТЬ ЧЕТВЕРНЫХ «НА ПЛЮС» В 17 ЛЕТ

Сакамото победила без суперпрыжков, но некоторые из ее соперниц пытались их исполнять. Вакаба Хигучи в произвольной сделала приличный тройной аксель с небольшим недокрутом, а Мако Ямасита замахнулась аж на четверной сальхов. Пол-оборота, правда, недоделала, пришла на две ноги и вообще не упала каким-то чудом.

Зато мужчины устроили в Осаке настоящий концерт: за две программысразу пять человек приземлили минимум по четыре четверных! И пусть чистых прокатов почти не было, пусть ошибались все и, как правило, помногу, общий уровень сложности все равно впечатлял. А уж 17-летний Юма Кагияма просто поставил зал на уши: пять прыжков в четыре оборота, все до одного - «на плюс», 188 баллов за произвольную и «+50» от второго места! «Новый Уно» (рост Кагиямы – всего 160 см), весной проигравший схватку за золото юниорского ЧМ нашему Андрею Мозалеву, явно не теряет времени даром и готовится к реваншу – уже во взрослой возрастной категории.

Гран-при. 4-й этап. Осака (Япония). Сумма двух программ

Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) – 229,51

2. Вакаба Хигучи (Япония) – 200,98

3. Рино Мацуике (Япония) – 198,97

4. Маи Михара (Япония) – 194,73

…7. Ю Юн (Корея) – 181,73

Мужчины

1. Юма Кагияма (Япония) – 275,87

2. Кадзуки Томоно (Япония) – 226,62

3. Лукас Хонда (Япония) – 217,56

4. Кейдзи Танака (Япония) – 215,52

5. Сун Сато (Япония) – 214,75

Танцы

1. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 179,05

2. Рикако Фукасе/Ейчу Чо (Япония) – 157,89

3. Кана Мурамото/Дайсукэ Такахаси (Япония) – 157,25

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