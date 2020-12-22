Медведева, Алиев – теперь снялась и Косторная. Коронавирус взялся за чемпионат России

Две недели назад, когда ФФККР опубликовала предварительные списки участников чемпионата России, там значились почти все ведущие фигуристы страны. Пожалуй, единственной принципиальной недостачей на тот момент была Евгения Медведева - она раньше других, еще в начале декабря объявила, что не успеет набрать форму из-за последствий травмы спины и заражения коронавирусом.
КОГДА РВЕШЬСЯ В БОЙ, А ДЫШАТЬ - НЕЧЕМ
Дальше наступила обнадеживающая тишина - вплоть до 17-го числа состав ЧР оставался неизменным. И даже когда в прошлый четверг от выступления в Челябинске отказались Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым, это еще не выглядело тенденцией. Гендиректор федерации Александр Коган храбрился в интервью ТАСС: мол, случай с нашим лучшим танцевальным дуэтом - единственный…
К сожалению, вскоре быть единственным этот случай перестал. За последние дни пандемия всерьез взялась за челябинский турнир, и потери стали выскакивать одна за другой. В том числе – среди звезд первой величины: вчера с чемпионата снялся Дмитрий Алиев, а сегодня об аналогичном решении объявила Алена Косторная. Таким образом, из победителей январского чемпионата Европы-2020 в Граце, где Россия взяла все четыре золота, до декабрьского ЧР-2020 в лучшем случае доедут только представители парного катания - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Причины всех последних отказов одни и те же: последствия коронавируса. Все вроде как переболели, но проклятая зараза не хочет быстро отпускать своих жертв. «Алена вышла после болезни на тренировку за неделю до чемпионата России. Очень тяжело ей катать программы – именно в плане дыхания. Алена прыгала и до конца рвалась в бой, но при тренировочных нагрузках тоже можно получить осложнения. Девчонка молодая, ей еще жить и жить, поэтому я, при рекомендациях врачей, взял ответственность на себя и снял ее с чемпионата», - заявил агентству РИА «Новости» тренер Косторной Евгений Плющенко.
Кто заменит Косторную в Челябинске еще не решено. Во всяком случае, сегодня в 17.00 списки тренировочных групп на сайте ФФККР оставались неизменными. Хотя запасные давно известны – это Арина Онищенко и Камила Султанмагомедова. Просто, успеет ли кто-то из них заполнить внезапную вакансию? Ведь до жеребьевки остались считанные часы, она назначена на шесть вечера среды по московскому времени. Скажем, у мужчин места снявшихся Романа Савосина и Алексея Ерохова на днях благополучно заняли резервисты Егор Мурашов и Максим Петров, зато вчерашняя «дырка от Алиева» до сих пор сохраняется, 17 фигуристов вместо положенных 18. И в остальных видах – та же текущая ситуация, везде по «минус одному».
У ТУКТАМЫШЕВОЙ – ПРЯМАЯ ДОРОГА НА ЧМ?
Без Косторной расклад сил в женском турнире резко меняется. Теперь «штатной» претенденткой на одно из трех мест в сборной наряду с Анной Щербаковой и Александрой Трусовой становится Елизавета Туктамышева. 14-летние Камила Валиева и Дарья Усачева, еще не переросшие возрастной ценз ISU, могут (и будут) бороться за медали ЧР, однако на «взрослые» международные турниры им пока нельзя. При этом Туктамышева с Щербаковой недавно тоже переболели: первая – коронавирусом, вторая (по официальной версии) - воспалением легких. Правда, не вполне понятно, почему Щербакова в интервью Первому каналу использует термины «в скрытой форме» и «бессимптомно», которые, по-моему, подходят не для обычной пневмонии, а все-таки для вируса.
Так или иначе, отказываться от ЧР Щербакова категорически не желает. Мол, «сама себе не позволю» сняться, «поеду в любом состоянии» и «буду показывать все, что могу». Туктамышева тоже тренируется и рвется в бой, хотя ее тренер Алексей Мишин вчера все-таки допустил оговорку: «Последствия коронавируса могут внести поправки».
Еще координаты смешивает то обстоятельство, что январский ЧЕ в Загребе отменен, а значит в Челябинске фигуристы будут отбираться только на чемпионат мира в Стокгольме. Он запланирован аж на конец марта, до которого еще масса всего еще может произойти - вплоть до отмены ЧМ. Хотя в этом случае претензий как раз ни у кого не будет. Зато если первенство планеты все-таки состоится (первые внятные новости на эту тему ожидаются в конце января – начале февраля), то Плющенко с, дай бог, уже выздоровевшей Косторной наверняка попробуют заявить свои - пусть и запоздалые - права на участие в нем. Как-никак, речь идет о лучшей фигуристке мира прошлого сезона.
Которая, вдобавок, будет не одна – уж в случае с Синициной и Кацалаповым, равноценной замены которым в российских танцах сейчас точно, ФФККР воленс-неволенс придется очень крепко подумать. Так что дополнительный отбор - скажем, на февральском финале Кубка России в Великом Новгороде – вполне возможен.
Возникает естественный вопрос: а нужно ли в такой ситуации вообще проводить чемпионат страны в привычные предновогодние сроки?
Безусловно да. По одной простой причине: во время пандемии спортсменам особенно важно практиковаться, выступать на соревнованиях. Желательно постоянно - и желательно на максимально сильных турнирах. Россия чуть ли не единственная страна мира, где в первой половине сезона-2020/21 у фигуристов такая возможность была - так пусть она будет у них и дальше, разве нет?
Уж это точно важнее всех отборов - кого угодно и куда угодно.
ФИГУРИСТЫ, КОТОРЫЕ НЕ ВЫСТУПЯТ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
Женщины: Алена Косторная, Евгения Медведева, Ксения Синицына, Алина Загитова
Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Андрей Лазукин, Алексей Ерохов
Пары: Ксения Ахантьева/Валерий Колесов
Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Ксения Конкина/Павел Дрозд
ВСЕ УЧАСТНИКИ И РАСПИСАНИЕ ЧР-2020
Женщины (17): Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Софья Самодурова, Станислава Константинова, Анастасия Гулякова, Анна Фролова, Елизавета Нугуманова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Ксения Цибинова, Валерия Шульская, Валерия Костина, Станислава Молчанова.
Мужчины (17): Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Евгений Семененко, Антон Шулепов, Артем Ковалев, Илья Яблоков, Марк Кондратюк, Егор Рухин, Артем Лежеев, Артем Зотов, Максим Варакин, Владислав Катичев, Егор Мурашов, Максим Петров
Пары (11): Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, Анастасия Балабанова/Алексей Святченко, Кариниа Акопова/Кирилл Рахманин.
Танцы (14): Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко, Светлана Лизунова/Александр Вахнов, Софья Карташова/Илья Карпов, Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Влада Павленина/Александр Алексанян, Елизавета Пасечник/Егор Колосовский, Влада Чашникова/Захар Черезов.
24 декабря, четверг
12.00-14.30 (мск). Мужчины. Короткая программа
14.50-16.55. Танцы. Короткая программа
18.00-19.45. Пары. Короткая программа
25 декабря, пятница
11.30-13.55. Танцы. Произвольная программа
14.15-17.00. Мужчины. Произвольная программа
17.20-19.45. Женщины. Короткая программа
26 декабря, суббота
14.30-16.40. Пары. Произвольная программа
17.00-19.45. Женщины. Произвольная программа