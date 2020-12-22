Медведева, Алиев – теперь снялась и Косторная. Коронавирус взялся за чемпионат России

Две недели назад, когда ФФККР опубликовала предварительные списки участников чемпионата России, там значились почти все ведущие фигуристы страны. Пожалуй, единственной принципиальной недостачей на тот момент была Евгения Медведева - она раньше других, еще в начале декабря объявила, что не успеет набрать форму из-за последствий травмы спины и заражения коронавирусом.

КОГДА РВЕШЬСЯ В БОЙ, А ДЫШАТЬ - НЕЧЕМ

Дальше наступила обнадеживающая тишина - вплоть до 17-го числа состав ЧР оставался неизменным. И даже когда в прошлый четверг от выступления в Челябинске отказались Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым, это еще не выглядело тенденцией. Гендиректор федерации Александр Коган храбрился в интервью ТАСС: мол, случай с нашим лучшим танцевальным дуэтом - единственный…

К сожалению, вскоре быть единственным этот случай перестал. За последние дни пандемия всерьез взялась за челябинский турнир, и потери стали выскакивать одна за другой. В том числе – среди звезд первой величины: вчера с чемпионата снялся Дмитрий Алиев, а сегодня об аналогичном решении объявила Алена Косторная. Таким образом, из победителей январского чемпионата Европы-2020 в Граце, где Россия взяла все четыре золота, до декабрьского ЧР-2020 в лучшем случае доедут только представители парного катания - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Причины всех последних отказов одни и те же: последствия коронавируса. Все вроде как переболели, но проклятая зараза не хочет быстро отпускать своих жертв. «Алена вышла после болезни на тренировку за неделю до чемпионата России. Очень тяжело ей катать программы – именно в плане дыхания. Алена прыгала и до конца рвалась в бой, но при тренировочных нагрузках тоже можно получить осложнения. Девчонка молодая, ей еще жить и жить, поэтому я, при рекомендациях врачей, взял ответственность на себя и снял ее с чемпионата», - заявил агентству РИА «Новости» тренер Косторной Евгений Плющенко.

Кто заменит Косторную в Челябинске еще не решено. Во всяком случае, сегодня в 17.00 списки тренировочных групп на сайте ФФККР оставались неизменными. Хотя запасные давно известны – это Арина Онищенко и Камила Султанмагомедова. Просто, успеет ли кто-то из них заполнить внезапную вакансию? Ведь до жеребьевки остались считанные часы, она назначена на шесть вечера среды по московскому времени. Скажем, у мужчин места снявшихся Романа Савосина и Алексея Ерохова на днях благополучно заняли резервисты Егор Мурашов и Максим Петров, зато вчерашняя «дырка от Алиева» до сих пор сохраняется, 17 фигуристов вместо положенных 18. И в остальных видах – та же текущая ситуация, везде по «минус одному».