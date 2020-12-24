Гроссмейстер Коляда. У него больше ста баллов – и лидерство на чемпионате России

Остальные претенденты на медали ограничились одним четверным. Зато сразу шесть человек (это не считая Мозалева с Игнатовым) сумели сделать его «на плюс», так что общий уровень был – выше некуда. Правда, нервное напряжение порой сказывалось на других, куда более простых элементах. Петр Гуменник непостижимым образом упал на выезде с четко скрученного и приземленного акселя, Артем Ковалев – посреди дорожки шагов, а Евгений Семененко умудрился кувыркнуться по ходу одного из вращений. Перед этим Семененко запорол еще и каскад «3+3», так что завтра ему придется выбираться аж с 11-го места.

Забегая вперед, скажу, что Игнатов так и остался единственным фигуристом, сумевшим приземлить в короткой программе максимальные два четверных. Повторить этот успех пытался Андрей Мозалев, однако его вновь подвел стартовый флип. Этот прыжок Мозалев пробует с осени, получается он у него редко, с третьего раза на четвертый, и сегодня не получился совсем – помимо падения его засчитали как тройной из-за сильного недокрута.

Турнир начался без раскачки: в первом же виде программы, выйдя на лед под вторым стартовым номером, отменный прокат выдал Макар Игнатов. Причем меня поразил не столько редчайший ритбергер, который на сей раз был сделан пусть чисто, но без блеска, а другой четверной прыжок – тулуп в начале каскада. Его Игнатов скрутил на такой высоте и с таким огромным запасом, что казалось, туда вполне можно вставить еще один, пятый оборот. Вот сами посмотрите на видео из трансляции Первого канала.

Александр Самарин, из-за травмы спины не выступавший больше двух месяцев, не провалился, но и не блеснул. С четверного лутца вице-чемпион Европы-2019 упал, что называется, без вариантов, а кроме того схлопотал «четвертинку» недокрута на акселе. Позиция для контратаки в произвольной у него в принципе неплохая, но вот готов ли к ней он сам? Рад был бы ошибиться, но сегодняшнее катание Самарина как-то не соответствовало реальным претензиям на призовое место.

Трудно будет удержаться в топ-3 и другому ученику Светланы Соколовской – 17-летнему Марку Кондратюку. Сегодня он не допустил ни одной заметной помарки, однако этот фигурист известен своей нестабильностью – как-то он справится завтра. Кстати, вместе с Кондратюком и Самариным в это «список сомнений» вполне можно записать Игнатова, которому редко хватает сил на вторую половину произвольной программы.

Получается, что у мужчин по-прежнему ничего не ясно? Ну да. Кроме одного - лидерства Михаила Коляды. И это тот самый случай, когда надо сначала смотреть, а уж потом – слова.

Ну и кого, скажите на милость, волнует, что у него был только один четверной тулуп? Думаю, такой Коляда и с тройными вполне поборолся бы – если не за сотню, которая тоже становится для него привычным делом, то уж за первое промежуточное место. Сегодня на челябинском катке все остальные боролись: с элементами, с самими собой, еще с чем-то – неважно с чем. Коляда же - просто катался. Красиво, элегантно, даже играючи. А какая за этим стоит работа и сколько взлетов-падений ему ради этого пришлось пережить – не наше с вами зрительское дело. Раз этого не видно, значит, считайте, что его и не было.

Именно этим большое фигурное катание отличается от обычного.

…В коротком танце состоялось долгожданное возвращение Александры Степановой и Ивана Букина, для которых этот ЧР стал первым турниром нового сезона. Старую программу под «Мулен Руж» они исполнили нормально, и балл штрафа за слишком долгую поддержку ни на что повлиять не мог. В отсутствие Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, снявшихся с чемпионата из-за последствий коронавируса, Степанова с Букиниым - бесспорные фавориты Челябинска. Что они сегодня благополучно и подтвердили.

Чемпионат России. Челябинск

Мужчины. Короткая программа

1. Михаил Коляда – 102,48

2. Макар Игнатов – 98,30

3. Марк Кондратюк – 90,88

4. Андрей Мозалев – 89,47

5. Александр Самарин – 87,96

6. Артем Ковалев – 87,45

...8. Петр Гуменник – 84,93

…11. Евгений Семененко – 79,86

Танцы. Короткая программа

1. Александра Степанова/Иван Букин – 87,28

2. Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро – 84,02

3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин – 80,19

4. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин – 78,01

5. Софья Шевченко/Игорь Еременко – 77,83

…7. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 62,17

Расписание до конца чемпионата

24 декабря, четверг

18.00-19.45 (мск). Пары. Короткая программа

25 декабря, пятница

11.30-13.55. Танцы. Произвольная программа

14.15-17.00. Мужчины. Произвольная программа

17.20-19.45. Женщины. Короткая программа

26 декабря, суббота

14.35-16.40. Пары. Произвольная программа

17.00-19.45. Женщины. Произвольная программа