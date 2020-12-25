Валиева, Трусова, Щербакова, Туктамышева… Короче, Олимпиада. В Челябинске

Нынешний сезон – первый, когда Валиева может соревноваться со «взрослыми» на внутренней арене (на международной это право она получит только с осени, преодолев 15-летний возрастной ценз ISU), однако рекорды мира и страны в этом сезоне принадлежат именно ей. Они почти соответствуют мировым и установлены в начале декабря на московском этапе Кубка России, где Валиева, еще с прошлого года владеющая четверным, впервые приземлила и тройной аксель.

Кандидатка №1 в чемпионки, что в Челябинске, что в Пекине. С небольшим преимуществом - но зато по множеству причин.

Конечно, гипотетическая вероятность, что чемпионкой Игр-2022 в Пекине станет не наша, а какая-то зарубежная фигуристка, все-таки существует. Например, японка Рика Кихира. Или Алиса Лю из США, или кореянка Ю Юн, или… Впрочем, стоп. Во-первых, других сколь-нибудь внятных «или» на Земле нет, а во-вторых, шансы этих трех я преувеличивать тоже не стал бы. Сунься любая из них в Челябинск – точно получила бы по мозгам. А так получат все скопом - в Китае, через год с лишним.

На самом деле никакой это не чемпионат страны. Это первый раунд схватки за олимпийское золото.

Ее цель - покорить рубеж, недоступный прежде фигуристкам прекрасного пола: четыре чистых суперпрыжка на одном турнире. Вместе с чудо-вращениями Валиевой и неповторимой хореографией (если вы не видели ее новую короткую программу под фортепианную пьесу «Шторм» экс-чемпиона мира в парном катании Эрика Рэдфорда, значит, вы не видели ничего) это создает убийственную комбинацию, устоять перед которой судьи просто не имеют права.

Впрочем, это лирика, а факты состоят в том, что Валиева, в отличие от своих челябинских конкуренток, не болела коронавирусом. Она выступала позже всех, а, стало быть, точно должна находиться в хорошей форме. Единственное, что угрожает ее превосходству – это не вполне окрепшая психология, которую подтверждает провал на другом, октябрьском этапе КР. Тогда Камила с большим запасом лидировала после короткой программы, но из-за двух падений в произвольной вместо «+10» получила от Александры Трусовой итоговые «-7». А свои рекорды с трикселем Валиева ставила уже потом, без достойных конкуренток. Так что сомнения в ее умении держать удар до сих пор живы.

ТРУСОВА – НЕ ПАДАЙ

У нее все как всегда: перепрыгает она остальных или не перепрыгает? Обычно Саша заявляет четыре четверных, хотя ради такого случая может и изменить стандартам – причем в любую сторону. Как добавить надежности (особенно после жуткого московского Гран-при, где Трусова вытерла собой весь каток и не набрала даже двухсот баллов), так и, наоборот, пойти ва-банк. Последнее она, кстати, любит, только в данном случае непонятно - зачем? И вообще, лично мне очень хотелось бы хоть разок увидеть от нее чистый прокат. Вот просто чистый – неважно сколько четверных! А не это вечное «заявлю побольше – тогда больше и сделаю, а сколько раз при этом упаду - неважно».

Хорошо хоть Саша, судя по последним челябинским тренировкам, отказалась пока от попыток одолеть тройной аксель. Одним заваленным прыжком меньше.

ЩЕРБАКОВА - ВПЕРЕД

На чемпионатах России двух предыдущих лет она обыгрывала и Трусову, и триумфаторшу всех международных турниров прошлого сезона Алену Косторную, на днях снявшуюся с Челябинска из-за последствий коронавируса. Щербакова, кстати, тоже недавно болела (по официальной версии – пневмонией), но отказываться от любимого ЧР не захотела категорически. Даже несмотря на отсутствие турнирной практики с конца октября.

Щербакова - бесспорная чемпионка мира по музыкальности и артистизму, каждая ее программа – это спектакль. Кроме того, она – единственная из трио «ТЩК», кто минувшим летом не изменил тренеру Этери Тутберидзе. Трусова-то с Косторной, как известно, ушли к Евгению Плющенко.

Остается понять главное: сколько четверных Щербакова будет прыгать в Челябинске? Весной их у нее было три, осенью – только один…Думаю, пойдет на два. На последних тренировках на льду арены «Трактор» Аня с достаточно высоким процентом приземляла флип, в том числе – в каскадах.

ТУКТАМЫШЕВА – ДАВАЙ!

Она заразилась «короной» одновременно с Косторной и вместе с ней же снялась с последнего этапа КР. Дело было совсем недавно, в начале декабря, однако с Челябинска Лиза, в отличие от Алены, сниматься не собиралась. Понятно почему: Туктамышева хочет вернуться в сборную, где ее не было аж с сезона-2014/15 – с того самого, когда она выиграла все, включая ЧМ и ЧЕ. И сейчас ей (барабанное «та-та-та-там») 24 года. Туктамышева – живой символ «борьбы со школьницами» в женском одиночном катании.

Впрочем, сама она этим символом себя явно не чувствует. И, несмотря на «преклонный» возраст, брать старается ровно тем же, что и «трусовцы», то есть, прыжками. Без Косторной Лизе не нужно будет делать в Челябинске четверной тулуп - хватит и трех давно отработанных трикселей.

Знаете, если она их там сделает - я первый встану по стойке «смирно» и буду хлопать в ладоши - до тех пор, пока напрочь их не отобью.

Шансы на медали в процентах

Медаль Золото Камила Валиева* 80 35 Анна Щербакова 80 30 Александра Трусова 75 30 Елизавета Туктамышева 50 5 Дарья Усачева* 15 0

* Не могут претендовать на место во «взрослой» сборной на международных турнирах этого сезона, так как не преодолели 15-летний возрастной ценз ISU до 1 июля 2020 года.

Рекорды сезона по сумме баллов за две программы участниц ЧР-2020

1 Камила Валиева* 244,86 2 Александра Трусова 242,63 3 Анна Щербакова 240,40 4 Дарья Усачева* 228,20 5 Елизавета Туктамышева 223,39 6 Майя Хромых* 211,72 7 Анна Фролова* 206,01 8 Ксения Цибинова 200,45 9 Софья Самодурова 200,11 10 Анастасия Гулякова 199,03 11 Станислава Константинова 196,83 12 Анастасия Тараканова 195,27 13 Елизавета Нугуманова 191,52 14 Станислава Молчанова 185,41 15 Алина Онищенко 184,64 16 Мария Талалайкина 180,87 17 Валерия Костина 172,00

Без учета бонусных баллов, которые применяются на Кубке России и некоторых других внутренних турнирах, но не предусмотрены регламентом ЧР и международных соревнований ISU.