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Валиева упала, Туктамышева - не прыгнула, Трусова - не стала. Лидирует Щербакова
25 декабря 20:42
автор: Лев Тигай

Валиева упала, Туктамышева - не прыгнула, Трусова - не стала. Лидирует Щербакова

На чемпионате России в Челябинске первое место после короткой программы в женском одиночном катании занимает Анна Щербакова.

По жребию очень ранний второй стартовый номер выпал дебютантке «взрослого» ЧР и одновременно его фаворитке. От того, справится ли с тройным акселем Камила Валиева, сильно зависел весь дальнейший расклад сил в турнире фигуристок. 14-летняя воспитанница Этери Тутберидзе предъявила публике эту новинку совсем недавно – в начале декабря, на заключительном этапе Кубка России, который сразу вывел ее в лидеры сезона. Однако сегодня триксель Валиевой не покорился: прыжок был явно недокручен (что судьи четко зафиксировали) и завершился падением.

Еще больше смутило то, каким дрожащим голосом Валиева рассказывала об этой неудаче в интервью Первому каналу. Сомнения в ее бойцовских качествах и психологической устойчивости воскресли с новой силой.

У Анны Щербаковой – другая проблема: не самая лучшая форма после пневмонии. Закончив прокат и выйдя со льда, двукратная чемпионка страны долго не могла отдышаться на груди у Тутберидзе. Валиеву она все-таки обошла, но всего на 32 сотые - примерно два с половиной балла было потеряно из-за ошибки на втором из трех вращений.

Александра Трусова, несколько раз с переменным успехом атаковавшая триксель этой осенью, в Челябинске решила с ним не связываться, что было вполне логично. Короткую программу Саша внешне откатала чище всех, однако судьи уже не впервые записали ей неясное ребро на флипе – вместо «плюс четырех» получилось «плюс один». Когда Евгений Плющенко, к которому Трусова перешла от Тутберидзе в мае нынешнего года, увидел, что его подопечная проигрывает четыре с лишним балла Щербаковой и Валиевой, он лишь недовольно закачал головой.

К Елизавете Туктамышевой арбитры тоже придрались – сняли с нее один балл за опоздание с началом программы. Ученица Алексея Мишина, недавно переболевшая коронавирусом, перед прокатом вела себя очень сдержанно, словно боялась расплескать энергию.

Тройной аксель Туктамышевой удался лучше, чем Валиевой, но тоже не вполне – выезд был испорчен степ-аутом, что повлекло за собой сбавки на «минус два-три». Кроме того, Лиза перестраховалась с каскадом «3+3», заменив «флип-тулуп» на более дешевое сочетание «тулуп-тулуп».

Туктамышева пока идет пятой, сразу за Трусовой. А перед ними расположилась Дарья Усачева, которая сегодня оступилась на дорожке шагов, но почему-то не потеряла на этом почти ничего. В результате фигуристки Тутберидзе оккупировали всю тройку промежуточных лидеров.

Впрочем, это все мелочи, ерунда. В субботней произвольной программе наступит время четверных прыжков, которыми Усачева не владеет – в отличие от Трусовой, Щербаковой и Валиевой. Тогда-то все и решится.

Чемпионат России. Челябинск

Женщины. Короткая программа

1. Анна Щербакова – 80,31

2. Камила Валиева - 79,99

3. Дарья Усачева – 76,72

4. Александра Трусова – 75,76

5. Елизавета Туктамышева – 73,56

6. Елизавета Нугуманова – 73,26

7. Майя Хромых – 72,93

…10. Софья Самодурова – 67,70

…13. Станислава Константинова – 61,55

Расписание до конца чемпионата

26 декабря, суббота

14.35-16.40 (мск). Пары. Произвольная программа

17.00-19.45. Женщины. Произвольная программа

источник: «Советский спорт»
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