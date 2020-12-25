Валиева упала, Туктамышева - не прыгнула, Трусова - не стала. Лидирует Щербакова

По жребию очень ранний второй стартовый номер выпал дебютантке «взрослого» ЧР и одновременно его фаворитке. От того, справится ли с тройным акселем Камила Валиева, сильно зависел весь дальнейший расклад сил в турнире фигуристок. 14-летняя воспитанница Этери Тутберидзе предъявила публике эту новинку совсем недавно – в начале декабря, на заключительном этапе Кубка России, который сразу вывел ее в лидеры сезона. Однако сегодня триксель Валиевой не покорился: прыжок был явно недокручен (что судьи четко зафиксировали) и завершился падением.

Еще больше смутило то, каким дрожащим голосом Валиева рассказывала об этой неудаче в интервью Первому каналу. Сомнения в ее бойцовских качествах и психологической устойчивости воскресли с новой силой.

У Анны Щербаковой – другая проблема: не самая лучшая форма после пневмонии. Закончив прокат и выйдя со льда, двукратная чемпионка страны долго не могла отдышаться на груди у Тутберидзе. Валиеву она все-таки обошла, но всего на 32 сотые - примерно два с половиной балла было потеряно из-за ошибки на втором из трех вращений.