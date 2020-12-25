Валиева упала, Туктамышева - не прыгнула, Трусова - не стала. Лидирует Щербакова

По жребию очень ранний второй стартовый номер выпал дебютантке «взрослого» ЧР и одновременно его фаворитке. От того, справится ли с тройным акселем Камила Валиева, сильно зависел весь дальнейший расклад сил в турнире фигуристок. 14-летняя воспитанница Этери Тутберидзе предъявила публике эту новинку совсем недавно – в начале декабря, на заключительном этапе Кубка России, который сразу вывел ее в лидеры сезона. Однако сегодня триксель Валиевой не покорился: прыжок был явно недокручен (что судьи четко зафиксировали) и завершился падением.
Еще больше смутило то, каким дрожащим голосом Валиева рассказывала об этой неудаче в интервью Первому каналу. Сомнения в ее бойцовских качествах и психологической устойчивости воскресли с новой силой.
У Анны Щербаковой – другая проблема: не самая лучшая форма после пневмонии. Закончив прокат и выйдя со льда, двукратная чемпионка страны долго не могла отдышаться на груди у Тутберидзе. Валиеву она все-таки обошла, но всего на 32 сотые - примерно два с половиной балла было потеряно из-за ошибки на втором из трех вращений.
Александра Трусова, несколько раз с переменным успехом атаковавшая триксель этой осенью, в Челябинске решила с ним не связываться, что было вполне логично. Короткую программу Саша внешне откатала чище всех, однако судьи уже не впервые записали ей неясное ребро на флипе – вместо «плюс четырех» получилось «плюс один». Когда Евгений Плющенко, к которому Трусова перешла от Тутберидзе в мае нынешнего года, увидел, что его подопечная проигрывает четыре с лишним балла Щербаковой и Валиевой, он лишь недовольно закачал головой.
К Елизавете Туктамышевой арбитры тоже придрались – сняли с нее один балл за опоздание с началом программы. Ученица Алексея Мишина, недавно переболевшая коронавирусом, перед прокатом вела себя очень сдержанно, словно боялась расплескать энергию.
Тройной аксель Туктамышевой удался лучше, чем Валиевой, но тоже не вполне – выезд был испорчен степ-аутом, что повлекло за собой сбавки на «минус два-три». Кроме того, Лиза перестраховалась с каскадом «3+3», заменив «флип-тулуп» на более дешевое сочетание «тулуп-тулуп».
Туктамышева пока идет пятой, сразу за Трусовой. А перед ними расположилась Дарья Усачева, которая сегодня оступилась на дорожке шагов, но почему-то не потеряла на этом почти ничего. В результате фигуристки Тутберидзе оккупировали всю тройку промежуточных лидеров.
Впрочем, это все мелочи, ерунда. В субботней произвольной программе наступит время четверных прыжков, которыми Усачева не владеет – в отличие от Трусовой, Щербаковой и Валиевой. Тогда-то все и решится.
Чемпионат России. Челябинск
Женщины. Короткая программа
1. Анна Щербакова – 80,31
2. Камила Валиева - 79,99
3. Дарья Усачева – 76,72
4. Александра Трусова – 75,76
5. Елизавета Туктамышева – 73,56
6. Елизавета Нугуманова – 73,26
7. Майя Хромых – 72,93
…10. Софья Самодурова – 67,70
…13. Станислава Константинова – 61,55
Расписание до конца чемпионата
26 декабря, суббота
14.35-16.40 (мск). Пары. Произвольная программа
17.00-19.45. Женщины. Произвольная программа