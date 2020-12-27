Сергей Шахрай: Выступление Щербаковой было под вопросом, но Аня показал внеземное катание (видео)

Чемпион мира Сергей Шахрай – о выступлении женщин на чемпионате России по фигурному катанию.

«Все призеры катались блестяще»

Начну с того, что все призеры так катались, что у меня в голове не укладывается, как так можно выступать. Я еще часа два не мог отойти от впечатления от выступлений девушек. Я просто в шоке! Все три призера откатались чисто, прыгнули по два четверных, не сделали ни единой ошибки

Сложнейшие элементы исполнили от начала до конца, без единой помарки, при прекрасной хореографии. Я такого не припомню.

Аня Щербакова не восстановилась до конца после болезни, ее хотели снимать с соревнований. Но она сказала – буду кататься! И так откаталась – нет слов. И стала трехкратной чемпионкой России. С чем мы ее поздравляем. Откаталась красиво, уверенно и привезла конкуренткам 10 баллов!

Теперь перейдем к конкретике. Первой выступала Александра Трусова: прыгнула четверной лутц в каскаде с тройным, и еще – чистый четверной лутц. Плюс все остальное исполнила чисто. Получила 170 баллов за произвольную.