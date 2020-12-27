Сергей Шахрай: Выступление Щербаковой было под вопросом, но Аня показал внеземное катание (видео)

Чемпион мира Сергей Шахрай – о выступлении женщин на чемпионате России по фигурному катанию.
«Все призеры катались блестяще»
Начну с того, что все призеры так катались, что у меня в голове не укладывается, как так можно выступать. Я еще часа два не мог отойти от впечатления от выступлений девушек. Я просто в шоке! Все три призера откатались чисто, прыгнули по два четверных, не сделали ни единой ошибки
Сложнейшие элементы исполнили от начала до конца, без единой помарки, при прекрасной хореографии. Я такого не припомню.
Аня Щербакова не восстановилась до конца после болезни, ее хотели снимать с соревнований. Но она сказала – буду кататься! И так откаталась – нет слов. И стала трехкратной чемпионкой России. С чем мы ее поздравляем. Откаталась красиво, уверенно и привезла конкуренткам 10 баллов!
Теперь перейдем к конкретике. Первой выступала Александра Трусова: прыгнула четверной лутц в каскаде с тройным, и еще – чистый четверной лутц. Плюс все остальное исполнила чисто. Получила 170 баллов за произвольную.
После этого вышла Камила Валиева – прыгнула два четверных тулупа. И все остальные элементы выполнила на отлично. Но Камила еще обладает харизмой – артистизмом. И ей поставили за произвольную программу 174 балла.
После такого выступления конкуренток, я переживал, как же теперь будет кататься Щербакова, как она справится?
Но Аня прыгнула четверной лутц и четверной флип, который более сложный прыжок. И также остальное исполнила без ошибок. При этом Аня каталась так вдохновенно, что ей поставили 183 балла! Это было внеземное катание!
Этери Тутберидзе, тренер Ани, после выступления плакала. Она призналась, что участие Ани в произвольной программе было под большим вопросом.
«Преклоняюсь перед Тутберидзе и ее командой»
Дарья Усачева, которая шла на третьем месте после короткой программы, тоже откаталась чисто, но у нее нет сложных элементов. Поэтому после выступления других девушек-лидеров, она заняла итоговое четверное место.
А на пятом, еще одна ученица Тутберидзе – Майя Хромых. Из пяти первых мест, четыре заняли воспитанницы Этери Тутберидзе.
Хотел бы сказать, что команда Тутберидзе проделала колоссальную работу – я перед ней преклоняюсь. Это лидеры мирового фигурного катания, и они обогнали всех на много-много корпусов.
Я бы это сравнил с прыжком Боба Бимона на Олимпиаде в Мехико в 1968 году, когда он в прыжках в длину улетел на 8,90. Это был прыжок из другой галактики, то же самое делает сегодня в фигурном катании Этери Тутберидзе.
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