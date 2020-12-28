Кихира не дремлет. На чемпионате Японии она чисто прыгнула четверной

«+30» В ПОЛЬЗУ ЩЕРБАКОВОЙ
Сильнейшая фигуристка Японии, для которой турнир в Нагано стал первым в сезоне, уже пробовала исполнить четверной в декабре 2019-го - когда защищала в Турине титул победительницы финала Гран-при. Тогда попытка завершилась падением, и Кихира осталась вне пьедестала, целиком доставшего россиянкам. Но за прошедший с тех пор год Рика добилась заметного прогресса: в воскресенье сальхов у нее получился прекрасно, в среднем на «+3». Видимо, сказывается работа со Стефаном Ламбьелем, у которого 18-летняя Кихира тренируется в Швейцарии последние несколько месяцев. Ламбьель приехал в Нагано вместе с ученицей и лично выводил ее на лед, а слухи о переходе японки к Евгению Плющенко так слухами и остались.
Таким образом, Кихира, считающаяся одной из самых опасных конкуренток России в женском катании на Олимпиаде-2022, стала пятой фигуристкой в истории, сумевшей на одном турнире приземлить и четверной, и аксель в три с половиной оборота. До нее это удавалось нашим Софье Акатьевой, Камиле Валиевой и Софье Самоделкиной, а также Алисе Лю из США. Причем и квад, и триксель в одной программе «взрослого» турнира до Кихиры успешно прыгала только Лю – тоже на национальном чемпионате.
Тройной аксель Кихира в Нагано выполнила два раза вместо привычных трех - по одному в короткой и произвольной. Это значит, что общее количество суперпрыжков у нее осталось неизменным. На вчерашнем трикселе ей поставили недокрут, причем не минимальную 1/4 оборота, а больше, то есть, «галочку». По-моему, там и четверть была под большим вопросом, но японцы судят соотечественников более сурово, чем наши. Днем раньше за помарку на выезде с каскада «флип-тулуп» «свои» арбитры влепили Кихире «минус 1-2», хотя та не сделала даже степ-аута.
По челябинским меркам оба проката японки в минувший уик-энд вполне можно считать чистыми. Однако ее сумма получилась на целых 30 баллов ниже, чем у триумфаторши ЧР Анны Щербаковой. С такими оценками Кихира в Челябинске вообще не попала бы в призеры! Как видите, домашнее судейство бывает разным.
Впрочем, дело здесь не только в особенностях национального судейства и завышенных компонентах на ЧР. Ведь Кихира в произвольной в Нагано ни разу не прыгнула самый дорогой из тройных прыжков – лутц. С ней такое уже бывало, мешают болезненные последствия старой травмы. В результате базовая сложность программы у нее оказалась заметно ниже, чем у Александры Трусовой и Камилы Валиевой, а Щербаковой по этому ключевому показателю японка вообще проиграла с разницей «-13».
Хотя форму она явно набрала хорошую. Когда Кихира восстановит лутц, с ней непременно придется считаться. Обе программы у японки новые. Чего-либо выдающегося я в них не обнаружил, но это, как вы понимаете, дело вкуса. Например, в короткой Кихира теперь делает гимнастическое «колесо». Причем, переворачиваясь вверх ногами, она упирается в лед одной рукой, а не двумя, как в новой постановке у Евгении Медведевой. В общем, сами смотрите и сами оценивайте.
«+23» В ПОЛЬЗУ ХАНЮ
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю тоже открывал сезон на чемпионате страны. Ему, в отличие от Кихиры, пришлось обходиться без тренера Брайана Орсера, наглухо застрявшего в Канаде. Что не помешало Ханю чисто исполнить обе программы и уверенно победить. Правда, судьи и у него нашли к чему придраться – не засчитали одно из вращений в короткой программе. Но Ханю все равно нахлобучил всем соперникам 35 баллов и на 23 превзошел в заочной борьбе нашего чемпиона Михаила Коляду.
Любопытно, что прыжковый арсенал Ханю тоже был неполным: за весь чемпионат он не сделал ни одного зубцового прыжка – лутца или флипа. Тем не менее, у него набралось шесть четверных один чище другого – то есть, вдвое больше, чем у Коляды в Челябинске. Слишком очевидная разница.
Серебряный призер Нагано-2020 Сема Уно, как и Ханю, сделал шесть прыжков в четыре оборота – в том числе, два «на минус», однако без падений. А вчерашний юниор Юма Кагияма, на равных боровшийся с Уно за второе место, исполнил пять четверных. Оценки за технику у этих двоих – на одном уровне с Колядой и ощутимо выше, чем у прочих российских фигуристов. Но вот за спинами трех лидеров в Японии никого толком нет. Там дальше очень большой разрыв, в который легко вписались бы… Щербакова с Трусовой и Валиевой.
Новые программы Ханю – интересные и разные. Короткую он катает в черной «косухе» под заводную рок-песню Робби Уильямса, а в произвольной использует сугубо японские мотивы - саундтрек к историческо-самурайскому фильму 30-летней давности «Небо и земля».
Остается добавить, что японцы уже объявили полный состав сборной на чемпионат мира. Напомню, что ЧМ-2021, если его, даст бог, не отменят, должен пройти в Стокгольме в конце марта – то есть, через три месяца. Однако результаты Нагано получились настолько ожидаемыми и понятными, что тамошней федерации действительно не было смысла тянуть. Все и так ясно: Кихира-Сакамото-Мияхара плюс Ханю-Уно-Кагияма.
Чемпионат Японии. Нагано. Сумма двух программ
Женщины
- 1. Рика Кихира - 234,24
- 2. Каори Сакамото – 222,17
- 3. Сатоко Мияхара – 209,75
- 4. Рино Мацуике – 204,74
- 5. Маи Михара – 203,65
- 6. Мана Кавабе – 201,58
- 7. Вакаба Хигучи – 195,04
Мужчины
- 1. Юдзуру Ханю – 319,36
- 2. Сема Уно – 284,81
- 3. Юма Кагияма – 278,79
- 4. Кейдзи Танака – 238,83
- 5. Сун Сато – 236,52
Танцы
- 1. Мисато Комацубара/Тим Колето – 175,23
- 2. Кана Мурамото/Тайсуке Такахаси – 151,86
- 3. Рикако Фукасе/Эйчу Чо – 145,18
Соревнования в парном катании не проводились.
Состав сборной Японии на чемпионат мира-2021
- Женщины: Рика Кихира, Каори Сакамото, Сатоко Мияхара
- Мужчины: Юдзуру Ханю, Сема Уно, Юма Кагияма
- Пары: Рику Миура/Рюичи Кихара
- Танцы: Мисато Комацубара/Тим Колето