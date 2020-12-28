Кихира не дремлет. На чемпионате Японии она чисто прыгнула четверной

«+30» В ПОЛЬЗУ ЩЕРБАКОВОЙ

Сильнейшая фигуристка Японии, для которой турнир в Нагано стал первым в сезоне, уже пробовала исполнить четверной в декабре 2019-го - когда защищала в Турине титул победительницы финала Гран-при. Тогда попытка завершилась падением, и Кихира осталась вне пьедестала, целиком доставшего россиянкам. Но за прошедший с тех пор год Рика добилась заметного прогресса: в воскресенье сальхов у нее получился прекрасно, в среднем на «+3». Видимо, сказывается работа со Стефаном Ламбьелем, у которого 18-летняя Кихира тренируется в Швейцарии последние несколько месяцев. Ламбьель приехал в Нагано вместе с ученицей и лично выводил ее на лед, а слухи о переходе японки к Евгению Плющенко так слухами и остались.

Таким образом, Кихира, считающаяся одной из самых опасных конкуренток России в женском катании на Олимпиаде-2022, стала пятой фигуристкой в истории, сумевшей на одном турнире приземлить и четверной, и аксель в три с половиной оборота. До нее это удавалось нашим Софье Акатьевой, Камиле Валиевой и Софье Самоделкиной, а также Алисе Лю из США. Причем и квад, и триксель в одной программе «взрослого» турнира до Кихиры успешно прыгала только Лю – тоже на национальном чемпионате.

Тройной аксель Кихира в Нагано выполнила два раза вместо привычных трех - по одному в короткой и произвольной. Это значит, что общее количество суперпрыжков у нее осталось неизменным. На вчерашнем трикселе ей поставили недокрут, причем не минимальную 1/4 оборота, а больше, то есть, «галочку». По-моему, там и четверть была под большим вопросом, но японцы судят соотечественников более сурово, чем наши. Днем раньше за помарку на выезде с каскада «флип-тулуп» «свои» арбитры влепили Кихире «минус 1-2», хотя та не сделала даже степ-аута.

По челябинским меркам оба проката японки в минувший уик-энд вполне можно считать чистыми. Однако ее сумма получилась на целых 30 баллов ниже, чем у триумфаторши ЧР Анны Щербаковой. С такими оценками Кихира в Челябинске вообще не попала бы в призеры! Как видите, домашнее судейство бывает разным.

Впрочем, дело здесь не только в особенностях национального судейства и завышенных компонентах на ЧР. Ведь Кихира в произвольной в Нагано ни разу не прыгнула самый дорогой из тройных прыжков – лутц. С ней такое уже бывало, мешают болезненные последствия старой травмы. В результате базовая сложность программы у нее оказалась заметно ниже, чем у Александры Трусовой и Камилы Валиевой, а Щербаковой по этому ключевому показателю японка вообще проиграла с разницей «-13».