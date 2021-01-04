ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Испания - Примера 23:00 Валенсия 0 Кадис 0 1.92 3.5 4.4
Англия - Премьер-лига 23:00 Саутгемптон 0 Ливерпуль 0 6.1 5 1.49
Полеты, декорации-трасформеры и фаер-шоу. Татьяна Навка вновь показывает Москве свои спектакли
04 января 20:00

Полеты, декорации-трасформеры и фаер-шоу. Татьяна Навка вновь показывает Москве свои спектакли

В новогодние праздники в «Мегаспорте» проходят два ледовых шоу Татьяны Навки – «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица: легенда двух королевств».

Как известно, в планах олимпийской чемпионки на этот год была премьера новой постановки – «Лебединое озеро», но из-за пандемии ее пришлось перенести на следующий год.

«Не скрою, откладывать до лучших времен такой безумно красивый мюзикл нам с командой было очень грустно, – призналась Навка в интервью «Р-Спорт». – Тем не менее я считаю, что мы нашли идеальный компромисс на эти праздники. «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица» по масштабу и яркости не уступают новому шоу».

Тем более, как и в предыдущие годы в них задействованы звездные фигуристы: олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и, конечно, сама Татьяна Навка. В этом году к команде присоединился олимпийской чемпион Илья Кулик. Он исполняет роль коварного Фарлафа в «Руслане и Людмиле».

«Я принял участие в тысяче шоу по всему миру: и в Америке выступал в самых больших постановках, и в Японии, и в Европе, – делится своим опытом Кулик, – но, конечно, такого размаха, как здесь, нигде нет: и свет, и спецэффекты».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Navka Show (@navka_show)

Чего стоят только одни номера с полетами: «Их можно увидеть только у нас. Нигде в мире на ледовых шоу, именно таких полетов – с продвижением – больше нет», – рассказывает Навка, которая сама исполняет этот сложный трюк.

Номера с полетами – далеко не все, что может поразить воображение. Зрителям также представят декорации-трансформеры, проекционные экраны, световое и фаер-шоу.

А ведущие вокальные партии в шоу исполняют лучшие голоса российской эстрады: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ани Лорак, Александр Панайотов, Анастасия Стоцкая, Екатерина Варнава, Гарик Харламов и многие другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Navka Show (@navka_show)

«Прекрасное шоу! Особенно для детей, – поделилась впечатлениями от увиденного гимнастка Александра Солдатова. – Им понравятся не только пируэты на льду. Дети также смогут насладиться великолепной сказкой Александра Сергеевича Пушкина».

Спектакли «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица» продлятся в Москве до 7 января.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЦСКА с трудом выиграл у "Йокерита"При крушении вертолета в Канаде погибли четыре человекаАндрей Василевский - лучший вратарь НХЛ по версии журналистов«Голый клининг» набирает популярностьВячеслав Фетисов: Ларионов ввязался в опасную историюС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый остров
«Разговоры о необъективности канадских арбитров – полный бред». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» оценивает шансы сборных России и Канады в предстоящем (в 2 часа ночи с 4 на 5 января) полуфинальном поединке молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
«Немцы должны были нам штук пять забивать». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» подвел итоги четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира, в котором сборная России с трудом взяла верх над командой Германии (2:1).
Россия точно претендент на золото? Выводы по матчу с немцами, которым Канада набросала 16 шайб
Российская молодежка вышла в полуфинал МЧМ, победив немцев – 2:1, но не показав уверенной игры.
Почеттино не будет в «Зените», Семака – в «ПСЖ», а Месси – в «Спартаке»
«ПСЖ» объявил о назначении Маурисио Почеттино главным тренером вместо уволенного Томаса Тухеля. Сергей Семак может вздохнуть спокойно.
Гжегож-путешественник. Отпуск хавбека «Локо» Крыховяка – всегда интересная история
30-летний полузащитник польской сборной и "Локомотива" любит в свободное от работы время забираться в отдаленные уголки планеты.
Когда Россия сыграет с Канадой. Расклад на плей-офф МЧМ
2 января в 22:00 сборную России ждет четвертьфинал молодежного чемпионата мира против Германии. Далее возможны различные варианты турнирной сетки.
Честный прогноз на 2021 год: «Спартак» с бронзой, Бельгия – чемпион Европы, Черчесов – без Катара
В уходящем году пандемия лишила болельщиков массы интересных событий, зато каким насыщенным обещает получиться 2021-й! За прогнозом на исход главных стартов "Плеймейкер" обратился к тем, кто знает в этом толк.
Профессор Ларионов исправил большинство и нашел лидеров. Разбор победы России над Швецией
Молодежная сборная России победила на МЧМ-2021 шведов (4:3 ОТ) благодаря классно проделанной работе над ошибками и теперь выйдет в четвертьфинал с первого или второго места в группе.
Суперсерии шведов – конец. Как Россия вырвала великую победу за 6 секунд до конца овертайма (видео)
Команда Игоря Ларионова завершила групповой турнир МЧМ-2021 победой над Швецией (4:3 ОТ) и может выйти в плей-офф с первого места.
Забил, но проиграл. Каким получился дебют Ковальчука за «Авангард» (видео)
Илья Ковальчук сравнял счет в конце второго периода, но не помог своей новой команде избежать поражения по буллитам (3:4) от «Куньлуня».

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко поздравляет спортивный мир с Новым годом!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика