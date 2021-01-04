Полеты, декорации-трасформеры и фаер-шоу. Татьяна Навка вновь показывает Москве свои спектакли

Как известно, в планах олимпийской чемпионки на этот год была премьера новой постановки – «Лебединое озеро», но из-за пандемии ее пришлось перенести на следующий год.

«Не скрою, откладывать до лучших времен такой безумно красивый мюзикл нам с командой было очень грустно, – призналась Навка в интервью «Р-Спорт». – Тем не менее я считаю, что мы нашли идеальный компромисс на эти праздники. «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица» по масштабу и яркости не уступают новому шоу».

Тем более, как и в предыдущие годы в них задействованы звездные фигуристы: олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и, конечно, сама Татьяна Навка. В этом году к команде присоединился олимпийской чемпион Илья Кулик. Он исполняет роль коварного Фарлафа в «Руслане и Людмиле».

«Я принял участие в тысяче шоу по всему миру: и в Америке выступал в самых больших постановках, и в Японии, и в Европе, – делится своим опытом Кулик, – но, конечно, такого размаха, как здесь, нигде нет: и свет, и спецэффекты».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Navka Show (@navka_show)

Чего стоят только одни номера с полетами: «Их можно увидеть только у нас. Нигде в мире на ледовых шоу, именно таких полетов – с продвижением – больше нет», – рассказывает Навка, которая сама исполняет этот сложный трюк.

Номера с полетами – далеко не все, что может поразить воображение. Зрителям также представят декорации-трансформеры, проекционные экраны, световое и фаер-шоу.

А ведущие вокальные партии в шоу исполняют лучшие голоса российской эстрады: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ани Лорак, Александр Панайотов, Анастасия Стоцкая, Екатерина Варнава, Гарик Харламов и многие другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Navka Show (@navka_show)

«Прекрасное шоу! Особенно для детей, – поделилась впечатлениями от увиденного гимнастка Александра Солдатова. – Им понравятся не только пируэты на льду. Дети также смогут насладиться великолепной сказкой Александра Сергеевича Пушкина».

Спектакли «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица» продлятся в Москве до 7 января.