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«Будем драться без правил». У кого поплыла кукушка в разборках Плющенко с хореографом Тутберидзе
14 января 15:51
автор: Дмитрий Кузнецов

«Будем драться без правил». У кого поплыла кукушка в разборках Плющенко с хореографом Тутберидзе

Фигурное катание сотрясает очередной скандал.

Трудно разобраться, кто стал инициатором конфликта, второй год сотрясающим нашу фигурку. То ли Евгений Плющенко, то ли наши юные фигуристки, пожелавшие убежать от своего тренера Тутберидзе. А может, и сама Этери Георгиевна не смогла утихомирить свою ревность после ухода в академию двукратного олимпийского чемпиона звездочек Косторной и Трусовой? Вот и подзуживает свое окружение. А оно в моменты эмоционального дискомфорта не находит ничего лучшего, как публичными оскорблениями попытаться втоптать в грязь укравшего драгоценных фигуристок у «Хрустального» новоиспеченного тренера-конкурента.

Не столь это уже важно, кто первым начал. Какая разница. Печально то, что никто не хочет остановиться. Быстрыми темпами успешные тренеры проделывают путь от обожаемых всей страной звезд в главные скандалисты и склочники нашего фигурного катания.

Очередное обострение произошло после того, как хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков решил вдруг вызвать Плющенко на дуэль. «Будем драться без правил. На ринге, без прикрас. Ненавижу. Давай, Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли. Думаю, ты просто пасанешь, как обычно, и придумаешь три тысячи седьмую отмазку. Единственное мое желание – заткнуть твой неблагодарный поганый рот!» – написал Железняков, вставив еще пару матерных выражений.

Ну что тут сказать. Наверное, Евгений в своем ответе прав, полагая, что хореографом «было выпито достаточно» по случаю празднования Старого Нового года. Вполне возможно, как полагает Плющенко, «у него началась какая-то белая горячка». Но если человек болен, то у нормальных людей должна быть адекватная реакция на происходящее. Так и скажи тогда: мол, чего с убогого взять. Пожелай ему здоровья – и дело с концом. Но посмотрите, как ведет себя в этой ситуации Плющенко.

Чем он лучше Железнякова, когда заявляет, что любит подраться. Что его тренирует Саша Липовой. Что у них есть хорошие залы, где они могут «провести спарринг с удовольствием в перчатках или без них». «Бой без правил – пожалуйста, это все можно организовать», - на радость хейтерам заводит публику прославленный фигурист.

Это что, подростковый комплекс играет? Понятно, что безусые юноши не могут оставить без ответа подобный вызов к барьеру. Но уважаемые и заслуженные спортсмены, у которых в карьере было вагон и маленькая тележка случаев, когда их провоцировали конкуренты... Ни за что не поверю, что путь к олимпийскому золоту Евгений проделывал, не поддаваясь соблазну сорваться на эмоции. Но нашлись же тогда рядом с ним люди, которые уберегали от этого.

Очевидно, сегодня таких людей в окружении Евгения нет. Напротив, есть супруга, замечательный продюсер Яна Рудковская, для которой любой скандал – лишний повод для пиара. Не важно, черный он, серый или серо-бур-малиновый. Своей карьерой эта девушка не раз доказывала, что подобные цветовые гаммы не имеют для нее никакого значения. Есть повод посраться, значит, будем мешать с дерьмом всех, кто посмел задеть честное имя любимого мужа. А он и пляшет под эту семейную дудочку. Лишь бы была движуха вокруг академии. Дело новое, требует рекламы.

Не сомневаюсь, что именно по этой причине слышатся из уст Евгения бойкие призывы устроить драку. А наше испорченное общество, пробивающее год за годом новое дно в процессе своего морального падения, с удовольствием смакует подобные штучки. Железнякова скоро ждите у Андрея Малахова на передаче. Там такое «добро» востребовано в большом избытке, как на всем нашем ТВ.

Организовать поединок уже вызвался боксерский промоутер Владимир Хрюнов. Глава промоушена AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил о своей готовности устроить большую драку между хореографом и двукратным олимпийским чемпионом. «Почему нет? Мы по большому счету готовы ко всему, что привлекает зрителей. Тем более, что это люди из спорта». Предлагает в этом вопросе свои услуги федерация бокса России. Идею поддерживает российский боец, звезда смешанного стиля Александр Шлеменко. А сам Евгений уверяет, что готов настучать Железнякову по голове.

Дмитрий Губерниев хочет вместе с Загитовой комментировать бой Плющенко и Железнякова: «Наконец-то сбудется мечта Алины». Мама дорогая. Куда катится наш мир. Хочется обратиться ко всем этим господам. Это ведь не у одного хореографа кукушка поплыла. А у всех, кто раздувает сегодня эту грязную историю, не скрывая, что на ней можно неплохо заработать. Посмотрите, во что вы превращаете наш спорт. В каком дерьме вымазали его идеалы.

Жаль в этой ситуации профессионалов из фигурки. Они-то прекрасно понимают, что их любимую профессию загоняют всеми этими срачами куда-то не туда. Потому и стараются дать отгул подобного рода вещам. Правда, делают это куда скромнее и тише, а потому тонут их возгласы среди нахрапа Плющенко, Рудковской, Железнякова и компании.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин признался, что считает для себя просто стыдным комментировать данное событие. Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев, под крылом которого работает Железняков, называет это «дуростью и неприемлемым поведением» с его стороны. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина с грустью замечает, что для умных людей вся эта история неприятна. Татьяна Тарасова говорит о том, что «видимо, Плющенко каким-то образом оскорбил Железнякова, раз тот решил вызвать Женюна бой». И еще объясняет весь этот цирк пиаром, который так нужен Евгению.

«Хочется говорить о тренерской работе Плющенко, а не об этих боях», - бросила в сердцах напоследок великий тренер. С ней трудно не согласиться. Только всех этих «бойцов» остановить общественное мнение не в состоянии. Тут порешать вопрос и поставить на место мозги способны люди с самого верха. Одним телефонным звонком.По-моему, давно пора набрать чей-то номер.

источник: «Советский спорт»
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