Такой Лю можно не бояться. Без суперпрыжков – и без медали чемпионата США

Юниоры в мировой столице игорного бизнеса еще продолжают кататься, но все самое интересное там уже произошло. В частности, впервые в сезоне выступила на полноценном турнире Алиса Лю – единственная фигуристка в истории, исполнявшая на официальных международных соревнованиях и четверной прыжок, и аксель в три с половиной оборота. На прошлогоднем юниорском ЧМ эта дочь китайского эмигранта была третьей, уступив только нашим Камиле Валиевой и Дарье Усачевой. После этого, в августе, Лю исполнилось 15, и она считалась одной из немногих реальных конкуренток российских одиночниц на предстоящей через год пекинской Олимпиаде.

АЛИСА БОЛЬШЕ НЕ ЛЕТАЕТ

Разговоры, что Лю резко сдала из-за типичных для ее возраста пубертатных проблем, связанных с ростом и взрослением девичьего организма, начались еще осенью – вскоре того, как фигуристка перешла от Лоры Липецки к канадскому тренеру Ли Баркелу. Однако настоящее подтверждение всему этому мы получили только сейчас. В Лас-Вегасе Лю даже не пыталась сделать триксель или четверной, да и с тройными прыжками справлялась с переменным успехом. Короткую программу она исполнила чисто, что принесло второе промежуточное место, но под конец произвольной явно выдохлась: три недокрута подряд, сдвоенный флип в начале каскада… В общем, хорошо что не упала.

Американка действительно очень изменилась внешне. Теперь она совсем непохожа на прежнюю девочку-коротышку, стремительно носившуюся туда-сюда по катку. В движениях появилась плавность, но зато пропала скорость и главное – высота прыжка. Нынешней Лю и двойной аксель дается не без труда – даже в начале проката.

В результате Лю, выигравшая два предыдущих чемпионата страны, сейчас заняла в Лас-Вегасе только четвертое место. Хотя общий уровень женского турнира получился не шибко впечатляющим: из 17 участниц на попытку исполнить прыжок ультра-си за два дня лишь однажды сподобилась Эмбер Гленн, и то неудачно – из-за сильного недокрута аксель ей все равно засчитали, как двойной. А четырьмя оборотами, давно ставшими привычным делом в России и продемонстрированными Рикой Кихирой на недавнем чемпионате Японии, в США нынче не пахнет.