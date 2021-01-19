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Такой Лю можно не бояться. Без суперпрыжков – и без медали чемпионата США
19 января 17:00
автор: Лев Тигай

Такой Лю можно не бояться. Без суперпрыжков – и без медали чемпионата США

В Лас-Вегасе проходит национальный чемпионат США. Уже определились все победители во «взрослой» возрастной категории и назван состав сборной на ЧМ-2021.

Юниоры в мировой столице игорного бизнеса еще продолжают кататься, но все самое интересное там уже произошло. В частности, впервые в сезоне выступила на полноценном турнире Алиса Лю – единственная фигуристка в истории, исполнявшая на официальных международных соревнованиях и четверной прыжок, и аксель в три с половиной оборота. На прошлогоднем юниорском ЧМ эта дочь китайского эмигранта была третьей, уступив только нашим Камиле Валиевой и Дарье Усачевой. После этого, в августе, Лю исполнилось 15, и она считалась одной из немногих реальных конкуренток российских одиночниц на предстоящей через год пекинской Олимпиаде.

АЛИСА БОЛЬШЕ НЕ ЛЕТАЕТ

Разговоры, что Лю резко сдала из-за типичных для ее возраста пубертатных проблем, связанных с ростом и взрослением девичьего организма, начались еще осенью вскоре того, как фигуристка перешла от Лоры Липецки к канадскому тренеру Ли Баркелу. Однако настоящее подтверждение всему этому мы получили только сейчас. В Лас-Вегасе Лю даже не пыталась сделать триксель или четверной, да и с тройными прыжками справлялась с переменным успехом. Короткую программу она исполнила чисто, что принесло второе промежуточное место, но под конец произвольной явно выдохлась: три недокрута подряд, сдвоенный флип в начале каскада… В общем, хорошо что не упала.

Американка действительно очень изменилась внешне. Теперь она совсем непохожа на прежнюю девочку-коротышку, стремительно носившуюся туда-сюда по катку. В движениях появилась плавность, но зато пропала скорость и главное – высота прыжка. Нынешней Лю и двойной аксель дается не без труда – даже в начале проката.

В результате Лю, выигравшая два предыдущих чемпионата страны, сейчас заняла в Лас-Вегасе только четвертое место. Хотя общий уровень женского турнира получился не шибко впечатляющим: из 17 участниц на попытку исполнить прыжок ультра-си за два дня лишь однажды сподобилась Эмбер Гленн, и то неудачно – из-за сильного недокрута аксель ей все равно засчитали, как двойной. А четырьмя оборотами, давно ставшими привычным делом в России и продемонстрированными Рикой Кихирой на недавнем чемпионате Японии, в США нынче не пахнет.

В такой ситуации разыгрывать американское золото по идее должны были Брэйди Теннелл и Мэрайя Белл, но последняя самоустранилась: провалила произвольную программу и улетела на пятое место, недотянув даже до 200 баллов, – это при заведомо домашнем судействе. Теннелл же выступила на своем нормальном уровне и легко победила. После чего национальной федерации фигурного катания пришлось ломать голову: кого заявлять вместе с ней на ЧМ, где у США в этом виде неполная, двойная квота.

Выбор почему-то пал на Карен Чен, которая проиграла Гленн 35 сотых балла в споре за серебро Лас-Вегаса. Впрочем, хрен редьки не слаще обеим фигуристкам уже 21 год и ничего хоть сколько-нибудь существенного (например, призовых мест на этапах Гран-при) они никогда не добивались.

С российской точки зрения смысл происшедшего таков: если Баркел за ближайший год не сотворит с Лю какого-то чуда, на женское золото олимпийского Пекина американки претендовать не будут. Из списка потенциальных конкурентов России их можно смело вычеркивать. Хотя это уже и не список - так, коротенькая записочка: Кихира, кореянка Ю Юн да, пожалуй, и все.

ЧТО НОВОГО В КОМАНДНОМ РАСКЛАДЕ РОССИЯ – АМЕРИКА?

Иное дело командный турнир Игр-2022, где сборная США остается для нас единственным препятствием на пути к чемпионскому титулу. Да, российские одиночницы явно сильнее – но что американцы продемонстрировали в Лас-Вегасе в остальных видах катания?

По большому счету ничего нового. Двукратный чемпион мира Нэйтан Чен в очередной раз подтвердил свое национальное и мировое превосходство, без единого падения приземлив все семь четверных. Шесть из них были сделаны «на плюс» и три (все в каскадах) – во второй половине программ, что означало 10-процентную прибавку к базовой стоимости. За короткую программу Чен получил 113,92 на два с лишним балла больше официального мирового рекорда Юдзуру Ханю.

Высоченные оценки Алексы Симеки и Брэндона Фрэзера, катающихся вместе первый сезон и с большим отрывом выигравших чемпионат в парном катании, пусть вас не смущают. Таких компонентов за произвольную – заметно выше девяти и даже с одной «десяткой» на международной арене им ни в жизнь не дадут. А по сложности американские ветераны, еле-еле прыгающие каскад «3+2», с нашими дуэтами конкурировать не в состоянии.

Наконец, в танцах между Россией и США сохраняется примерный паритет. Тут заочные сравнения бессмысленны – все будут решать мелкие помарки и судейские капризы на конкретных соревнованиях с участием обеих сторон.

В целом наша сборная остается фаворитом командного олимпийского турнира, но ее номинальное преимущество над американцами по-прежнему невелико. Более показательным в этом смысле должен стать мартовский ЧМ-2021 в Стокгольме – если он, конечно, состоится.

Лас-Вегас
Чемпионат США
Сумма двух программ

Женщины

  1. Брэйди Теннелл – 232,61
  2. Эмбер Гленн – 215,33
  3. Карен Чен – 214,98
  4. Алиса Лю – 213,39
  5. Мэрайя Белл – 199,95

Мужчины

  1. Нэйтан Чен – 322,28
  2. Винсент Чжоу – 291,38
  3. Джэйсон Браун – 276,92
  4. Ярослав Паниот – 266,97

Пары

  1. Алекса Симека/Брэндон Фрэзер – 228,10
  2. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон – 205,29
  3. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк – 200,52
  4. Одри Лю/Миша Митрофанов – 197,97

Танцы

  1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью – 224,56
  2. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс – 222,93
  3. Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер – 212,55
  4. Кэролайн Грин/Майкл Парсонс – 192,39

Состав сборной США на чемпионат мира-2021

  • Женщины: Брэйди Теннелл, Карен Чен
  • Мужчины: Нэйтан Чен, Винсент Чжоу, Джэйсон Браун
  • Пары: Алекса Симека/Брэндон Фрэйзер, Джессика Калаланг/Брайан Джонсон
  • Танцы: Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс, Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер

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