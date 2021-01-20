Загитова против Медведевой. Как в добрые старые времена

К сожалению, сами капитаны не будут соревноваться, а примут участие лишь в показательном групповом номере. Участников команд они выберут с помощью жеребьевки, которая пройдет в прямом эфире Первого канала. Под руководством капитана каждая команда выберет себе название и подготовит красочный командный номер для своих болельщиков.

Заявлено, что в «Кубке Первого канала» будут участвовать фигуристы из Топ-6 последнего чемпионата России. При этом сделано несколько исключений. К соревнованиям в Москве допустили не катавшихся в Челябинске из-за болезни Дмитрия Алиева и Алену Косторную. Отступили от правила и в случае с Елизаветой Туктамышевой, ставшей седьмой на чемпионате России. Плюс в соревнованиях пар будет не шесть участников, а четыре.

Вот кто выступит в Москве:

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ: Александра Степанова/Иван Букин (1-е место на чемпионате России),Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (2), Аннабель Морозов/Андрей Багин (6), Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (3), Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (5), Софья Шевченко/Игорь Еременко (4).

МУЖЧИНЫ: Дмитрий Алиев (не участвовал), Макар Игнатов (2), Михаил Коляда (1), Марк Кондратюк (3), Андрей Мозалев (4,) Александр Самарин (5).