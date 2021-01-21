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Идеальный эксперимент. Матч команд Загитовой и Медведевой станет гвоздем сезона
21 января 16:49
автор: Лев Тигай

Идеальный эксперимент. Матч команд Загитовой и Медведевой станет гвоздем сезона

Новый командный турнир с участием сильнейших фигуристов России, который пройдет в Москве с 5 по 7 февраля, будет небывало звездным – и наверняка успешным. Со всех точек зрения.

ПРИЗОВЫЕ – ВЫШЕ ЧЕМ В ФИНАЛЕ «ГРАН-ПРИ»

Билеты на трибуны «Мегаспорта», где пройдет этот турнир, начали продавать через интернет сегодня в 11.00 по московскому времени. А зайдя на соответствующий сайт где-то около половины второго, я обнаружил, что на седьмое число – день произвольных программ – уже ничего нет! И это при том, что мэр Москвы Сергей Собянин тем же утром, словно по заказу, разрешил с 22 января увеличить максимальную заполняемость стадионов с 25 процентов до 50-ти. То есть, в «Мегаспорте» смогут присутствовать пять тысяч болельщиков.

Пару часов спустя выяснилось, что тревога все-таки ложная – пока билеты есть. Организаторы не все пустили в продажу сразу. Но темпы, с которыми расходится этот товар, все равно впечатляют. Хотя цены кусачие – начинаются от 1500 рублей.

Скажете, дороговато? Так турнир-то – коммерческий. И одна из его важных целей – просто дать фигуристам заработать. Ведь в этом сезоне коронавирус лишил их такой возможности. Единственным исключением был российский Гран-при, но после него уже два месяца прошло. А жить на что-то надо, спортсмены - тоже люди. Правда, почти все участники предстоящего Кубка Первого канала входят в сборную страны и получают соответствующую зарплату. Однако есть и исключения - например, Марк Кондратюк, неожиданно ставший бронзовым призером декабрьского чемпионата России.

Призовой фонд турнира в 10 миллионов рублей не только солидно звучит, но и действительно находится на уровне мировых стандартов. Скажем, в финале Гран-при 36 фигуристов разыгрывают 105 тысяч долларов, а у нас будет 136 на 32-х. В среднем по четыре с лишним тысячи «на нос». Больше платят только в Японии, причем тоже на командных соревнованиях – осеннем Japan Open ($ 180 000 при 12 участниках – получается 15 тысяч) и весеннем чемпионате мира ($ 1 000 000, 36 – 27,8). Но туда сейчас не добраться, сплошной карантин.

ОЦЕНКИ БУДУТ НАСТОЯЩИМИ

Задача №2 (а на самом деле №1) – дать спортсменам попрактиковаться в боевых условиях. Ведь состав сборной на чемпионат мира сформирован далеко не полностью, и отбор еще не завершен. Решающим в этом плане должен стать финал Кубка России, который на днях перенесли из Великого Новгорода в столицу и сдвинули чуть вперед сроки: старт - 26 февраля, окончание - 2 марта. Теперь же командный турнир станет для кубкового финала этакой генеральной репетицией. Да, формально она не имеет спортивного значения, но кто знает – не окажутся ли эти прокаты решающим доводом на случай равенства кандидатов месяц спустя?

Тем более, что оценки в «Мегаспорте» будут самыми, что ни на есть, настоящими. Именно по сумме судейских баллов определится команда-победитель, которая получит большую долю призового фонда. Эта система отличается от олимпийских турниров сборных, где все определяют не оценки, а занятые места. Такой регламент проще и понятнее, но у нашего есть свои плюсы. Пусть счет баллов здесь пойдет на тысячи (под конец – где-то в районе 2500-2600), зато «вес» произвольных программ будет вдвое больше, чем у коротких, как и положено. А не одинаковым, как на командных соревнованиях Олимпиад.

Напомню, что в каждую из двух команд на Кубке Первого канала войдут по три одиночника и три одиночницы плюс пять дуэтов: три танцевальных и два - из парного катания. Составы и названия определятся во время пятничной жеребьевки. Ее процедура пока неясна, но можно предположить, что капитаны будут просто по очереди выбирать себе фигуристов. Сначала Алина Загитова, потом – Евгения Медведева. Или наоборот.

ПОЛНЫЙ ALL-STAR

Идея поставить во главе команд двух самых известных фигуристок страны заслуживает отдельной похвалы. Здорово придумали. Не Плющенко против Тутберидзе, как мечтали охочие до скандалов коллеги (еще сильнее разжигать этот тренерский конфликт своими же руками ФФККР, понятное дело, ни к чему), и не Москва против Санкт-Петербурга (интересно могло получиться, но пострадал бы состав участников: в официальной столице хуже с мужским и парным катанием, в северной – с женским и танцами), а именно Загитова против Медведевой. Пусть кататься они не будут, на их имена народ все равно побежит, как миленький. Что в кассы, что к телеэкранам.

И прыжковый конкурс в программу тоже вставить не забыли. Насколько он выйдет удачным – другой вопрос, но почему бы не попробовать? В общем, меню получается на любой вкус: кто хочет шоу – получит шоу, но и спорта там будет хоть отбавляй. Такого большого, что больше некуда – это вам не сусальный «Ледниковый период».

Если помните, на чемпионате страны в Челябинске кое-каких звезд мы все-таки недосчитались. А тут увидим и Алену Косторную, и Дмитрия Алиева, и нормальную (в смысле здоровую) Елизавету Туктамышеву. Для полного комплекта All-Star не хватает только Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым, которые никак не могут прийти в себя после коронавируса. А так все, слава богу, переболели. Включая даже Алексея Мишина, которому в марте исполняется 80. На днях он сдал тест, получил долгожданный отрицательный результат, прыгнул в машину – и рванул, как юнец, прочь с карантинной дачи. В город, на любимый каток.

КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА: СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И РАСПИСАНИЕ

Женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева

Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Александр Самарин, Марк Кондратюк

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Танцы: Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Игорь Еременко

Капитаны команд: Алина Загитова, Евгения Медведева

5 февраля, пятница

Жеребьевка, конкурс прыжков.

6 февраля, суббота

Короткие программы

7 февраля, воскресенье

Произвольные программы

источник: «Советский спорт»
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