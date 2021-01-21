Идеальный эксперимент. Матч команд Загитовой и Медведевой станет гвоздем сезона

ПРИЗОВЫЕ – ВЫШЕ ЧЕМ В ФИНАЛЕ «ГРАН-ПРИ»

Билеты на трибуны «Мегаспорта», где пройдет этот турнир, начали продавать через интернет сегодня в 11.00 по московскому времени. А зайдя на соответствующий сайт где-то около половины второго, я обнаружил, что на седьмое число – день произвольных программ – уже ничего нет! И это при том, что мэр Москвы Сергей Собянин тем же утром, словно по заказу, разрешил с 22 января увеличить максимальную заполняемость стадионов с 25 процентов до 50-ти. То есть, в «Мегаспорте» смогут присутствовать пять тысяч болельщиков.

Пару часов спустя выяснилось, что тревога все-таки ложная – пока билеты есть. Организаторы не все пустили в продажу сразу. Но темпы, с которыми расходится этот товар, все равно впечатляют. Хотя цены кусачие – начинаются от 1500 рублей.

Скажете, дороговато? Так турнир-то – коммерческий. И одна из его важных целей – просто дать фигуристам заработать. Ведь в этом сезоне коронавирус лишил их такой возможности. Единственным исключением был российский Гран-при, но после него уже два месяца прошло. А жить на что-то надо, спортсмены - тоже люди. Правда, почти все участники предстоящего Кубка Первого канала входят в сборную страны и получают соответствующую зарплату. Однако есть и исключения - например, Марк Кондратюк, неожиданно ставший бронзовым призером декабрьского чемпионата России.

Призовой фонд турнира в 10 миллионов рублей не только солидно звучит, но и действительно находится на уровне мировых стандартов. Скажем, в финале Гран-при 36 фигуристов разыгрывают 105 тысяч долларов, а у нас будет 136 на 32-х. В среднем по четыре с лишним тысячи «на нос». Больше платят только в Японии, причем тоже на командных соревнованиях – осеннем Japan Open ($ 180 000 при 12 участниках – получается 15 тысяч) и весеннем чемпионате мира ($ 1 000 000, 36 – 27,8). Но туда сейчас не добраться, сплошной карантин.

ОЦЕНКИ БУДУТ НАСТОЯЩИМИ

Задача №2 (а на самом деле №1) – дать спортсменам попрактиковаться в боевых условиях. Ведь состав сборной на чемпионат мира сформирован далеко не полностью, и отбор еще не завершен. Решающим в этом плане должен стать финал Кубка России, который на днях перенесли из Великого Новгорода в столицу и сдвинули чуть вперед сроки: старт - 26 февраля, окончание - 2 марта. Теперь же командный турнир станет для кубкового финала этакой генеральной репетицией. Да, формально она не имеет спортивного значения, но кто знает – не окажутся ли эти прокаты решающим доводом на случай равенства кандидатов месяц спустя?