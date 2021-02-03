Не та Софья. Муравьева из школы Плющенко – впереди Акатьевой и Самоделкиной

В академии «Ангелы Плющенко» Муравьева тренируется только первый сезон. До этого она успела отметиться и в самоделкинской школе ЦСКА у Сергея Давыдова, и в акатьевской «Самбо-70» – правда, не у Этери Тутберидзе, а в отделении Елены Чайковской. В отличие от обеих конкуренток, Муравьевой уже исполнилось 14. Сверхсложными прыжками она не владеет и с обычными-тройными тоже не всегда в ладах, ее козыри – красивое катание и хореография. Примерно, как у Дарьи Усачевой, которая пропускает первенство в Красноярске наряду с Камилой Валиевой и Майей Хромых.
В отсутствие этого трио учениц Тутберидзе, все прогнозы сводились к противостоянию Акатьевой и Самоделкиной, имеющих в своем арсенале как аксель в три с половиной оборота, так и четверные прыжки. Однако сегодня триксель подвел и ту, и другую.
Самоделкина, которая славится стабильностью исполнения этого прыжка, и на сей раз его докрутила-приземлила. Но на выезде фигуристку слегка развернуло и прежде, чем завершить каскад чистым тройным тулупом, Софа совершила полный оборот вокруг своей оси. Будь триксель отдельным, думаю, потери были бы невелики, но по правилам у юниорок оба отдельных прыжка в короткой обязательные – лутц и двойной аксель, так что тройной можно делать только в каскаде. В результате из-за небольшой, в принципе, ошибки пострадал самый дорогой, двойной элемент, причем пострадал серьезно – от «-2» до «-4».
Акатьева на свой триксель выпрыгнула, что называется, набекрень – с сильным наклоном корпуса. Прыжок пришлось спасать, и Соне это удалось – и выехала нормально, и тулуп потом добавила без запинки. Судьи поставили лишь минимальный недокрут на акселе и ограничились сбавками «минус один-два» за весь каскад.
Муравьева же выступила безошибочно и вдохновенно. Она не боролась с элементами, а именно каталась, так что ее промежуточное лидерство вполне заслуженно. Плющенко должен быть доволен. Хотя он в Красноярск не прилетел – как, кстати, и Тутберидзе. Видимо, они готовят своих «взрослых» звезд к московскому командному супертурниру, который начинается уже в пятницу.
Неожиданности, случившиеся в короткой программе, на общий расклад сил почти не повлияли. Пять фигуристок, возглавляющие протокол, умещаются всего в 1,7 балла, так что никакого преимущества у Муравьевой, считайте, нету. И удержаться на самом верху без элементов ультра-си ей завтра будет очень непросто – как и занимающей третье текущее место Аделии Петросян из «Хрустального». Скорее сюрпризов в произвольной можно ждать от партнерши Самоделкиной по ЦСКА Елизаветы Берестовской – у нее в арсенале тоже есть четверной. А вот Веронике Жилиной суперпрыжки уже не помогут: 12-летняя надежда школы Плющенко упала с трикселя «без вариантов», потеряла каскад целиком и улетела на 14-е место.
К завтрашнему дню Самоделкина готовит два четверных сальхова. Акатьева же планирует сразу три суперпрыжка: триксель и пара тулупов по четыре оборота в каждом.
Мужскую короткую программу ожидаемо выиграл Евгений Семененко, ученик Алексея Мишина. Даниил Самсонов, для которого красноярский турнир стал первым в сезоне, допустил серьезную ошибку на все том же акселе: степ-аут и касание льда рукой. Проиграл он, правда, немного – благодаря высоким надбавкам за остальные элементы. Но мне показалось, что Самсонову не хватает прежней легкости в прыжках – судите сами по фрагменту трансляции на сайте Первого канала.
Скорее всего, дело в суставах, из-за проблем с которыми самый талантливый одиночник Тутберидзе не выступал всю осень и два зимних месяца. И ведь сегодня Самсонов делал только тройные прыжки. А что будет в четверг, когда в ход пойдет тяжелая, четная артиллерия?..
Красноярск
Первенство России среди юниоров
Женщины
Короткая программа
- Софья Муравьева – 72,97
- Софья Акатьева – 72,80
- Аделия Петросян – 72,64
- Софья Самоделкина – 71,37
- Елизавета Берестовская – 71,28
- Анна Фролова – 68,10
- Ксения Цибинова – 67,23
- Елизавета Осокина – 66,97
…14. Вероника Жилина – 58,91
Мужчины
Короткая программа
- Евгений Семененко – 87,13
- Илья Яблоков – 85,38
- Артем Ковалев – 85,01
- Даниил Самсонов – 83,40
- Егор Рухин – 81,01
…11. Владислав Дикиджи – 74,13
Танцы
Короткая программа
- Арина Ушакова/Максим Некрасов – 75,85
- Ирина Хавронина/Дарио Чиризано – 74,08
- Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный – 73,75
- Екатерина Андреев/Иван Десятов – 66,05
Расписание до конца турнира
4 февраля, четверг
- 10.00-12.45 (мск). Мужчины. Произвольная программа
- 13.00-14.45. Пары. Короткая программа
- 15.00-17.45. Женщины. Произвольная программа
5 февраля, пятница
- 8.30-10.50. Танцы. Произвольная программа
- 11.05-13.05. Пары. Произвольная программа