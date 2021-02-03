Не та Софья. Муравьева из школы Плющенко – впереди Акатьевой и Самоделкиной

В академии «Ангелы Плющенко» Муравьева тренируется только первый сезон. До этого она успела отметиться и в самоделкинской школе ЦСКА у Сергея Давыдова, и в акатьевской «Самбо-70» – правда, не у Этери Тутберидзе, а в отделении Елены Чайковской. В отличие от обеих конкуренток, Муравьевой уже исполнилось 14. Сверхсложными прыжками она не владеет и с обычными-тройными тоже не всегда в ладах, ее козыри – красивое катание и хореография. Примерно, как у Дарьи Усачевой, которая пропускает первенство в Красноярске наряду с Камилой Валиевой и Майей Хромых.

В отсутствие этого трио учениц Тутберидзе, все прогнозы сводились к противостоянию Акатьевой и Самоделкиной, имеющих в своем арсенале как аксель в три с половиной оборота, так и четверные прыжки. Однако сегодня триксель подвел и ту, и другую.

Самоделкина, которая славится стабильностью исполнения этого прыжка, и на сей раз его докрутила-приземлила. Но на выезде фигуристку слегка развернуло и прежде, чем завершить каскад чистым тройным тулупом, Софа совершила полный оборот вокруг своей оси. Будь триксель отдельным, думаю, потери были бы невелики, но по правилам у юниорок оба отдельных прыжка в короткой обязательные – лутц и двойной аксель, так что тройной можно делать только в каскаде. В результате из-за небольшой, в принципе, ошибки пострадал самый дорогой, двойной элемент, причем пострадал серьезно – от «-2» до «-4».

Акатьева на свой триксель выпрыгнула, что называется, набекрень – с сильным наклоном корпуса. Прыжок пришлось спасать, и Соне это удалось – и выехала нормально, и тулуп потом добавила без запинки. Судьи поставили лишь минимальный недокрут на акселе и ограничились сбавками «минус один-два» за весь каскад.