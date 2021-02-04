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Семененко – первый чемпион Красноярска. А судьи перепутали четверной прыжок с тройным 
04 февраля 15:51
автор: Лев Тигай

Семененко – первый чемпион Красноярска. А судьи перепутали четверной прыжок с тройным 

На юниорском первенстве страны золото в мужском одиночном катании уверенно завоевал 17-летний Евгений Семененко. 

Его победа была ожидаемой. Все-таки в этом сезоне Семененко уже добился немалого во «взрослых» соревнованиях: попал в топ-6 московского этапа «Гран-при», а также выиграл один из этапов Кубка России, опередив там Андрея Мозалева и Макара Игнатова, входящих в «основу» первой национальной сборной. Стало очевидно, что в петербургской школе профессора Алексея Мишина вырос еще один классный фигурист, способный достойно представлять страну на соревнованиях любого уровня.

ХВАТИЛО ОДНОГО ЧЕТВЕРНОГО

Правда, реализовать эту мечту уже в ближайшее время Семененко будет не так-то просто. Прежде всего, из-за неудачного выступления на турнире, который в первую голову формирует иерархию нашей «фигурки» - чемпионате России. В декабре в Челябинске Евгений был лишь 11-м, и это – та самая строчка, которую из его песни в сезоне-20/21 уже никак не выкинешь. Пусть состав сборной на ЧМ сформирован еще не до конца, в мужском катании там остается всего одна вакансия. И чтобы всерьез претендовать на нее, Семененко надо как минимум выигрывать финал Кубка страны в конце февраля – а там должны быть все сильнейшие.

Да, в юниорском возрасте парню делать уже нечего, в Красноярске он это окончательно доказал. Однако сегодняшняя победа была одержана хоть и уверенно, с выигрышем обеих программ, но все-таки без блеска. Для нее Семененко хватило всего-то одного четверного прыжка. Этот тулуп, открывавший произвольную, был исполнен прекрасно, зато сразу за ним последовала «бабочка» вместо многооборотного сальхова. И в дальнейшем без помарок тоже не обошлось.

ПРОПАВШИЙ ОБОРОТ

Год назад на аналогичном чемпионате в Саранске Семененко был лишь пятым с оценками ниже 240 баллов. Однако и с нынешней суммой под 250 он тогда тоже не попал бы в призеры. Просто в Красноярске уровень оказался пожиже, год на год не приходится. В сегодняшней произвольной было слишком много грязных прокатов - ни один из участников не добрался до отметки в 80 баллов за технику.

Например, Егор Рухин, приземливший три четверных, после этого настолько выдохся, что запорол все четыре вращения. Любопытно, что на стартовом сальхове ему сначала записали три оборота, хотя техническим контролером в судейской бригаде работал не кто-нибудь, а лично вице-президент ISU Александр Лакерник! Произошел мини-скандальчик (возмущенная Татьяна Тарасова в интервью ТАСС даже предложила дисквалифицировать арбитров на год), Рухину вернули недостающий четверной (разница по «базе» - 5,3), и в итоге он стал бронзовым призером.

А на второе место неожиданно выскочил Александр Голубев – угловатый парень с неплохими для 15 лет прыжками, но явно «сырой» и без единого элемента даже на «+3».

САМСОНОВ ПОКА «НЕ ТОТ»

Даниилу Самсонову в Саранске-2020 было всего 14, что не помешало ему стать там чемпионом с солидной суммой за 260. Увы, за прошедший с тех пор год воспитанник Этери Тутберидзе, считавшийся одним из самых талантливых одиночников мира, не выступил ни на одном турнире из-за проблем с суставами. Возвращение Самсонова состоялось только сейчас, в Красноярске, и пока он мало напоминает себя прежнего: падение «без вариантов» с единственного четверного, две неудачных попытки скрутить тройной аксель и всего один прыжковый элемент «на плюс». Грустно…

В прошлом году у Самсонова диагностировали синдром Осгуда-Шляттера – болезнь костной ткани, связанную с повышенными нагрузками. Говорят, это лечится, и сейчас по словам фигуриста колено уже не болит, так что ни в коем случае не будем «хоронить» его раньше времени. Просто рассчитывать на Даниила, как на «спасителя России» на ближайшей Олимпиаде-2022, к которой он как раз перерастет возрастной ценз ISU, уже вряд ли стоит. Теперь эти надежды больше подходят Михаилу Коляде, чудесным образом перезапустившему карьеру после перехода все к тому же «волшебнику» Мишину.

Может, через год в Пекине они с Семененко «споют дуэтом»?

Первенство России среди юниоров. Красноярск

Мужчины

Произвольная программа

1. Евгений Семененко – 160,24

2. Александр Голубев – 156,40

3. Егор Рухин – 154,70

4. Владислав Дикиджи – 153,89

5. Николай Угожаев – 152,14

6. Илья Яблоков – 148,86

…9. Даниил Самсонов – 142,80

…13. Артем Ковалев – 138,26

Сумма двух программ

1. Евгений Семененко – 247,37

2. Александр Голубев – 236,58

3. Егор Рухин – 235,71

4. Илья Яблоков – 234,24

5. Николай Угожаев – 228,41

6. Владислав Дикиджи – 228,02

7. Даниил Самсонов – 226,20

…9. Артем Ковалев – 223,27

Пары

Короткая программа

1. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев – 70,87

2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов – 68,40

3. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов – 67,77

4. Полина Костюкович/Алексей Брюханов – 67,38

5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 66,21

Расписание до конца турнира

4 февраля, четверг

15.00-17.45 (мск). Женщины. Произвольная программа

5 февраля, пятница

8.30-10.50. Танцы. Произвольная программа

11.05-13.05. Пары. Произвольная программа

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