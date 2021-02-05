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Тутберидзе стреляет дуплетом. Сергей Шахрай подвел итоги юниорского чемпионата России
05 февраля 08:00
автор: Юрий Волохов

Тутберидзе стреляет дуплетом. Сергей Шахрай подвел итоги юниорского чемпионата России

В Красноярске проходит юниорский чемпионат России по фигурному катанию, две воспитанницы Этери Тутберидзе заняли два первых места в турнире девушек.

«ЭТОТ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ МОЖНО СЧИТАТЬ ПЕРВЕНСТВОМ МИРА»

Итоги соревнования среди девушек для «Советского спорта» подвел чемпион мира Сергей Шахрай.

– Сразу хочу сказать, что турнир юниорок завершился двойной победой Этери Тутберидзе. Две ее девочки заняли первые строчки в соревнованиях юниорок.
Обычно чемпионат России всегда был отборочным к чемпионату мира, но из-за пандемии юниорское первенство планеты в этом году не состоится. Однако, известно, что наши юниорки сильнейшие в мире. Поэтому нынешний чемпионат страны в Красноярске можно смело приравнять к неофициальному мировому чемпионату.

Теперь о выступлении девочек. Было интересно посмотреть на наш ближайший резерв взрослой сборной. Хотя в наше время такое деление весьма условно: ведь та же Камила Валиева в свои четырнадцать лет уже не соревнуется со сверстницами в этом сезоне.

«АКАТЬЕВА ЕЩЕ БУДЕТ ПРИБАВЛЯТЬ»

В отсутствие Валиевой и Майи Хромых команда Тутберидзе вновь подтвердила свой высокий уровень. В общем-то, не было сомнений, что первое место завоюет Софья Акатьева. Она допустила ошибки в сложных элементах: Соня упала с тройного акселя и с четверного прыжка коснулась льда рукой. Однако второй четверной Акатьева выполнила чисто.

В остальном, Соня откатала программу очень чисто, красиво. Эти две ошибки не помешали ей уверенно занять первое место.

Но Акатьевой всего 13 лет, у нее уже очень сложная программа. И без сомнения, она еще будет прибавлять. Очевидно, что через год Софья составит конкуренцию на взрослом уровне.

Порадовала новая молодая звездочка из группы Тутберидзе – Аделия Петросян. У нее потрясающая программа, которую она откатала так вдохновенно. Аделия справилась со всеми сложными элементами.

Пока у нее нет четверных прыжков и тройного акселя, но со всеми остальными элементами девушка справилась легко, с отличным настроением.

Словом, нужно поздравить Этери Тутберидзе с таким победным дуплетом.

На третьем месте воспитанница Евгения Плющенко Софья Муравьёва. Девушка откатала короткую и произвольную довольно чисто. После короткой Муравьева лидировала, но в ее произвольной нет элементов ультра-си. Без этого рассчитывать на победу в соревновании с ученицами Тутберидзе пока сложно.

И пару слов о юниорах. Уверенно победил воспитанник Алексея Мишина Евгений Семененко. Поздравляем нашего легендарного тренера с этим успехом.

Чемпионат России среди юниоров. Красноярск

Юниорки. Итоговое положение

1. Софья Акатьева – 220.00

2. Аделия Петросян – 211.87

3. Софья Муравьёва – 208.13.

4. Софья Самоделкина – 207.64.

5. Елизавета Берестовская – 199.11.

Юниоры. Итоговое положение

1. Евгений Семененко – 247,37.

2. Александр Голубев – 236,58.

3. Егор Рухин – 235,71.

4. Илья Яблоков – 234,24.

5. Николай Угожаев – 228,41.

источник: «Советский спорт»
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