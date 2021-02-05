«+50» в пользу женщин в конкурсе прыжков. А Тутберидзе опять утерла нос Плющенко

В первом раунде прекрасному полу сделали небольшое (и единственное за весь конкурс) послабление: девушки первыми исполняли прыжки, а парни должны были их повторять. Хотя Игнатов почему-то не стал копировать падение Туктамышевой с тройного акселя, а Алиев – упираться в лед руками вслед за Трусовой на выезде с четверного лутца. Мужчины исполнили все чисто - и повели с разницей в два балла с небольшим.

Очки начислялись по такой системе: к базовой стоимости прыжков (настоящей, из официальных правил) добавляли среднюю оценку жюри по старой, шестибальной системе. Их выставляли знаменитые тренеры и фигуристы прошлых лет: Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Елена Чайковская, Аделина Сотникова и Максим Траньков.

Не проверял, но сильно сомневаюсь, что букмекеры принимали ставки на результат этого соревнования: Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева против Михаила Коляды, Дмитрия Алиева, Макара Игнатова и Андрея Мозалева. Даже эксперты затруднялись с прогнозами – какой из квартетов будет фаворитом на льду «Мегаспорта». Прыжковый арсенал у мужчин вроде побогаче, зато девушки стабильнее, надежнее, больше привыкли побеждать.

Хотя разделить конкурсантов-летунов по половому признаку американцы точно не рискнули бы. Во-первых, они сразу схлопотали бы массовые обвинения в сексизме, а во-вторых, тамошние фигуристки категорически не способны на равных конкурировать с мужчинами. Такое возможно только в России.

Этот беспроигрышный эксперимент, устроенный ФФККР и телевизионщиками, напоминает Матчи звезд, изобретенные североамериканских лигах по игровым видам спорта. Встреча двух команд, до отказа набитых знаменитостями, и в качестве разогревающего гарнира – шоу-конкурсы. Состязание фигуристов по прыжкам вполне можно считать аналогом баскетбольных бросков сверху. Те же полеты, та же борьба человека с земным притяжением – и то же стремление удивить публику. Чем-то таким, чего нельзя увидеть на традиционных матчах и турнирах.

В раунде №2, где каждый мог выбирать любой отдельный прыжок, торжеству сильного пола пришел конец. Сначала Туктамышева, одолев со второй попытки триксель, воспользовалась падением Коляды и сократила разрыв. А затем и Трусова справилась с лутцем, выведя девичью «банду» вперед. Как вскоре выяснилось – окончательно и бесповоротно.

Впрочем, перед последним раундом исход борьбы за призовой миллион рублей был еще неясен. Все решили каскады, в отличие от официальных соревнований состоявшие не из двух-трех, а из небывалых пяти прыжков!

В этом серийном состязании мужчины оказались разгромлены в пух и прах. Коляда ограничился одной «бабочкой» и получил от жюри «баранку». Алиев упал со стартового четверного и больше тоже ничего сделать не мог. Да и Мозалев с Игнатовым, хоть и доделали свои «пятерки» до конца, еле-еле завершили их двойными прыжками. В то время, как и Трусова, и Щербакова, и Валиева, начиная с четверного, без проблем добавляли к нему по три полноценных тройных, проложенных где-нибудь в серединке перескоком-ойлером. Так что преимущество по «базе» было на стороне женской команды. Которая вдобавок не допустила в решающем раунде ни одной заметной ошибки – сплошные 6,0! Парням оставалось только в затылках чесать: их итоговый проигрыш получился просто гигантским - 51,52.

ЩЕРБАКОВА – ТРУСОВА – 30,9:30,7

Хотя одна равная дуэль в этом конкурсе все-таки была, пусть ее далеко не все заметили. После того, как Трусова за умопомрачительный каскад с четверным лутцем, сальховом и двумя тулупами получила больше тридцати баллов и порцию поздравлений от довольного тренера Евгения Плющенко, Щербакова выдала вариант еще круче – заменила один из тулупов на ритбергер!

Шоу-то оно шоу, но в ожидании оценок Анна поглядывала на монитор с явным нетерпением. А когда увидела там 30,9 (против трусовских 30,7), то удовлетворения не скрывала – как и ее наставница Этери Тутберидзе, от которой Трусова в прошлом году ушла к Плющенко.

Каскад Валиевой потянул на 28,7, а лучший из мужских, в исполнении Игнатова – только на 25,8. В общем, любопытная получилась затея. Без шероховатостей и отдельных проколов, конечно, не обошлось, но в первый раз иначе и быть не могло. Главное, чтобы этот конкурс не стал последним - тогда сегодняшние ошибки можно будет исправить в следующем сезоне.

Ну, а завершился первый день «Кубка Первого канала» жеребьевкой: определились составы команд, которые под предводительством шоу-капитанов Алины Загитовой и Евгении Медведевой в субботу и воскресенье всерьез исполнят в «Мегаспорте» короткие и произвольные программы и получат за них вполне серьезные оценки. Не от жюри знаменитостей – от полноценных судейских бригад по системе ISU.

Кубок Первого канала. Москва

Конкурс прыжков

Женщины – Мужчины – 246,30:194,78

Первый раунд – 66,54:68,70

Женщины: Валиева 3Л+3Т – 16,10 (10,10+6,00), Туктамышева 3А (П) – 12,10 (8,00+4,10), Трусова 4Л – 17,18 (11,50+5,68), Щербакова 4Ф+3Т – 21,16 (15,20+5,96).

Мужчины: Коляда 3Л+3Т – 16,08 (10,10+5,98), Игнатов 3А – 14,00 (8,00+6,00), Алиев 4Л – 17,48 (11,50+5,98), Мозалев 4Ф+3Т – 21,14 (15,20+5,94).

Второй раунд – 64,48:60,26

Женщины: Туктамышева 3А – 14,00 (8,00+6,00), Трусова 4Л – 17,50 (11,50+6,00), Щербакова 4Л – 17,48 (11,50+5,98), Валиева 4Т – 15,50 (9,50+6,00).

Мужчины: Коляда 4Т (П) – 13,54 (9,50+4,04), Игнатов 4Р (П) – 14,52 (10,50+4,02), Алиев 4Л – 17,40 (11,50+5,90), Мозалев 4Ф (П) – 14,80 (11,00+3,80).

Третий раунд – 115,28:65,82

Женщины: Туктамышева 3Л+2А+2А+2А+2А – 24,98 (19,10+5,88), Трусова 4Л+3Т+1О+3С+3Т – 30,70 (24,70+6,00), Щербакова 4Ф+3Т+3Р+1О+3С – 30,90 (24,90+6,00), Валиева 4Т+3Т+3Т+1О+3С – 28,70 (22,70+6,00).

Мужчины: Коляда 2Т (Б) – 1,30 (1,30+0,00), Игнатов 4Т+3Т+1О+3С+2Т – 25,80 (19,80+6,00), Алиев 4Т (П) – 13,16 (9,50+3,66), Мозалев 4Т+3Т+1О+3С+2Т – 25,56 (19,80+5,76).

В скобках – базовая стоимость элемента+средняя оценка жюри. (П) – падение, (Б) – «бабочка», А – аксель, Л – лутц, Ф – флип, Р – ритбергер, С – сальхов, Т – тулуп, О – ойлер.

СОСТАВЫ КОМАНД

Команда Загитовой

Женщины: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

Танцы: Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Команда Медведевой

Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых

Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Танцы: Александра Степанова/Иван Букин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Софья Шевченко/Игорь Еременко

РАСПИСАНИЕ ДО КОНЦА ТУРНИРА

6 февраля, суббота

17.00. Короткие программы

7 февраля, воскресенье

17.00. Произвольные программы