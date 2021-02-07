Сергей Шахрай: Жаль, Валиевой не будет на ЧМ, но на Олимпиаде она главный фаворит  

Самое большое внимание было приковано к турниру одиночниц, что вполне понятно. Главной звездой стала Камила Валиева. Она уверенно лидировала после короткой программы и безупречно откатала произвольную – с двумя четверными и тройным акселем. Все без единой ошибки и набрала огромную сумму баллов.

В командном турнире с небольшим преимуществом победила команда Алины Загитовой. К первому месту полагается денежный приз в размере 5 миллионов.

Жаль, Валиевой из-за возраста не будет на чемпионате мира, но на Олимпиаде она главный фаворит. Это очевидно, если сохранит такой уровень.

Анна Щербакова очень прилично откаталась: великолепно и чисто исполнила четверной лутц, но на четверном флипе у Ани была небольшая помарка. Но боролась до конца, что радует.

Аня выглядела немного тяжеловато. Видимо, еще до конца не восстановилась после болезни. Однако на чемпионате мира, если Щербакова восстановит силы, придет в себя, будет главной претенденткой на золото.

Александра Трусова начала неудачно, но затем собралась, показала бойцовский характер. Но конкурировать с Щербаковой, а тем более, с Валиевой ей сейчас тяжело.

Ее тренер Евгений Плющенко настроен оптимистично, он сказал после выступления, что у них все идет по плану – Саша готовится к чемпионату мира.

Итог: Команда Загитовой – команда Медведевой - 2634,95-2606,21

Команда Алины Загитовой «Красная машина»

Анна Щербакова – 169,06

Камила Валиева – 179,19

Дарья Усачёва – 156,04.

Команда Евгении Медведевой «Время первых»

Александра Трусова — 163,33

Елизавета Туктамышева — 150,41

Майя Хромых – 136,75.