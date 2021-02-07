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Загитовцы одолели медведевцев. Но настоящие чемпионы – Валиева и Кондратюк
07 февраля 22:35
автор: Лев Тигай

Загитовцы одолели медведевцев. Но настоящие чемпионы – Валиева и Кондратюк

На коммерческом супертурнире в Москве команда Алины Загитовой все-таки обыграла команду Евгении Медведевой. Итоговая разница – почти тридцать баллов.

Если быть точным – 28,74. Подобный исход было не так уж сложно предсказать еще в пятницу, после жеребьевки, где организаторы, впопыхах менявшие правила в последний момент, допустили ошибку: наряду с чемпионкой страны Анной Щербаковой «посеяли» в женском одиночном катании не Камилу Валиеву, а Александру Трусову. В результате Валиева с Щербаковой оказались в одной команде – «Красной машине» капитанши Алины Загитовой – и эта команда выиграла главный приз. Если сейчас сравнить оценки за оба дня Трусовой и Валиевой, то разница в пользу Камилы получится практически такой же, как итоговое преимущество загитовцев над «синими» Евгении Медведевой - 28,25. Представляете, какой убойной могла получиться концовка, если бы их поменяли местами?

Впрочем, сюжетных поворотов в этом матче все равно хватало, так что не будем слишком уж придираться. Дело новое, идея удачная - и безусловно должна быть продолжена. В том числе для того, чтобы в будущем исправить все нынешние «косяки».

Еще надо обязательно понимать: главная борьба на «Кубке первого канала» шла, конечно, не за командную победу и не за призовые деньги. Загитовцы получили пять миллионов рублей, медведевцы - четыре (с учетом миллиона за зрительские симпатии), так что в этом смысле все довольны. Но в первую голову фигуристы старались как можно лучше выступить сами, каждый по отдельности. Доказать свою состоятельность судьям, конкурентам, тренерам, болельщикам – всем. Естественно с прицелом на официальные турниры – как ближайшие (финал Кубка России в конце февраля, где определится состав сборной на чемпионат мира, и сам мартовский ЧМ в Стокгольме), так и более отдаленные, вплоть до пекинской Олимпиады-2022.

ОТКРОВЕНИЕ ОТ МАРКА

Именно с этой точки зрения нужно оценивать результаты прошедшего Кубка и определять его истинных чемпионов. Независимо от того, за кого они катались – за «красных» или за «синих». Разве можно назвать проигравшим Марка Кондратюка, который впервые в жизни чисто исполнил пять четверных из пяти и обошел в произвольной программе самого Михаила Коляду?! Да сделай он такое на любом некоммерческом чемпионате – хоть мировом, хоть водокачки – это все равно была бы сенсация.

Вот он, этот фрагмент из трансляции с сайта Первого канала. Обратите внимание, с каким яростным настроем катался сегодня Кондратюк. Перед каждым прыжком у него просто на лице было написано - «убьюсь, но сделаю». Еще недавно этот 17-летний парень даже представить не мог, что Евгения Медведева будет плакать, глядя на его выступление, - но вот поди ж ты. Настоящий чемпион!

Кстати, именно Кондратюк с Колядой, один за другим получившие сегодня под двести баллов, переломили ход матча в пользу медведевцев: было «-18» - стало «+18». А потом и «+24» - после парного катания и перед последним видом программы: женской произвольной.

ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ СУПЕРПРЫЖКА НА ОДНОМ ТУРНИРЕ!

Валиевой выпал стартовый №1. Она еще накануне покорила «Мегаспорт», получив за короткую невиданные 90 баллов, но, как выяснилось, это были только цветочки. На десерт Этери Тутберидзе и ее 14-летняя воспитанница приготовили нам нечто еще более масштабное.

Она шла к этому давно. Теперь, наконец, рискнула и – о, чудо – у нее сразу получилось! Четыре суперпрыжка на одном турнире. Вслед за вчерашним тройным акселем сегодня последовал еще один, ничуть не хуже. И этот элемент, впервые включенный Валиевой в произвольную программу, был вставлен туда не вместо какого-то из двух четверных, а ВМЕСТЕ с ними.

Оба тулупа пошли за трикселем «как дети в школу». С первого - того, что в каскаде - выезд получился непростым, но Камила справилась. Второй же скрутила так, как умеет только она: на невероятной высоте где-то под потолком ис царственно взметнувшимисяк этому полотку руками.

Поясняю еще раз для тех, кто не в курсе: если через год на Олимпиаде она сделает все то же самое, это будет золото. Практически без вариантов. Вот к чему стремится Камила – и вот что она впервые нам в этот вечер продемонстрировала.

Для командного противостояния сумма двух программ значения вроде бы не имела, но, уверяю вас: небывалые в истории «фигурки» 269,44, заработанные Валиевой в «Мегаспорте», порадовали ее и Тутберидзе куда больше, чем призовые деньги, серебряный кубок с самоцветами и прочие телевизионные побрякушки. Какой к лешему «Кубок Первого канала», когда она только что перевернула целый мир!

…Кататься после такой Валиевой было, понятное дело, непросто. Майя Хромых дважды безуспешно атаковала четверной тулуп, Елизавета Туктамышева испортила выезды с двух трикселей, Трусова дважды завалила лутц – и даже Щербакова недокрутила оба четверных (уж не знаю, зафиксировали ли это – протоколов как не было, так и нет) и выдала «бабочку» на каскадном ритбергере.

Закрывавшей турнир Дарье Усачевой для того, чтобы окончательно оформить успех загитовцев, хватило бы 127 баллов. При таком лояльно-завышенном (не для нее, а для всех) судействе это означало «не вытереть собой каток». Усачева все сделала чисто, надежно - и «Красная машина» пустилась в победный пляс, не дожидаясь оценок на табло.

Кубок Первого канала. Москва

Команда Загитовой - Команда Медведевой – 2634,95:2606,21 (+28,74)

Произвольные программы

Танцы

1. Александра Степанова/Иван Букин (команда Медведевой) – 134,20

2. Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (команда Загитовой) – 128,05

3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (М) – 123,34

4. Аннабель Морозова/Андрей Багин (3) – 123,27

5. Елизавета Худайбериева/Егор Базин (З) – 123,09

6. Софья Шевченко/Игорь Еременко (М) – 120,57

Сумма: Медведева – Загитова – 378,11:374,41 (+3,70)

После пяти видов: Загитова – Медведева – 1305,82:1291,03 (+14,79)

Мужчины

1. Марк Кондратюк (М) – 196,23

2. Михаил Коляда (М) – 195,02

3. Макар Игнатов (З) – 176,43

4. Андрей Мозалев (З) – 173,82

5. Дмитрий Алиев (З) – 173,56

6. Александр Самарин (М) – 166,04

Сумма: Медведева – Загитова - 557,29:523,81 (+33,48)

После шести видов: Медведева – Загитова –1848,32:1829,63: (+18,69)

Пары

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (З) – 158,45

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (М) – 156,30

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (М) –151,10

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (З) – 143,58

Сумма: Медведева – Загитова307,40:302,03 – (+5,37)

После семи видов: Медведева – Загитова – 2155,72:2131,66(+24,06)

Женщины

1. Камила Валиева (З) – 179,19

2. Анна Щербакова (З) – 169,06

3. Александра Трусова (М) – 163,33

4. Дарья Усачева (З) – 155,04

5. Елизавета Туктамышева (М) – 150,41

6. Майя Хромых (М) – 136,75

Сумма: Загитова – Медведева –503,29:450,49 (+52,80)

Итог: Загитова – Медведева –2634,95:2606,21 (+28,74)

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