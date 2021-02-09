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Все начиналось в Санкт-Петербурге. Сегодня 125 лет первому ЧМ по фигурному катанию
09 февраля 13:00
автор: Степан Охотников

Все начиналось в Санкт-Петербурге. Сегодня 125 лет первому ЧМ по фигурному катанию

Ровно 125 лет назад в Санкт-Петербурге прошел первый чемпионат мира по фигурному катанию.

Приятно, что историю мирового фигурного катания начинали писать в России - на льду катка в Юсуповском саду в Санкт-Петербурге. Сад между Фонтанкой и Садовой улицей пользовался большой популярностью у жителей тогдашней столицы, но лишь в теплое время года, зимой сад не работал. Так было до тех пор пока в 1865 году его не начал на зиму арендовать Петербургский яхт-клуб. Помимо разных других зимних развлечений здесь начали заливать каток. Правда, попасть на него можно было только по рекомендации, то есть обладая определенным положением в обществе. Тем не менее, именно здесь стали тренироваться первые российские фигуристы, здесь же в конце века прошел первый официальный чемпионат мира.

О нем мы сейчас расскажем, но сначала хотелось бы упомянуть о турнире, который прошел в Юсуповском саду в 1890 году. Это был самый представительный турнир из всех, которые проводились до этого. Не будет большим преувеличением назвать его первым неофициальным чемпионатом мира. По крайней мере, Николай Панин-Коломенкин именно так его и называл. В соревнованиях участвовали лучшие представители разных школ фигурного катания: Карл Кайзер (Германия), Вальтер Динстль (Австрия), Джон Катани (Финляндия), Ивар Хульт (Швеция), Рудольф Сундгрен (Швеция), чемпион Северной Америки Луис Рубенстайн (Канада) и россиянин Алексей Лебедев, который в итоге выиграл трехдневный турнир. Так что первым неофициальным чемпионом мира стал наш соотечественник.

В 1895 году Международный союз конькобежцев принял решение провести первый официальный чемпионат мира по фигурному катанию. Турнир прошел 9 февраля 1896 года в Санкт-Петербурге. Конечно, он мало чем напоминал нынешние чемпионаты. Тогда соревнования проводились лишь среди мужчин (точнее было бы сказать, что они были открытые: женщины тоже могли заявляться, что спустя шесть лет и сделала Медж Сайерс - англичанка стала второй, но настолько поразила всех своим катанием, что победитель Ульрих Сальхов подарил ей свою золотую медаль). Всего в первом чемпионате мира участвовали четыре спортсмена, и, надо признаться, он сильно уступал первому неофициальному турниру, о котором мы уже писали.

Итак на лед катка в Юсуповском саду вышли: двукратный серебряный призер чемпионатов Европы австриец Густав Хюгель, бронзовый призер чемпионата Европы в Будапеште немец Гильберт Фукс, а также два россиянина - Георгий Сандерс и Николай Подусков. Коллегию судей составили: австриец Корпер фон Мариенверт, финн Куртен, немец Хельфрих, россияне Вольф и Ивашенцев.

28 января (по старому стилю. - Прим. ред.) в два часа дня, при многочисленном скоплении публики, состоялось соревнование на обязательные, специальные и произвольные фигуры, в исполнении всего четырех человек: Николай Подусков (СПб, Юсупов сад), Георгий Сандерс (СПб ОЛБК), Гильберт Фукс (Мюнхенский клуб конькобежцев, Германия) и Густав Хюгель (Венский клуб конькобежцев, Австрия)», - пишет в своей книге об истории фигурного катания Алексей Мишин.

Российские фигуристы не лучшим образом выступили в обязательном катании («школе») и в произвольной программе. А вот в исполнении специальных фигур лучшим стал Георгий Сандерс. Однако неудачи в других двух видах не позволили ему подняться выше третьего места. Первым чемпионом мира по фигурному катанию стал Гилберт Фукс, серебро досталось Густаву Хюгелю.

Спустя 10 лет Фукс еще раз выиграет чемпионат мира. Это лучится на родине фигуриста - в Мюнхене. Правда, на турнир из-за опасений в необъективном судействе не приедет Сальхов. Хюгель же станет трехкратным чемпионом мира, он победит на турнирах 1897, 1899 и 1900 годов.

Георгий Сандерс внесет огромный вклад в развитие российского фигурного катания, да и спорта в целом. Он войдет в судейскую коллегию на Играх-1908, где Панин-Коломенкин выиграет золото. Автором фигур первого российского олимпийского чемпиона будет именно Сандерс. В следующем году он возглавит Гатчинский лаун-теннисный клуб и будет руководить им вплоть до революции 1917 года, когда всем уже будет не до спорта.

Про Николая Подускова известно, что в 1901 году он стал участником открытого первенства Российской Империи по «искусству катания на коньках» в том же Юсуповском саду. В турнире участвовали Сальхов, Фукс, Панин-Коломенкин и другие звезды того времени. Что стало потом с инженером Подусковым история умалчивает.

источник: «Советский спорт»
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