Все начиналось в Санкт-Петербурге. Сегодня 125 лет первому ЧМ по фигурному катанию

Приятно, что историю мирового фигурного катания начинали писать в России - на льду катка в Юсуповском саду в Санкт-Петербурге. Сад между Фонтанкой и Садовой улицей пользовался большой популярностью у жителей тогдашней столицы, но лишь в теплое время года, зимой сад не работал. Так было до тех пор пока в 1865 году его не начал на зиму арендовать Петербургский яхт-клуб. Помимо разных других зимних развлечений здесь начали заливать каток. Правда, попасть на него можно было только по рекомендации, то есть обладая определенным положением в обществе. Тем не менее, именно здесь стали тренироваться первые российские фигуристы, здесь же в конце века прошел первый официальный чемпионат мира.

О нем мы сейчас расскажем, но сначала хотелось бы упомянуть о турнире, который прошел в Юсуповском саду в 1890 году. Это был самый представительный турнир из всех, которые проводились до этого. Не будет большим преувеличением назвать его первым неофициальным чемпионатом мира. По крайней мере, Николай Панин-Коломенкин именно так его и называл. В соревнованиях участвовали лучшие представители разных школ фигурного катания: Карл Кайзер (Германия), Вальтер Динстль (Австрия), Джон Катани (Финляндия), Ивар Хульт (Швеция), Рудольф Сундгрен (Швеция), чемпион Северной Америки Луис Рубенстайн (Канада) и россиянин Алексей Лебедев, который в итоге выиграл трехдневный турнир. Так что первым неофициальным чемпионом мира стал наш соотечественник.

В 1895 году Международный союз конькобежцев принял решение провести первый официальный чемпионат мира по фигурному катанию. Турнир прошел 9 февраля 1896 года в Санкт-Петербурге. Конечно, он мало чем напоминал нынешние чемпионаты. Тогда соревнования проводились лишь среди мужчин (точнее было бы сказать, что они были открытые: женщины тоже могли заявляться, что спустя шесть лет и сделала Медж Сайерс - англичанка стала второй, но настолько поразила всех своим катанием, что победитель Ульрих Сальхов подарил ей свою золотую медаль). Всего в первом чемпионате мира участвовали четыре спортсмена, и, надо признаться, он сильно уступал первому неофициальному турниру, о котором мы уже писали.

Итак на лед катка в Юсуповском саду вышли: двукратный серебряный призер чемпионатов Европы австриец Густав Хюгель, бронзовый призер чемпионата Европы в Будапеште немец Гильберт Фукс, а также два россиянина - Георгий Сандерс и Николай Подусков. Коллегию судей составили: австриец Корпер фон Мариенверт, финн Куртен, немец Хельфрих, россияне Вольф и Ивашенцев.

28 января (по старому стилю. - Прим. ред.) в два часа дня, при многочисленном скоплении публики, состоялось соревнование на обязательные, специальные и произвольные фигуры, в исполнении всего четырех человек: Николай Подусков (СПб, Юсупов сад), Георгий Сандерс (СПб ОЛБК), Гильберт Фукс (Мюнхенский клуб конькобежцев, Германия) и Густав Хюгель (Венский клуб конькобежцев, Австрия)», - пишет в своей книге об истории фигурного катания Алексей Мишин.