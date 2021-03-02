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Фигуристы объявили состав на ЧМ, задержания в «Барселоне», Василевский – звезда недели в НХЛ
02 марта 08:33
автор: Дмитрий Кузнецов

Фигуристы объявили состав на ЧМ, задержания в «Барселоне», Василевский – звезда недели в НХЛ

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Туктамышева и Семененко едут на ЧМ

В последний календарный день зимы завершился финал Кубка страны по фигурному катанию, после чего можно было ставить точку в спорах о том, кто достоин поехать на чемпионат мира в Стокгольм. 1 марта Федерация фигурного катания на коньках России назвала окончательный состав национальной команды.

В одиночном женском катании честь державы предстоит отстаивать Александре Трусовой, Елизавете Туктамышевой и Анне Щербаковой. Напомним, что Туктамышева вскочила на подножку шведского поезда в последний момент, опередив на Кубке свою главную конкурентку по поездке на ЧМ Алену Косторную.

У мужчин компанию Михаиле Коляде составит 17-летний Евгений Семененко, отлично выступивший в финале КР. ФФККР пошла на определенный риск, но, как видится, здесь он вполне уместен. Юниор выиграл Кубок, так что отобрался по спортивному принципу.

Спортивные пары представят Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов и Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Наконец, в танцах на льду от России выступят Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин.

Чемпионат мира пройдет в Швеции с 22 по 28 марта.

Полиция Барселоны арестовала Бартомеу

В Каталонии полиция задержала экс-президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу, а также бывшего исполнительного директора Жауме Масферрера, генерального директора Оскара Грау и главу юридической службы Романа Понти. По сообщениям испанской прессы, это связано с расследованием дела о кампании в соцсетях, которую по заказу Бартомеу вела фирма I3 Ventures и связанные с ней структуры.

Как утверждается, их задачей был не только пиар в интернете Бартомеу и членов совета директоров клуба, но и очернение неудобных руководству «Барсы» людей. В их число входили кандидаты на пост президента сине-гранатовых Виктор Фонт и Жоан Лапорта, а также такие футболисты и тренеры как Хосеп Гвардьола, Хави, Карлес Пуйоль, Андрес Иньеста, Жерар Пике, Лео Месси.

По сведениям источника, за услуги компании «Барселона» заплатила около миллиона евро. Однако часть членов совета директоров клуба ничего об этом не знала, что вызвало скандал и последовавший за этим демонстративный уход нескольких человек из состава совета.

Очередное обострение в деле связывают с предстоящими 7 марта выборами нового президента «Барсы». Они должны были состояться в январе, так как Бартомеу подал в отставку еще осенью. Однако из-за пандемии были перенесены на март. В списке претендентов Лапорта, Фонт и Тони Фрейша.

Радулов начал тренировки, Дадонов и Анисимов забили за «Оттаву»

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ. Наш вратарь вместе с командой выиграл все три матча, в двух из них отыграв на ноль. Россиянин пропускал в среднем 0,67 шайбы за игру и отражал 97,5% бросков (79 из 81). Второй звездой назван нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, у которого в четырех матчах 8 (3+5) очков. Третьей – норвежский форвард «Миннесоты» Матс Цуккарелло.

В регулярном чемпионате НХЛ «Оттава» уверенно победила «Калгари» - 5:1. По голу забили форварды «Сенаторз» Евгений Дадонов и Артем Анисимов, для которого это первая шайба в сезоне. Защитник хозяев Никита Зайцев отметился передачей. «Каролина» в овертайме выиграла у «Флориды» - 3:2. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский матч пропускал.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов провел первую тренировку с командой после травмы. Наш легионер был помещен в «лазарет» 12 февраля. В нынешнем сезоне Радулов сыграл всего в 8 матчах, забросил три шайбы и отдал 8 результативных передач при показателе полезности «+8».

Спицов сломал руку и покинул ЧМ

На чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе сегодня соревнуются женщины – их ждет гонка с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем (15.15 мск). Россию будут представлять Юлия Ступак (36 стартовый номер), Мария Истомина (39), Наталья Непряева (42) и Татьяна Сорина (44).

Вчера из стана мужской сборной пришла нехорошая новость. На тренировке на спуске неудачно упал Денис Спицов. Наш лыжник был доставлен в клинику, где у него диагностировали перелом левой руки. Турнир для спортсмена завершен. На восстановление ему понадобятся около шести недель.

Логинов – трехкратный чемпион мира

Российский сноубордист Дмитрий Логинов стал трехкратным чемпионом мира. Он завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на соревнованиях в Рогле (Словения). В финальном заезде россиянин был быстрее итальянца Роланда Фишналлера.

У женщин в этой же дисциплине россиянка София Надыршина стала серебряным призером. В большом финале она проиграла немецкой спортсменке Селине Йорг.

источник: «Советский спорт»
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