Тутберидзе хочет и следующую Олимпиаду 2026-го. Акатьева идет по графику Валиевой

Сегодня последний день российского сезона. Больше внутренних соревнований такого масштаба, которыми ФФККР, надо отдать ей должное, здорово избаловала нас за последние месяцы назло коронавирусу с остальным миром в придачу – вроде не предвидится, разве что по мелочи. Теперь фигурное катание должно, наконец, вернуться на большую международную арену (чуть ли не последним из зимних олимпийских видов спорта) ради чемпионата мира в Стокгольме в конце марта и, возможно, командного ЧМ в Японии в середине апреля. Последний тоже (тьфу-тьфу) еще не отменен.

Фишка, однако, в том, что наши лучшие фигуристы и их тренеры на «местных» турнирах по-прежнему мыслят далеко не местными категориями. Их интересует не Кубок России, а нечто куда большее - либо Олимпиада, либо, на худой конец, чемпионат мира. На меньшее здесь соглашаться не принято – иначе даже как-то стыдно…

Совсем недавно, в начале февраля, Камила Валиева на «Кубке Первого канала» сделала то, что до нее не удавалось ни одной фигуристке в истории: четыре суперпрыжка «на плюс» в двух программах одного турнира. Правда, турнир был коммерческим и оценки с него, вроде бы ставившиеся по всем правилам ISU, до сих пор держатся то ли в секрете, то ли, подозреваю, просто «никто ничего толком не записывал». Тем не менее, валиевское достижение незамеченным не осталось. Все понимающие понимали: если она сделает то же самое через год в олимпийском Пекине, остальным придется бороться только за серебряную медаль.

Софья Акатьева могла бы там вмешаться, но ей пока не положено по возрасту - родилась 7 июля 2007 года, так что ее первая Олимпиада будет не раньше 2024-го. Случись это рождение на год и неделю раньше, я бы еще посмотрел, кто круче – она или Валиева, однако с календарем не поспоришь. Что ж, может оно и к лучшему - тренирующая обеих Этери Тутберидзе вряд ли против того, что ее претензии на олимпийское золото, впервые реализованные Алиной Загитовой в Пхенчхане-2018, распространяются «чем дальше, тем лучше».

Акатьева сегодня прыгнула и триксель (такой же идеальный, как вчера в короткой), и два четверных тулупа. Правда, на втором судьи дали ей недокрут, но я, хоть убейте, не пойму, откуда они его взяли. Вот сами посмотрите видео из трансляции Первого канала и оцените третий по счету прыжковый элемент – после трикселя и каскада «4+2».