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Тутберидзе хочет и следующую Олимпиаду 2026-го. Акатьева идет по графику Валиевой
02 марта 18:30
автор: Лев Тигай

Тутберидзе хочет и следующую Олимпиаду 2026-го. Акатьева идет по графику Валиевой

Чемпионкой юниорского финала Кубка России стала Софья Акатьева, чисто исполнившая обе программы с четырьмя суперпрыжками.

Сегодня последний день российского сезона. Больше внутренних соревнований такого масштаба, которыми ФФККР, надо отдать ей должное, здорово избаловала нас за последние месяцы назло коронавирусу с остальным миром в придачу – вроде не предвидится, разве что по мелочи. Теперь фигурное катание должно, наконец, вернуться на большую международную арену (чуть ли не последним из зимних олимпийских видов спорта) ради чемпионата мира в Стокгольме в конце марта и, возможно, командного ЧМ в Японии в середине апреля. Последний тоже (тьфу-тьфу) еще не отменен.

Фишка, однако, в том, что наши лучшие фигуристы и их тренеры на «местных» турнирах по-прежнему мыслят далеко не местными категориями. Их интересует не Кубок России, а нечто куда большее - либо Олимпиада, либо, на худой конец, чемпионат мира. На меньшее здесь соглашаться не принято – иначе даже как-то стыдно…

Совсем недавно, в начале февраля, Камила Валиева на «Кубке Первого канала» сделала то, что до нее не удавалось ни одной фигуристке в истории: четыре суперпрыжка «на плюс» в двух программах одного турнира. Правда, турнир был коммерческим и оценки с него, вроде бы ставившиеся по всем правилам ISU, до сих пор держатся то ли в секрете, то ли, подозреваю, просто «никто ничего толком не записывал». Тем не менее, валиевское достижение незамеченным не осталось. Все понимающие понимали: если она сделает то же самое через год в олимпийском Пекине, остальным придется бороться только за серебряную медаль.

Софья Акатьева могла бы там вмешаться, но ей пока не положено по возрасту - родилась 7 июля 2007 года, так что ее первая Олимпиада будет не раньше 2024-го. Случись это рождение на год и неделю раньше, я бы еще посмотрел, кто круче – она или Валиева, однако с календарем не поспоришь. Что ж, может оно и к лучшему - тренирующая обеих Этери Тутберидзе вряд ли против того, что ее претензии на олимпийское золото, впервые реализованные Алиной Загитовой в Пхенчхане-2018, распространяются «чем дальше, тем лучше».

Акатьева сегодня прыгнула и триксель (такой же идеальный, как вчера в короткой), и два четверных тулупа. Правда, на втором судьи дали ей недокрут, но я, хоть убейте, не пойму, откуда они его взяли. Вот сами посмотрите видео из трансляции Первого канала и оцените третий по счету прыжковый элемент – после трикселя и каскада «4+2».

Ну и? Ау, где там недокрут?! Эх, а еще говорят, что Тутберидзе всегда подсуживают.

Впрочем, неважно. Так или иначе, Супер-Соня идет «след в след» за Супер-Камилой и готова принять у нее эстафету – хотя Валиева, уверен, будет возражать. Весь остальной мир может делать при этом «умное лицо», но ничего кроме лоббирования возрастного ценза – чтобы тот повысили с 15 лет до 17 – этому миру все равно не остается. Кстати, Акатьева и к Играм-2026 с запасом успеет до 17-ти дорасти. А главное в другом: как легко-играючи она уже сейчас все это делает. Ничего похожего на валиевскую «борьбу с собой». Гениальная девочка, по-другому не скажешь.

Главная конкурентка Акатьевой Софья Самоделкина, накануне отставшая на семь с половиной баллов, сегодня честно скрутила два четверных сальхова, что для любого другого «взрослого» турнира означало бы автоматическое золото, но… В России даже у юниорок этого недостаточно: Самоделкина – молодец, но вторая.

И Вероника Жилина тоже молодец. Очухалась после вчерашнего провала на последнее место и, несмотря на падение с трикселя, сделала хотя один из четверных тулупов. По сумме двух программ Жилина все равно лишь восьмая - зато появилась улыбка на многострадальном лице его тренера Евгения Плющенко.

У парней-юниоров всех разгромил Владислав Дикиджи – еще один воспитанник питерской школы Алексея Мишина, тренирующийся под руководством Олега Татаурова. Правда, тут надо оговориться, что большинство сегодняшних соперников заметно уступали 16-летнему чемпиону и в возрасте, и в росте. Однако с таким прокатом Дикиджи отнюдь не затерялся бы и в воскресном «взрослом» финале КР. Сделать два чистых четверных, как он, позавчера удалось лишь одному фигуристу, который тоже представляет школу Мишина и теперь собирается, ни много ни мало, на чемпионат мира в Стокгольм - Евгению Семененко. Причем у последнего в воскресенье еще были и «бабочка», и падение, а Дикиджи исполнил «на плюс» все элементы до единого - и получил за технику больше «старшего товарища».

Этот финал, а с ним и весь российский сезон сегодня в районе половины десятого вечера по московскому времени завершат танцоры, у которых… вновь победит Тутберизде. Точнее, ее дочь Диана Дэвис, чей дуэт с Глебом Смолкиным не выступал ровно год и своему сегодняшнему золоту будет отчасти обязан снявшимся конкурентам – всем призерам юниорского первенства страны-2021: Ушаковой/Некрасову, Хаврониной/Чиризано и Шанаевой/Нарижному.

Впрочем, это все, опять же, подробности. Хоть так, хоть сяк, хоть наперекосяк, но выигрывают все равно они, великие тренеры. Тутберидзе и Мишин.

Кубок России. Финал. Москва

Юниоры

Женщины

Произвольная программа

1. Софья Акатьева – 162,39

2. Софья Самоделкина – 152,67

3. Аделия Петросян – 132,46

4. Вероника Жилина – 131,57

5. Мария Захарова – 130,82

6. Валерия Овчинникова – 125,88

…8. Елизавета Осокина – 122,77

Сумма двух программ

1. Софья Акатьева – 241,04

2. Софья Самоделкина – 223,67

3. Аделия Петросян – 204,22

4. Мария Захарова – 198,60

5. Валерия Овчинникова – 190,96

6. Елизавета Осокина – 188,12

…8. Вероника Жилина – 184,75

Мужчины

Произвольная программа

1. Владислав Дикиджи – 164,60

2. Андрей Кутовой – 153,15

3. Семен Соловьев – 141,16

4. Николай Угожаев – 139,79

5. Федор Зонов – 139,51

6. Андрей Анисимов – 136,05

…9. Марк Лукин – 131,87

…10. Максим Белявский – 128,24

Сумма двух программ

1. Владислав Дикиджи –244,97

2. Андрей Кутовой – 231,74

3. Николай Угожаев – 222,18

4. Семен Соловьев – 216,28

5. Андрей Анисимов – 211,66

6. Максим Белявский – 209,07

7. Марк Лукин – 208,69

8. Федор Зонов – 205,40

Пары

Короткая программа

1. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов – 68,34

2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев – 67,64

3. Карина Сафина/Сергей Бахмат – 66,75

4. Полина Костюкович/Алексей Брюханов – 66,41

5. Алина Расковалова/Артем Бутаев – 63,41

6. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 62,73

7. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук – 62,51

Танцы

Короткая программа

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин – 74,22

2. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – 66,92

3. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев – 66,91

4. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин – 64,29

Расписание до конца турнира

2 марта, вторник

17.00-19.00 (мск). Юниоры. Пары. Произвольная программа

19.25-21.25. Юниоры. Танцы. Произвольная программа

источник: «Советский спорт»
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