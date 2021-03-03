Недолго музыка играла. Косторная хочет назад к Тутберидзе, но это ничего не изменит в ее судьбе

Недолго играла музыка в академии Плющенко. Как сообщают источники, одна из двух сбежавших к нему в прошлом году от Этери Тутберидзе звезд – Алена Косторная намерена вернуться к своему тренеру. Вопрос только в том, захочет ли публично оскорбленная Этери взять ее назад.

Возможно, что и простит. Ведь это будет означать публичное уничтожение конкурирующей стороны. Летом, когда к двукратному олимпийскому чемпиону вслед за Александрой Трусовой из «Самбо-70» ушла еще и Косторная, было опасение, что тутберидзевский конвейер по производству звезд будет поломан. Наверняка Этери Георгиевна очень сильно по этому поводу переживала. Не столько страшна была техническая сторона вопроса – у Тутберидзе оставалось достаточно кадров, которые способны произвести фурор, сколько моральная сторона вопроса.

В сегодняшнем мире, как мы знаем, победы нередко обеспечивают грамотным пиаром, а не профессиональными качествами. А у дуэта Плющенко с его замечательной супругой Яной Рудковской по пиару одни пятерки. По технике, как теперь видим, не все хорошо. На троечку. Но летом после всех демаршей-уходов ситуация была не в пользу Тутберидзе, которую обвиняли в том, что она относится к людям как к расходному материалу. Как знать, чем бы все закончилась, если бы побежали и остальные.

Однако затем вернулась от Брайана Орсера Евгения Медведева, теперь вот на поклон пришла еще одна беглянка, что подтверждают в «Самбо-70». Это, конечно, победа нокаутом, никак иначе это расценивать нельзя. Потому что причина срыва Косторной лежит на поверхности. Провал в финале Кубка России и как следствие непопадание на ЧМ в Стокгольме, куда вместо Алены отправится Елизавета Туктамышева, ударили по самолюбию 17-летней девушки. Она еще год назад была чемпионкой Европы. Впереди виделась красивая карьера, Олимпиада, слава и всеобщее обожание. А тут на тебе. И все это после ухода от своего тренера, с которой работала с 2017-го.

Виноват ли в этом Плющенко? Отчасти, наверное, да. Но в целом это уже тенденция. Вырастает очередная звездочка, которая не успевает насладиться стремительным карьерным взлетом, как на ее место приходят конкурентки. Более легкие, гибкие, вертлявые и прыгучие. Физиология женская дает о себе знать. Девушки взрослеют, в 17-18 округляются и проигрывают уже более юным, не успев ступить на лед. Дальше начинаются метания, потому что молодой организм не в состоянии справиться с такой психологической нагрузкой. Не может понять, что не так, и разобраться, в чем истинная причина проблем. На самом деле все это большая спортивная и человеческая трагедия.