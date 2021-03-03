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Недолго музыка играла. Косторная хочет назад к Тутберидзе, но это ничего не изменит в ее судьбе
03 марта 23:07
автор: Дмитрий Кузнецов

Недолго музыка играла. Косторная хочет назад к Тутберидзе, но это ничего не изменит в ее судьбе

В среду вечером пришла неожиданная новость – фигуристка Алена Косторная хочет уйти из академии Евгения Плющенко.

Недолго играла музыка в академии Плющенко. Как сообщают источники, одна из двух сбежавших к нему в прошлом году от Этери Тутберидзе звезд – Алена Косторная намерена вернуться к своему тренеру. Вопрос только в том, захочет ли публично оскорбленная Этери взять ее назад.

Возможно, что и простит. Ведь это будет означать публичное уничтожение конкурирующей стороны. Летом, когда к двукратному олимпийскому чемпиону вслед за Александрой Трусовой из «Самбо-70» ушла еще и Косторная, было опасение, что тутберидзевский конвейер по производству звезд будет поломан. Наверняка Этери Георгиевна очень сильно по этому поводу переживала. Не столько страшна была техническая сторона вопроса – у Тутберидзе оставалось достаточно кадров, которые способны произвести фурор, сколько моральная сторона вопроса.

В сегодняшнем мире, как мы знаем, победы нередко обеспечивают грамотным пиаром, а не профессиональными качествами. А у дуэта Плющенко с его замечательной супругой Яной Рудковской по пиару одни пятерки. По технике, как теперь видим, не все хорошо. На троечку. Но летом после всех демаршей-уходов ситуация была не в пользу Тутберидзе, которую обвиняли в том, что она относится к людям как к расходному материалу. Как знать, чем бы все закончилась, если бы побежали и остальные.

Однако затем вернулась от Брайана Орсера Евгения Медведева, теперь вот на поклон пришла еще одна беглянка, что подтверждают в «Самбо-70». Это, конечно, победа нокаутом, никак иначе это расценивать нельзя. Потому что причина срыва Косторной лежит на поверхности. Провал в финале Кубка России и как следствие непопадание на ЧМ в Стокгольме, куда вместо Алены отправится Елизавета Туктамышева, ударили по самолюбию 17-летней девушки. Она еще год назад была чемпионкой Европы. Впереди виделась красивая карьера, Олимпиада, слава и всеобщее обожание. А тут на тебе. И все это после ухода от своего тренера, с которой работала с 2017-го.

Виноват ли в этом Плющенко? Отчасти, наверное, да. Но в целом это уже тенденция. Вырастает очередная звездочка, которая не успевает насладиться стремительным карьерным взлетом, как на ее место приходят конкурентки. Более легкие, гибкие, вертлявые и прыгучие. Физиология женская дает о себе знать. Девушки взрослеют, в 17-18 округляются и проигрывают уже более юным, не успев ступить на лед. Дальше начинаются метания, потому что молодой организм не в состоянии справиться с такой психологической нагрузкой. Не может понять, что не так, и разобраться, в чем истинная причина проблем. На самом деле все это большая спортивная и человеческая трагедия.

Мы совсем недавно видели на примере Медведевой и Алины Загитовой, как тяжело к ним приходит осознание того, что твой век спортивной славы уже ушел. Не успел вроде бы наступить, а уже закат большой карьеры. С нынешним положением дел в группе Тутберидзе, где уже выросли 14-летние вундеркиндши Валиева и Хромых, эта круговерть звезд продолжится. И будут новые слезы, попытки уйти к другому тренеру, чтобы попытаться вернуть былое время, когда ты был первый. Но они ничего, конечно, не дадут. Как и в случае Косторной.

Просто в семнадцать люди редко могут принимать решения не на эмоциях. Горячность свойственна молодым. Особенно тем, кто горделив и целеустремлен. Глядя на всю эту несправедливость, даже хочется предложить фигурному катанию придумать новые дисциплины, в которых не количество и качество четверных прыжков приносило бы первые места, а женская грациозность, артистичность, актерское мастерство.

Пусть будут короткая программа и произвольная, но и какая-то еще. Придумайте что-нибудь в конце концов. Артистическая программа, творческая, да все что угодно, в которой разыгрывалась бы своя медаль. Есть же в горных лыжах скоростной спуск и слалом, в легкой атлетике стометровка и марафон. Почему не может быть такого разделения в фигурном катании, чтобы для большого спорта сохранялись бы и Медведева с Загитовой и Косторная с Щербаковой. А Валиева и компания ее сверстниц не ждали бы часа, когда можно все свое космическое мастерство показать на настоящем ЧМ.

Нужна такая дисциплина, чтобы она не выбрасывала из орбиты спортсменов, которые только вступают во взрослую жизнь. Потому как в высшей мере несправедливо ни по отношению к фигуристкам, ни к болельщикам, которые также страдают вместе со своими кумирами, наблюдая за их стремительным падением, выбрасывать их любимцев на обочину через два-три года больших выступлений.

Да, есть предложения увеличить в фигурном катании возрастной ценз. Но к чему они приведут? К тому, что чемпионаты среди юниоров станут популярнее, чем у взрослых. Как сегодня молодежные чемпионаты мира по хоккею не уступают по интересу взрослым ЧМ. А частенько так превосходят их. Потому что когда вы называете турнир мировым, такое соревнование само собой подразумевает, что в нем должны участвовать все сильнейшие. Если им 14, значит, так тому и быть. Если на ЧМ нет всех лучших, то это зрелище уступит тому, где они есть.

Что до Косторной, то нельзя исключать, что Этери Георгиевна проявит принципиальность и даст девушке от ворот поворот. Чтобы больше никому не повадно было убегать и стирать грязное белье. Хотя так не хотелось бы в это верить. Однако вернется Алена или останется с Плющенко – это в любом случае вряд ли что-то сильно изменит в ее судьбе. Как и судьбах тех, кому сегодня 14-15. Эти новые звездочки зажгутся на пару лет, после чего им на смену придут другие. Пока фигурка не изменит себя, свои правила и критерии, ничего в этом фигуристическом круговороте не поменяется.

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