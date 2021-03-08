«Безликий человек Мишину скучен». Близкие люди - о юбиляре

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина: Мой муж – человек интересующийся

– Таким оптимистом, как Алексей Николаевич надо родиться! Тут мой супруг в свою маму. Она у него была очень энергичной женщиной по жизни и никогда не падала духом. Такой он и по характеру. Плюс, человек интересующийся. У него и помимо основной деятельности – фигурного катания – широкий круг интересов.

В свое время муж привил страсть к теннису нашим сыновьям. Мы ходили на все их игры, тренировки. А еще Алексей Николаевич – любитель рыбалки, любитель собирать грибы, любитель дачи, огородник, строит все своими руками. Сейчас внуки не дают скучать, добавляют энергии и оптимизма – помимо спорта. Может с ними и поиграть, и «лего» пособирать, и какие-то уроки для подготовки к школе сделать. Вот такой широкий кругозор и такая неуемная энергия.

Желаю Алексею Николаевичу здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Остальные успехи от него не уйдут, если он будет так работать. Главное, чтобы его энергия не иссякала!

Олимпийский чемпион Алексей Урманов: Мишин - трудоголик, идущий в ногу со временем

– На мой взгляд, секрет успеха Алексея Мишина прост. Он - энергичный, все время ищущий, креативный идущий в ногу со временем трудоголик. И в результате – одно из главных лиц в фигурном катании: профессор, стратег, новатор.

Я всегда, когда тренировался с Мишиным, имел свое мнение и не стеснялся его высказывать, мы спорили, дискутировали. И, мне кажется, Алексею Николаевичу это в какой-то мере нравилось. Ведь если человек безликий – ему не очень интересно. Мишин всегда говорит, что из пай-мальчика или пай-девочки ничего не получится, и я, наверное, с ним соглашусь.