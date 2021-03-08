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«Безликий человек Мишину скучен». Близкие люди - о юбиляре
08 марта 22:11
автор: Игорь Гурфинкель, Максим Михалко

«Безликий человек Мишину скучен». Близкие люди - о юбиляре

Сегодня заслуженному тренеру СССР и России по фигурному катанию Алексею Мишину исполнилось 80 лет.

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина: Мой муж – человек интересующийся

– Таким оптимистом, как Алексей Николаевич надо родиться! Тут мой супруг в свою маму. Она у него была очень энергичной женщиной по жизни и никогда не падала духом. Такой он и по характеру. Плюс, человек интересующийся. У него и помимо основной деятельности – фигурного катания – широкий круг интересов.

В свое время муж привил страсть к теннису нашим сыновьям. Мы ходили на все их игры, тренировки. А еще Алексей Николаевич – любитель рыбалки, любитель собирать грибы, любитель дачи, огородник, строит все своими руками. Сейчас внуки не дают скучать, добавляют энергии и оптимизма – помимо спорта. Может с ними и поиграть, и «лего» пособирать, и какие-то уроки для подготовки к школе сделать. Вот такой широкий кругозор и такая неуемная энергия.

Желаю Алексею Николаевичу здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Остальные успехи от него не уйдут, если он будет так работать. Главное, чтобы его энергия не иссякала!

Олимпийский чемпион Алексей Урманов: Мишин - трудоголик, идущий в ногу со временем

– На мой взгляд, секрет успеха Алексея Мишина прост. Он - энергичный, все время ищущий, креативный идущий в ногу со временем трудоголик. И в результате – одно из главных лиц в фигурном катании: профессор, стратег, новатор.

Я всегда, когда тренировался с Мишиным, имел свое мнение и не стеснялся его высказывать, мы спорили, дискутировали. И, мне кажется, Алексею Николаевичу это в какой-то мере нравилось. Ведь если человек безликий – ему не очень интересно. Мишин всегда говорит, что из пай-мальчика или пай-девочки ничего не получится, и я, наверное, с ним соглашусь.

Очень сильно он повлиял на меня не только на льду, но и в бытовых условиях. Ему не надо, чтобы его подопечный говорил: «зачем мне голова – я в нее ем». Мишину важно, чтобы его фигурист был умненький, сообразительный, культурно воспитанный.

Желаю Алексею Николаевичу здоровья и творческих успехов. Со всем остальным у него все порядке, остается двигаться дальше!

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева: Мы с Мишиным похожи характерами

Лет пять назад я начала понимать, что мы с Алексеем Николаевичем похожи характерами. По крайнее мере, мне так кажется. И стала по-настоящему ценить наш контакт, понимая, насколько это важно и как мне повезло.

Мой наставник любит творить и быть лидером. Но при этом готов уступить. Хотя иногда у нас бывают разногласия, но мы стараемся находить компромисс. Плюс тяга к чему-то новому. Я стараюсь тоже подхватывать его нововведения, и как-то развиваться. К тому же, с чувством юмора у нас обоих дело обстоит хорошо. Но я не знаю, стали ли наши характеры похожи из-за того, что я очень долго у него занимаюсь и перенимаю что-то, или мы изначально находились на одной волне.

Я и по жизни всегда могу за советом к нему прийти. Алексей Николаевич мне книжки интересные дарит регулярно, за что я ему безумно благодарна. Какие-то цитаты из произведений, отрывки стихотворений зачитывает. Выступает не только как тренер, но и как учитель, который нас образовывает.

На юбилей желаю в первую очередь – здоровья! И чтобы Мишин, прожив такую долгую жизнь, все равно продолжал чему-то удивлять, оставался всегда на позитиве, а ученики продолжали его радовать победами!

источник: «Советский спорт»
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